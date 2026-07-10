С этими вещами соломенная сумка уже не выглядит пляжной: она легко впишется в городской гардероб

Аксессуары из натуральных материалов перестали быть атрибутом береговой линии и загородных поездок. Соломенная сумка сегодня — это полноценный элемент городского гардероба, способный интегрироваться в деловые и вечерние ансамбли, добавляя текстурности привычным образам из хлопка, льна и денима.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плетёная сумка

Городской прогулочный стиль

Соломенные аксессуары традиционно гармонируют со светлой палитрой. Комплект из белого хлопка или льна подчеркивает природную фактуру плетения. Однако в текущем сезоне дизайнеры рекомендуют сочетать солому с насыщенными цветами: красным, глубоким синим или солнечным желтым. Это создает необходимый визуальный контраст, превращая сумку в центральный элемент аутфита.

"Соломенная корзина в сочетании с ярким сарафаном или длинной кружевной юбкой создает расслабленный, но выверенный образ. Важно соблюдать баланс фактур, чтобы аксессуар не выглядел инородно в городской среде", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Для прогулок по городу подойдут модели сумки-ведра или небольшие кросс-боди. Они достаточно вместительны для личных вещей и не перегружают силуэт. Хорошим дополнением станут летние головные уборы из аналогичных материалов, создающие стилистическое единство.

Офисный дресс-код

Стереотип о неуместности плетеной сумки в офисе постепенно уходит в прошлое. Жесткий соломенный тоут может заменить кожаный портфель или классическую сумку. Важно выбирать модели с плотным плетением и минималистичной фурнитурой, чтобы аксессуар сохранял форму даже при заполнении документами или гаджетами.

В деловой среде солома удачно комбинируется с широкими брюками-палаццо и хлопковыми рубашками мужского кроя. Если правила позволяют, можно заменить туфли на современные балетки. Такой подход снижает градус официальности, сохраняя при этом профессиональный вид. Для тех, кто ценит комфорт, важно знать, как найти ту самую сумку для работы, ориентируясь на функциональность материалов.

Вечерний выход и свидания

Для романтического ужина или выхода в свет подходят миниатюрные модели. Клатчи или небольшие корзинки, декорированные жемчугом, вышивкой или шелковыми лентами, добавляют образу легкости. В свое время Джейн Биркин доказала, что обычная корзина способна дополнить даже вечернее черное платье на тонких бретелях.

"Маленькая плетеная сумка или клатч из натуральных волокон идеально дополняют платья-комбинации из шелка или сатина. Контраст между грубой соломкой и нежной тканью выглядит очень эффектно", — объяснила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

При выборе вечернего аксессуара стоит обратить внимание на качество исполнения. Гладкое плетение без выступающих краев не повредит деликатную ткань платья. Лаконичность формы позволит использовать такую сумку в самых разных вечерних сценариях.

Повседневная практичность

В повседневной жизни соломенная сумка становится универсальным инструментом. Мягкие объемные шоперы отлично смотрятся с классическими джинсами и базовыми футболками. Это сочетание считается одним из наиболее устойчивых трендов последних лет благодаря своей простоте и функциональности. В такой сумке легко поместятся все покупки и повседневные мелочи.

Тип сумки Лучшее сочетание Жесткий тоут Брючный костюм, офисная рубашка Мини-корзинка Летнее платье, шелковая юбка Объемный шопер Джинсы, повседневный трикотаж

Для любителей необычных решений существуют гибридные варианты, где соломка сочетается с кожей или текстилем. Это делает аксессуар более долговечным и приспособленным к активному ритму жизни. Любители оригинальности могут оценить аксессуар в стиле легендарной консоли, который также привносит в образ элементы ретро-эстетики.

Выбор актуальной модели

При покупке важно учитывать не только внешний вид, но и тип материала. Помимо традиционной соломы, часто используется рафия — более мягкое и гибкое волокно пальмы. Такие сумки дольше сохраняют презентабельный вид и не ломаются при сгибах. Качественная фурнитура и наличие подклада значительно продлевают срок службы изделия.

"Соломенная сумка — это инвестиция в летний гардероб. Она самодостаточна и не требует сложных дополнений. Достаточно простых форм и натуральных тканей, чтобы выглядеть актуально", — отметила в разговоре с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Цветовая гамма изделий из соломы варьируется от почти белого до насыщенного коньячного оттенка. Подбирайте цвет исходя из основной палитры вашего гардероба. Теплые оттенки лучше сочетаются с бежевым и коричневым, а холодные — с серым и голубым денимом.

Ответы на популярные вопросы о соломенных сумках

Можно ли носить соломенную сумку в дождь?

Натуральные волокна чувствительны к влаге. Если сумка намокла, ее следует высушить в естественных условиях, предварительно набив бумагой для сохранения формы. Длительного контакта с водой лучше избегать.

Как ухаживать за соломенной сумкой?

Для очистки используйте мягкую сухую щетку. Сильные загрязнения можно удалить слегка влажной тканью с мягким мыльным раствором, после чего изделие нужно тщательно просушить.

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