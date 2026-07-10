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Стиль с мужским характером: почему девушки массово перешли на "рыбацкие" сандалии

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Летний сезон диктует свои правила в выборе обуви, где на смену открытым шлепкам приходят более структурные и функциональные решения. Если весну сложно представить без флоральных принтов, то лето 2026 года невозможно вообразить без "рыбацких" сандалий. Эта модель не просто конкурирует с популярными вьетнамками на платформе, а становится главной базой гардероба.

Девушка в сандалиях
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка в сандалиях

От палубы до подиума: история модели

Свое название "рыбацкие" сандалии получили благодаря профессиональному прошлому. Изначально переплетение ремешков служило практической цели: вода быстро уходила из обуви, а закрытый мыс защищал пальцы от ударов. Такая конструкция гарантировала, что пара не слетит с ноги в самый неподходящий момент. Сегодня баланс между закрытостью и легкостью вывел модель в топ женских предпочтений.

"Рыбацкие сандалии — это редкий пример обуви, которая успешно мигрировала из чисто мужского, функционального гардероба в женский high fashion, сохранив при этом свои защитные свойства", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Как выбрать качественную пару

Поскольку модель состоит из множества переплетенных элементов, риск натирания кожи возрастает. Чтобы обувь стала удачной инвестицией, а не источником дискомфорта, приоритет стоит отдавать натуральным материалам — мягкой коже или замше. Со временем они адаптируются к анатомии стопы, обеспечивая идеальную посадку. Такая пара прослужит не один сезон и легко заменит серые туфли в качестве летней основы.

"При выборе сандалий с плетением всегда проверяйте мягкость внутренних швов. Натуральная кожа — лучший выбор для минимизации трения в жаркую погоду", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Эксперименты с носками и деловой стиль

Современная мода одобряет смелые сочетания. Прием с использованием контрастных носков из стилистической ошибки превратился в мощный инструмент самовыражения. Это особенно актуально для тех, кто хочет изящно дополнить летний образ без акцента на педикюре. В повседневности модель гармонирует с льном и джинсами, а в офисе — со строгими костюмами. Контраст грубой подошвы и легкого платья создает наиболее актуальный силуэт сезона.

"Рыбацкие сандалии идеально вписываются в концепцию современного гардероба, где комфорт не идет в ущерб эстетике, позволяя сочетать их даже с летящими шелковыми платьями", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Таблица: правила сочетания

С чем носить Ожидаемый результат
Льняные брюки и шорты-бермуды Расслабленный, но собранный повседневный вид
Строгие офисные платья Снижение градуса официоза без нарушения дресс-кода
Летящие сарафаны и кружево Стильный контраст нежности и маскулинности
Контрастные высокие носки Трендовый акцент и защита от мозолей

Ответы на популярные вопросы о летней обуви

Будут ли натирать ремешки на рыбацких сандалиях?

Риск существует, особенно при первом использовании. Чтобы минимизировать проблему, выбирайте модели из мягкой натуральной кожи, которая со временем растягивается под форму стопы.

Можно ли носить такую обувь в офис?

Да, благодаря закрытому мысу и сдержанному дизайну, рыбацкие сандалии выглядят уместно в деловой среде, особенно в сочетании с брючными костюмами.

Какой цвет выбрать для базового гардероба?

Черный, темно-коричневый и молочный цвета считаются универсальными. Они легко комбинируются с большинством летних вещей.

Уместны ли носки с сандалиями в 2026 году?

Это один из главных трендов. Плотные хлопковые носки в рубчик или яркие контрастные варианты сделают образ более харáктерным.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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