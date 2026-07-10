Выход за рамки стадиона: как брюки с лампасами превратились в главный объект желания 2026 года

Спортивная эстетика окончательно перестала быть прерогативой спортзалов и кортов, превратившись в ключевой элемент городского гардероба. Главным трендом сезона весна-лето 2026 стали брюки с лампасами — деталь, которая раньше ассоциировалась исключительно с тренировочными костюмами, теперь заменяет строгую классику и привычный деним.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain брюки с лампасами

Цветовые контрасты и актуальные модели

Если в прошлом году модное сообщество охотилось за короткими шортами с характерными полосками, то в текущем сезоне пальму первенства удерживают полноразмерные брюки. Виральность тренда объясняется запросом на сложные колористические решения. Дизайнеры отошли от классических монохромных сочетаний, предложив дерзкие дуэты: зеленый текстиль с синими лампасами, комбинации красного и голубого или фиолетового с желтым.

"Яркие брюки с лампасами становятся центром образа, поэтому остальные детали должны лишь поддерживать этот акцент, не перегружая визуальное восприятие", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Для тех, кто предпочитает умеренность, актуальными остаются базы с белыми вертикальными полосами. В этом случае основной цвет брюк может быть насыщенным — кобальтовым, изумрудным или солнечным, что позволяет сохранить баланс между классикой и спортивным стилем.

С чем сочетать спортивные брюки: от футболок до купальников

Существует два основных способа стилизации брюк с лампасами. Первый — метод нейтрализации. Яркий низ дополняется максимально спокойным верхом: белой хлопковой футболкой, лаконичным лонгсливом или свитером с молнией на воротнике. Весьма эффектно смотрится контраст фактур, когда спортивный материал соседствует с "хрустящей" офисной сорочкой.

"Интересным решением сезона стало использование слитных купальников в качестве боди под спортивные брюки, что подчеркивает расслабленность летнего образа", — отметила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист Алия Садыкова.

Второй подход — осознанный колор-блок. Вы можете подбирать блузы в тон лампасам или играть на дополнительных цветах, создавая сложную палитру.

Как выбрать идеальную посадку

Несмотря на то что заниженная талия все еще мелькает в хрониках стритстайла, долгосрочной инвестицией станут модели с классической посадкой. Они более универсальны для коррекции фигуры и легче комбинируются с разной обувью — от массивных кроссовок до минималистичных босоножек.

Ошибка в образе Совет по стилизации Избыток спортивных аксессуаров Добавьте классическую сумку или строгую рубашку для баланса Слишком низкая посадка Выбирайте среднюю посадку для долговечности тренда Слишком тонкий трикотаж Ткань должна быть плотной, чтобы держать форму и скрывать нюансы фигуры Хаотичные цвета Используйте цвет лампаса как подсказку для подбора аксессуаров

Ответы на популярные вопросы о стиле спорт-шик

Можно ли носить брюки с лампасами в офис? Да, если дресс-код позволяет стиль smart-casual. В этом случае сочетайте их с жакетом мужского кроя и классическими лоферами, выбирая сдержанные темные оттенки брюк. Какая обувь лучше всего подходит к таким моделям? Для динамичного образа выбирайте кеды или ретро-кроссовки. Если нужно добавить элегантности, попробуйте босоножки на тонких ремешках или остроносые мюли. Как лампасы влияют на визуальное восприятие фигуры? Прямые вертикальные линии по бокам визуально вытягивают ноги и делают силуэт стройнее, при условии, что брюки подобраны точно по размеру. Актуальны ли широкие брюки или лучше выбрать зауженные? В сезоне 2026 в тренде свободные, прямые или слегка расклешенные модели. Узкие варианты отошли на второй план.

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