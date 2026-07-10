Выход за рамки стадиона: как брюки с лампасами превратились в главный объект желания 2026 года

Спортивная эстетика окончательно перестала быть прерогативой спортзалов и кортов, превратившись в ключевой элемент городского гардероба. Главным трендом сезона весна-лето 2026 стали брюки с лампасами — деталь, которая раньше ассоциировалась исключительно с тренировочными костюмами, теперь заменяет строгую классику и привычный деним.
Если в прошлом году модное сообщество охотилось за короткими шортами с характерными полосками, то в текущем сезоне пальму первенства удерживают полноразмерные брюки. Виральность тренда объясняется запросом на сложные колористические решения. Дизайнеры отошли от классических монохромных сочетаний, предложив дерзкие дуэты: зеленый текстиль с синими лампасами, комбинации красного и голубого или фиолетового с желтым.
"Яркие брюки с лампасами становятся центром образа, поэтому остальные детали должны лишь поддерживать этот акцент, не перегружая визуальное восприятие", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Для тех, кто предпочитает умеренность, актуальными остаются базы с белыми вертикальными полосами. В этом случае основной цвет брюк может быть насыщенным — кобальтовым, изумрудным или солнечным, что позволяет сохранить баланс между классикой и спортивным стилем.
Существует два основных способа стилизации брюк с лампасами. Первый — метод нейтрализации. Яркий низ дополняется максимально спокойным верхом: белой хлопковой футболкой, лаконичным лонгсливом или свитером с молнией на воротнике. Весьма эффектно смотрится контраст фактур, когда спортивный материал соседствует с "хрустящей" офисной сорочкой.
"Интересным решением сезона стало использование слитных купальников в качестве боди под спортивные брюки, что подчеркивает расслабленность летнего образа", — отметила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист Алия Садыкова.
Второй подход — осознанный колор-блок. Вы можете подбирать блузы в тон лампасам или играть на дополнительных цветах, создавая сложную палитру.
Несмотря на то что заниженная талия все еще мелькает в хрониках стритстайла, долгосрочной инвестицией станут модели с классической посадкой. Они более универсальны для коррекции фигуры и легче комбинируются с разной обувью — от массивных кроссовок до минималистичных босоножек.
|Ошибка в образе
|Совет по стилизации
|Избыток спортивных аксессуаров
|Добавьте классическую сумку или строгую рубашку для баланса
|Слишком низкая посадка
|Выбирайте среднюю посадку для долговечности тренда
|Слишком тонкий трикотаж
|Ткань должна быть плотной, чтобы держать форму и скрывать нюансы фигуры
|Хаотичные цвета
|Используйте цвет лампаса как подсказку для подбора аксессуаров
Можно ли носить брюки с лампасами в офис?
Да, если дресс-код позволяет стиль smart-casual. В этом случае сочетайте их с жакетом мужского кроя и классическими лоферами, выбирая сдержанные темные оттенки брюк.
Какая обувь лучше всего подходит к таким моделям?
Для динамичного образа выбирайте кеды или ретро-кроссовки. Если нужно добавить элегантности, попробуйте босоножки на тонких ремешках или остроносые мюли.
Как лампасы влияют на визуальное восприятие фигуры?
Прямые вертикальные линии по бокам визуально вытягивают ноги и делают силуэт стройнее, при условии, что брюки подобраны точно по размеру.
Актуальны ли широкие брюки или лучше выбрать зауженные?
В сезоне 2026 в тренде свободные, прямые или слегка расклешенные модели. Узкие варианты отошли на второй план.
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