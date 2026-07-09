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Стиль "на грани фола": 5 экспериментальных приемов, которые вы захотите повторить

Моя семья » Красота и стиль

Летний гардероб часто ограничивается базовыми сочетаниями, но текущий сезон диктует отказ от предсказуемости в пользу экспериментального стайлинга. Ироничный тренд "носить против стилизовать" перерос в полноценное модное движение, где привычные вещи обретают новую жизнь через сложные наслоения и нестандартное использование.

Стильно одетые девушки
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Стильно одетые девушки

Эффект двойного платья

Многослойность традиционно считается прерогативой холодного времени года, однако летом этот прием становится маркером продвинутого стиля. Главный хит сезона — сочетание двух платьев в одном комплекте. Это может быть дуэт из идентичных моделей разных цветов или комбинация базового платья-майки с полупрозрачным верхним слоем длины мини. Такой подход позволяет играть с фактурами и прозрачностью, создавая глубокий, детализированный образ, который при необходимости легко корректирует силуэт. Подобно тому как удачный крой скрывает живот, наслоение тканей отвлекает внимание от нюансов фигуры и фокусирует его на сложности комплекта.

"Данный прием работает на контрасте объемов и фактур: нижний слой должен быть максимально прилегающим, чтобы не создавать лишней громоздкости", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Юбка-конструктор из рубашек

Если поиск идеальной юбки зашел в тупик, стилисты предлагают создать ее самостоятельно из предметов мужского или оверсайз-гардероба. Для реализации трюка потребуются две рубашки, которые соединяются между собой пуговицами и фиксируются на талии рукавами. Наиболее эффектно выглядят контрастные сочетания пастельных оттенков — например, небесно-голубого и нежно-розового. Этот метод деконструкции позволяет регулировать длину и объем изделия, создавая уникальную вещь, которой точно не будет в масс-маркете.

Бельевой акцент под майкой

Тренд на видимое нижнее белье в этом сезоне стал более деликатным и продуманным. Вместо откровенного кружева модницы выбирают минималистичные бра в спортивном стиле, которые слегка выглядывают из-под базовых топов или бандо. Чтобы избежать вульгарности, стоит придерживаться правила контрастов: черная майка с белым кантом белья или наоборот. Правильно расставленные акценты работают не хуже, чем стильные формы очков, освежая лицо и добавляя образу динамики.

Комбо из юбки и брюк

Возвращение эстетики нулевых легализовало одно из самых спорных сочетаний — юбку поверх брюк. Если раньше это касалось преимущественно платьев, то теперь в ход идут асимметричные юбки и классические палаццо. Такой "сложный низ" требует лаконичного верха, чтобы не перегружать пропорции. Важно помнить, что современные тренды юбок тяготеют к архитектурности, поэтому лучше выбирать вещи из плотных тканей, которые держат форму.

Майка в роли аксессуара на талии

Традиция повязывать свитер на бедра трансформировалась: теперь роль импровизированного пояса выполняет обычная трикотажная майка. Ее спускают на линию бедер, создавая эффект легкой небрежности и незаконченности образа. Этот прием визуально расширяет бедра (что полезно для типа фигуры "перевернутый треугольник") и добавляет вертикальных линий, которые вытягивают силуэт.

"Использование одежды в качестве аксессуара — это способ добавить образу фактурности без покупки новых вещей, что отвечает глобальному тренду на осознанное потребление", — констатировала в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Стилистический прием Ожидаемый результат
Два платья сразу Глубокая фактура и коррекция фигуры
Юбка из двух рубашек Уникальный асимметричный крой
Контрастное бра под майкой Смелый визуальный акцент
Топ вместо пояса Эффект расслабленности и объем на бедрах

Ответы на популярные вопросы о летней стилизации

Как не перегреться в многослойном образе летом?

Выбирайте натуральные составы: сочетайте лен с шелком или тонкий хлопок с сеткой. Важна гигроскопичность тканей.

Подойдет ли юбка из рубашек для офиса?

Да, если использовать классические сорочки спокойных цветов (белый, голубой, серый) и сочетать конструкцию с лаконичной обувью.

С какими брюками лучше носить юбку?

Идеально подходят прямые джинсы или брюки-сигареты. Избегайте слишком широких моделей, чтобы не превратить силуэт в бесформенный кокон.

Нужно ли нижнее платье для эффекта многослойности?

В качестве базы отлично подойдет комбинация на тонких бретелях или бесшовное платье-футляр.

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Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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