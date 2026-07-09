Больше не "кукольный": почему самый спорный цвет сезона стал символом элегантности

Розовый цвет в гардеробе долгое время оставался заложником стереотипов: его ассоциировали исключительно с инфантильностью, кукольной эстетикой или избыточной наивностью. Однако модные сезоны 2026-2027 годов окончательно разрушают эти предубеждения, выводя на авансцену пудровые и пыльные оттенки.
За минувшее десятилетие розовый пережил несколько радикальных трансформаций. Эпатажная волна "Барбикора" с её кричащей фуксией сменилась сдержанным "миллениальским" розовым, а затем эволюционировала в текущий тренд на пудровые оттенки. В отличие от своих предшественников, пудрово-розовый — это приглушенный цвет, напоминающий натуральную косметическую пудру. Он обладает уникальной способностью мимикрировать под окружающую палитру, становясь практически нейтральным фоном.
"Пудровый оттенок — это интеллектуальный выбор для тех, кто хочет добавить образу свежести, не уходя в чрезмерную романтичность. Он одинаково уместен как в строгом офисном костюме, так и в расслабленном стиле кэжуал", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Дизайнеры мирового уровня в коллекциях следующего сезона единогласно сделали ставку на универсальность. В круизных показах Dior мы видим архитектурные формы и сложный декор, где розовый лишен слащавости. Chloé эксплуатирует богемную эстетику через блузы с воланами, а Balenciaga интегрирует этот оттенок в современный уличный стиль через фактурные шорты с бахромой. Традиционно пудровый тон перестал быть исключительно женской прерогативой: мужские коллекции Prada и Dior активно используют розовый в кожаных тотал-луках и классических рубашках, доказывая его гендерную нейтральность.
Наиболее статусным решением остается монохромный образ, где вещи разных фактур выдержаны в одном пудровом тоне. Это создает единую вертикаль, которая визуально вытягивает силуэт. Те, кто пока не готов к тотальному розовому, могут использовать его в сочетании с проверенными партнерами: белым, оливковым или классическим денимом. Важно помнить, что актуальный розовый требует четких форм — архитектурный крой юбок или жесткие линии жакетов лишат цвет излишней мягкости.
|Ошибка в ношении розового
|Стильный совет / Результат
|Избыток рюш и бантов в ярком розовом цвете
|Выбирайте лаконичный крой и пудровые оттенки для элегантности
|Сочетание розового только с черным
|Миксуйте с серым, белым или оливковым для "дорогого" контраста
|Использование розового в дешевых тканях
|Лен, шелк и плотный хлопок раскрывают благородство цвета
Пудрово-розовый — один из самых адаптивных цветов. Светлокожим блондинкам идеально подходят максимально выбеленные, почти фарфоровые версии. Брюнеткам и шатенкам стоит присмотреться к пыльным, дымчатым вариациям с уходом в античную розу — такие тона гармонизируют яркую внешность. При выборе аксессуаров, например стильных солнцезащитных очков в розовой оправе, можно добиться легкого омолаживающего эффекта без сложного грима.
"Розовый у лица работает как мягкий фильтр. Главное — следить за подтоном: холодный розовый скрывает покраснения, а теплый персиково-розовый добавляет лицу сияния", — констатировала в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.
Не выглядит ли пудровый розовый слишком бледным?
Нет, если играть на контрасте фактур — например, сочетать матовую шерсть и глянцевый шелк в одном наряде.
Можно ли носить розовый в офис?
Да, в формате брючного костюма или классической блузы розовый в пудровом исполнении выглядит профессионально и сдержанно.
С какими металлами сочетается этот цвет?
Пудровые оттенки универсальны: серебро подчеркнет их холодный подтон, а золото добавит мягкости и тепла.
Как розовый влияет на восприятие возраста?
В отличие от темных цветов, розовый освежает лицо и визуально скрывает следы усталости.
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