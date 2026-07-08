Легкость и свежесть в каждом локоне: что выбрать, чтобы волосы оставались послушными весь день

Летний зной и высокая влажность традиционно становятся главными врагами стойкой прически: уже через десять минут после выхода из дома локоны начинают пушиться, объем бесследно исчезает, а челка теряет форму. Чтобы сохранить опрятный вид, недостаточно просто использовать лак сильной фиксации — необходимо полностью перестроить систему ухода, начиная от выбора шампуня и заканчивая техникой нанесения стайлинга.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с воздушной челкой

Базовый летний уход: очищение и увлажнение

В жаркие месяцы активность сальных желез возрастает, что заставляет мыть голову чаще. Чтобы не пересушить длину, дерматологи и парикмахеры рекомендуют переходить на мягкие безсульфатные формулы. В отличие от агрессивных составов, они бережно удаляют загрязнения, не провоцируя раздражение кожи головы. При этом важно помнить, что сухие и пористые пряди ведут себя максимально нестабильно: если волосам не хватает внутреннего увлажнения, они начинают интенсивно поглощать влагу из атмосферы, что и приводит к нежелательному "эффекту одуванчика".

"Летом критически важно использовать кондиционер после каждого мытья, так как он запечатывает кутикулу и препятствует проникновению лишней влаги внутрь волоса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Перед использованием фена или утюжка обязательно нанесение термозащиты. Это средство создает на поверхности волоса барьер, который не только защищает от высоких температур, но и предотвращает сечение кончиков, сохраняя целостность структуры. Легкие сыворотки на водной основе станут отличной альтернативой плотным масляным составам, которые в условиях жары могут перегружать прическу.

5 лайфхаков для стойкости укладки в жару

Для поддержания свежести и формы локонов эксперты рекомендуют внедрить в рутину несколько простых, но действенных приемов. Во-первых, раз в неделю необходимо проводить глубокое очищение кожи головы с помощью пилингов или скрабов. Это удаляет накопленный пот, городскую пыль и остатки фиксирующих средств, которые блокируют поры и утяжеляют корни.

"Нанесение сухого шампуня на абсолютно чистые и сухие волосы сразу после мытья — отличный превентивный метод. Порошок начнет абсорбировать себум и пот сразу после их выделения, продлевая жизнь укладке на несколько часов", — разъяснила Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Во-вторых, стоит минимизировать тактильный контакт с волосами. На руках всегда присутствует естественный жир, который при постоянном поправлении прядей переносится на локоны, ускоряя их загрязнение. Если челка мешает, лучше заранее зафиксировать ее заколками или выбрать вариант плетения.

Стайлинг с морской солью и текстурирование

Тяжелые муссы и лаки экстрасильной фиксации в условиях влажности часто создают эффект "немытых волос". Оптимальным выбором для лета являются спреи с морской солью. Такие продукты не только подчеркивают естественную волну, но и слегка подсушивают корни, создавая натуральный объем без липкости. Это особенно актуально, когда солнце активно воздействует на пигмент, лишая волосы естественного блеска.

Проблема/Привычка Решение и результат Использование тяжелых масел Переход на спреи на водной основе — сохранение легкости объема Впитывание влаги из воздуха Интенсивное увлажнение кондиционером — гладкость без пушения Быстрая потеря свежести у корней Сухой шампунь на чистые волосы — длительная фиксация объема

Какие прически лучше всего держат форму в +30°C

Сложные голливудские волны в условиях экстремальной температуры держатся недолго. Стилисты советуют делать ставку на собранные варианты. Например, гладкий пучок позволяет выглядеть элегантно и полностью убирает волосы от лица, что спасает в жару. Еще одна удачная альтернатива — французские косы или колоски. Они надежно фиксируют пряди, а после расплетения вечером обеспечивают готовую текстурную укладку с эффектом естественных волн.

"Современные тренды укладок диктуют отказ от жестких фиксаций. Для лета идеально подходят прически с легкой небрежностью, которые не портятся от ветра или влажности", — констатировала в разговоре с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о летнем уходе

Ответы на популярные вопросы о защите прически в жару

Нужно ли менять шампунь специально для летнего сезона?

Желательно перейти на безсульфатные или мягкие увлажняющие средства, так как частота мытья головы летом возрастает, и агрессивные компоненты могут спровоцировать сухость кожи.

Как предотвратить пушение волос при высокой влажности?

Главный секрет — глубокое внутреннее увлажнение. Используйте несмываемые кондиционеры и сыворотки, которые заполняют пустоты в структуре волоса, не давая ему впитывать влагу извне.

Можно ли использовать сухой шампунь ежедневно?

Ежедневно не рекомендуется, так как это может забить поры кожи головы. Оптимально — использовать его для фиксации объема или в экстренных случаях между мытьем.

Помогают ли стайлинги с солью защитить волосы?

Они отлично работают на создание текстуры и абсорбцию жира, но не забывайте, что соль может подсушивать длину, поэтому такие средства нужно комбинировать с качественным увлажнением.

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