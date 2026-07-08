Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сочная до последнего кусочка: эта запеканка из простых продуктов легко заменит сразу несколько блюд
Миф о железном Залужном: Лондон прячет дутый пиар-проект от провалов режима Зеленского
Искусство домашнего маринования: как сохранить вкус лета, не используя столовый уксус
Зерновые ворота России: Приморье нарастило экспорт зерна до рекордных показателей
Когда пробег перестаёт иметь значение: три бензиновых двигателя годами работают без серьёзных поломок
Дачный фокус, который реально работает: почему в каждой лунке картофеля должны быть спички
Худее не значит здоровее: почему 55 кг — это не эталон и как правильно считать норму
Звездный труп вопреки законам физики: аномальный жар планеты изменил фундаментальные представления
Хватит кормить эту диктатуру: противники Санду требуют от команды Трампа перекрыть ей кислород

Любите своё отражение каждое утро: простые ритуалы для идеального начала дня

Моя семья » Красота и стиль

Опухшие веки, отпечатки подушки на щеках и "серый" цвет лица — типичные утренние проблемы, которые могут испортить настроение на весь день. Физиологически такие изменения объясняются замедлением лимфотока и микроциркуляции во время сна, однако ситуация часто усугубляется внешними факторами: от избытка соли в ужине до неправильно подобранной позы в кровати.

уход за кожей утром
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
уход за кожей утром

Ситуация №1: Борьба с утренней отечностью

Главным провокатором "лица-подушки" является натрий. Соленые блюда, фастфуд или алкоголь накануне заставляют организм удерживать влагу в межклеточном пространстве. Однако отеки могут возникнуть и из-за дефицита воды: чувствуя нехватку ресурса, тело начинает запасать его впрок.

"Воду нужно пить обязательно. Организм воспринимает нехватку воды как стресс и дефицит, тем самым накапливая жидкость в межклеточном пространстве. Именно поэтому мы и отекаем", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-дерматолог Татьяна Громова.

Для экстренного снятия припухлости используйте температурный контраст. Умывание ледяной водой или массаж охлажденным роллером мгновенно сужают сосуды. Если времени больше, выполните лимфодренажные движения: мягко надавливайте на кожу по направлению от центра лица к ушам и вниз по шее к ключицам. Это поможет физически "выгнать" лишнюю жидкость из тканей. Не забывайте и об области вокруг глаз — кремы с кофеином отлично справляются с мешками, особенно если хранить тюбик в холодильнике.

Ситуация №2: Как скрыть следы недосыпа

Когда сон длился меньше положенных семи-восьми часов, кожа приобретает землистый оттенок из-за снижения притока кислорода. Лицо выглядит осунувшимся, а мимические морщины становятся резче. Чтобы быстро "разбудить" ткани, необходимо активировать кровообращение. Эффективным методом станет мягкое очищение с помощью средств на основе миндальной или молочной кислоты.

"Лимфодренажные движения помогут быстро снять отёки утром. Используйте самомассажи путём надавливания рук на лицо от центра к периферии. Делаем движения, надавливающие через каждый определённый отрезок, как будто выгоняем лимфу", — разъяснила дерматокосметолог Мария Полякова.

Для возвращения сияния идеально подходят сыворотки с витамином С — они работают как антиоксидантный "заряд бодрости", выравнивая тон. Чтобы кожа не казалась обезвоженной, нанесите увлажняющее средство. Качественный уход за волосами и лицом начинается с базы — даже 20 минут активной зарядки утром разгонят кровь лучше любого косметического продукта.

Ситуация №3: Избавляемся от заломов и складок

Глубокие полосы на лбу или щеках — результат сна лицом в подушку. Ткань наволочки давит на кожу, создавая временные морщины, которые с годами могут закрепиться навсегда. Быстро разгладить такие "отпечатки" поможет интенсивное увлажнение. Нанесите маску или сыворотку с гиалуроновой кислотой на влажную кожу: компонент притянет влагу, "вытолкнув" заломы изнутри.

"Конечно, всё зависит от анатомических особенностей и возраста. Но в любом случае — если спать на спине, высокая вероятность, что заломы не будут появляться очень долго", — констатировал в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Профилактика: привычки для "сна красоты"

Чтобы минимизировать утренние риски, стоит пересмотреть вечерние ритуалы. Оптимальный вариант — сон на спине на шёлковой наволочке. Гладкий материал снижает трение и не впитывает ночной крем, оставляя его на коже. Также эффективно использование лимфодренажного самомассажа перед сном, что предотвращает застой жидкости ночью.

Проблема Лайфхак / Решение
Отечность век Охлажденный крем с кофеином + патчи
Тусклый цвет лица Сыворотка с витамином С и легкий пилинг
Заломы от подушки Шелковая наволочка и сон на спине
Мелкие морщинки от сухости Гиалуроновая маска на влажное лицо

Ответы на популярные вопросы о восстановлении лица утром

Помогает ли умывание льдом всем без исключения?

Нет, процедура противопоказана при куперозе (выраженной сосудистой сетке), так как резкий холод может травмировать слабые стенки капилляров.

Нужно ли перестать пить воду вечером, чтобы не отекать?

Это миф. Если почки здоровы, пить воду можно даже за полчаса до сна. Отеки чаще вызывает именно дефицит жидкости в течение дня.

Почему отпечатки подушки долго не проходят?

С возрастом кожа теряет эластичность и медленнее восстанавливает форму. Также это может указывать на сильное обезвоживание организма.

Как быстро убрать серый оттенок кожи после бессонной ночи?

Используйте средства, стимулирующие кровоток, и выполните 5-минутную активную разминку для всего тела. Это лучший драйвер для микроциркуляции.

Читайте также

Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, врач-косметолог Мария Полякова, дерматокосметолог Илья Руднев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Бензина хватит всем: Новосибирск избавляется от зависимости от привозного топлива
Новосибирская область
Бензина хватит всем: Новосибирск избавляется от зависимости от привозного топлива
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Трон под Пашиняном зашатался: Сильная Армения выведет протесты на улицы против Запада
Мир. Новости мира
Трон под Пашиняном зашатался: Сильная Армения выведет протесты на улицы против Запада
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Очереди у колонок дошли до правительства: в Омской области приняли решения по топливу
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Последние материалы
Миф о железном Залужном: Лондон прячет дутый пиар-проект от провалов режима Зеленского
Искусство домашнего маринования: как сохранить вкус лета, не используя столовый уксус
Зерновые ворота России: Приморье нарастило экспорт зерна до рекордных показателей
Когда пробег перестаёт иметь значение: три бензиновых двигателя годами работают без серьёзных поломок
Дачный фокус, который реально работает: почему в каждой лунке картофеля должны быть спички
Худее не значит здоровее: почему 55 кг — это не эталон и как правильно считать норму
Звездный труп вопреки законам физики: аномальный жар планеты изменил фундаментальные представления
Хватит кормить эту диктатуру: противники Санду требуют от команды Трампа перекрыть ей кислород
Авторынок превратился в минное поле: безобидная поломка стала началом цепочки фатальных последствий
8,4 тысячи тонн на проверке: что попадает на столы россиян после контроля в Приморье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.