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Стираем носогубки за 5 минут: 4 простых приема для гладкой кожи без инъекций и трат

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Носогубные складки часто воспринимаются как неизбежная печать времени на лице, но на деле глубокие заломы могут появиться даже в юности. Причина кроется не столько в цифрах в паспорте, сколько в постоянном напряжении лицевых мышц, нарушении лимфотока и повседневной мимике. Когда мышцы лица находятся в гипертонусе, они буквально стягивают кожу внутрь, создавая те самые нежелательные линии. Чтобы вернуть лицу свежий вид, достаточно освоить несколько простых техник, которые воздействуют на причину проблемы, а не просто маскируют следствие.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка

Расслабление жевательных мышц

Жевательные мышцы считаются одними из самых сильных в человеческом теле, и именно они чаще всего находятся в состоянии спазма из-за стресса. Когда эти ткани зажимаются, они провоцируют перекос всей нижней трети лица, из-за чего кожа в носогубной зоне начинает собираться в складки. Простейшее упражнение для снятия этого варианта напряжения заключается в расслабленном открытии рта.

"Многие даже не замечают, как сильно сжимают челюсти в течение дня, что моментально отражается на состоянии лица. Чтобы расслабить эту зону, достаточно сесть ровно и медленно открыть рот, произнося мягкий звук. Главное — не тянуть кожу, а чувствовать, как уходит глубокий блок внутри щек", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Такой подход помогает восстановить правильное положение мышечного каркаса. Если выполнять это упражнение по 5—6 раз ежедневно, лицо постепенно избавляется от маски усталости. Важно следить, чтобы во время выполнения не возникало болезненных ощущений в челюстных суставах.

Коррекция положения уголков губ

Опущенные уголки рта визуально продлевают носогубную складку вниз, делая лицо суровым и тяжелым. За это отвечают мышцы-депрессоры, которые со временем привыкают тянуть ткани к подбородку. Чтобы нейтрализовать этот процесс, необходимо аккуратно проработать точки крепления этих мышц.

Для коррекции нужно поместить указательные пальцы на область чуть ниже уголков губ и выполнить мягкие круговые движения в течение минуты. Давление должно быть ощутимым, но бережным, чтобы воздействие шло на мышечный слой, а не на верхний слой дермы. Тот самый секрет успеха здесь кроется в регулярности: ткани привыкают к новому состоянию только при частом повторении.

Снятие зажимов в области носа

Мышца, отвечающая за подъем крыла носа, часто находится в постоянном тонусе, что буквально вырывает глубокую борозду у основания ноздрей. Это создает резкую тень, которая и воспринимается как глубокая морщина. Работа с этой зоной помогает разгладить верхнюю часть складки, делая ее почти незаметной.

"Зажатые крылья носа создают ненужный рельеф, который придает лицу вечно недовольное выражение. Легкое массирование этой области подушечками пальцев при слегка приоткрытом рте позволяет тканям буквально расправиться, возвращая им естественную эластичность", — подчеркнул дерматокосметолог Илья Руднев.

Для закрепления результата стоит следить за своей мимикой в моменты напряжения. Избавление от привычки морщить нос станет отличным дополнением к любому ручному решению по уходу. Чем спокойнее мимика в этой зоне, тем ровнее будет кожа со временем.

Лимфодренажная техника хлопками

Отечность часто становится главным виновником выраженных заломов. Излишки жидкости оттягивают ткани вниз, формируя тяжелые валики над носогубной линией. Быстро разогнать лимфу помогает техника легких хлопков после нанесения привычного крема или масла.

Прием Результат
Массаж жевательных мышц Снятие мышечного блока и коррекция овала
Проработка уголков губ Лифтинг-эффект и смягчение линий
Массаж крыльев носа Устранение глубоких борозд у носа
Хлопковый дренаж Уменьшение отеков и свежий цвет лица

Ритмичные движения ладонями от центра лица к ушам запускают обменные ошибки в тканях и помогают контурам стать более четкими. Достаточно пары минут в день, чтобы лицо избавилось от лишнего объема, который и провоцирует провисание кожи.

"Дренажные техники работают безотказно, если не забывать о них по утрам. Когда мы убираем лишнюю воду, складки разглаживаются сами собой, потому что тяжесть, которая тянула щеки вниз, исчезает", — отметила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Ответы на популярные вопросы о носогубных складках

Можно ли убрать заломы за одну неделю

Полностью стереть глубокие складки за такой срок невозможно, но уменьшить их выраженность вполне реально. Первые заметные перемены связаны с уходом отечности и расслаблением поверхностных зажимов, что дает лицу более отдохнувший вид.

Помогают ли упражнения при сильном снижении веса

При резком похудении кожа может обвисать из-за потери подкожно-жировой клетчатки. В этом случае упражнения укрепляют мышцы, которые служат опорой для кожи, помогая лицу быстрее адаптироваться к новому объему.

Нужно ли использовать крем во время массажа

Для техник, связанных с глубоким нажатием и скольжением, крем или масло обязательны. Это предотвращает растяжение эпидермиса и делает процедуру комфортной. При выполнении упражнений на расслабление мышц изнутри рта или статических точек косметика не требуется.

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Экспертная проверка: эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, дерматокосметолог Илья Руднев, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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