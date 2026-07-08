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Очки для тех, кому за 45: 5 стильных форм лета-2026, создающих эффект лифтинга лица

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Часто солнцезащитные очки выбирают исключительно по принципу нравится — не нравится, забывая, что аксессуар способен не только защитить от солнца, но и визуально скорректировать возрастные изменения. На практике видно, как правильно подобранная оправа возвращает лицу четкость линий и избавляет от усталого взгляда без участия косметологов. К летнему сезону стоит подготовиться заранее, ведь именно сейчас формируются основные направления, которые будут определять внешний вид в ближайшие месяцы.

Девушка с украшениями
Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с украшениями

Футуризм и маски: максимум защиты

Очки-маски с цельной линзой перестали быть атрибутом только горнолыжных склонов или велосипедных трасс. В повседневной жизни они выполняют важную роль, закрывая не только глаза, но и нежную кожу вокруг них, где морщинки появляются в первую очередь. Крупная панель вместо двух отдельных стекол создает единую горизонталь, которая делает облик более собранным.

"Маски идеально скрывают следы недосыпа и отсутствие макияжа, при этом они не утяжеляют лицо, если выбирать модели с легким градиентом вместо глухого черного цвета", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Тот самый секрет таких очков заключается в их способности заменить собой активный макияж. Когда аксессуар занимает значительную часть лица, остальная одежда должна быть максимально простой, чтобы не возникало перегруженности. Это надежное решение для тех, кто ценит практичность и приватность.

Объем и четкая геометрия форм

Гиперобъемные оправы в духе шестидесятых снова выходят на первый план. Круглые и выпуклые формы создают приятный контраст с чертами лица, визуально смягчая острый подбородок или выраженные носогубные складки. Плотный пластик и внушительные габариты создают эффект кинематографичности, который уместен не только на отдыхе, но и в городе.

Четкие геометрические линии помогают "дорисовать" структуру лица там, где она начала терять плотность. Если смотреть на вещи проще, такие очки работают как временный каркас. Правильно подобранный вариант оправы способен кардинально изменить восприятие внешности, сделав ее более аристократичной и ухоженной.

Цветные линзы и расслабленный стиль

Классика в виде коричневых и черных стекол уступает место полупрозрачным линзам мягких оттенков. Изумрудный, припыленный розовый или теплый оранжевый создают на лице живую игру света, которая скрывает темные круги и синеву под глазами. Это особенно полезно при ярком дневном освещении, которое часто подчеркивает недостатки кожи.

С этим стоит быть аккуратнее, чтобы не превратить образ в карнавальный. Лучше выбирать оттенки, которые перекликаются с основными цветами гардероба. Такой подход гарантирует, что аксессуар не будет выглядеть случайным пятном в комплекте одежды.

Минимализм без лишних деталей

Тонкие металлические оправы или их полное отсутствие — выбор тех, кто не хочет акцентировать внимание на аксессуарах. Очки без ободка практически сливаются с кожей, оставляя лицо открытым. Это позволяет сохранить естественность и не перекрывать природную красоту лишними линиями и массивными материалами.

На деле же выходит, что невесомые модели требуют самого тщательного подбора формы линзы, так как любая ошибка в пропорциях будет сразу видна. Важно, чтобы нижний край линзы не лежал на щеках при улыбке, иначе возникнет дискомфорт. Эта маленькая деталь часто определяет, будет ли пара очков любимой или останется лежать в футляре.

Секрет формы кошачий глаз

Форма с приподнятым внешним уголком — признанный лидер для женщин старше 45 лет. Геометрия оправы создает диагональ, направленную вверх, что визуально подтягивает скулы и виски. Взгляд моментально становится более открытым, а лицо — отдохнувшим. Это классика, которая не теряет актуальности годами.

"Такие очки работают по принципу безоперационного лифтинга, создавая нужные акценты и отвлекая внимание от мелких морщин во внешних уголках глаз", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Садыкова Алия.

В современных коллекциях эта форма стала менее агрессивной, углы сгладились, а размеры увеличились. Это позволяет носить их практически с любым стилем — от строгого офисного костюма до летящего летнего сарафана. Главное правило здесь — соблюдение баланса между шириной оправы и шириной лица в области висков.

Ответы на популярные вопросы о выборе очков

Как понять, что очки действительно защищают от солнца?

Нужно искать маркировку UV400 на дужке или в документах. Это означает, что линзы блокируют все опасные лучи. Цвет линзы при этом значения не имеет — даже прозрачные стекла могут иметь высокий уровень защиты.

Какая оправа лучше — пластиковая или металлическая?

Пластик позволяет создавать более массивные и яркие формы, он меньше нагревается в жару. Металл долговечнее и выглядит более сдержанно. Выбор зависит от личного комфорта и чувствительности кожи за ушами и на переносице.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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