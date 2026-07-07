Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытая опасность модных трендов: почему босоногая обувь подходит далеко не каждому человеку
Жажда больше не является надежным индикатором: опасные последствия игнорирования скрытого дефицита
Покупка выморочного имущества у государства: основные правовые риски и способы защиты прав нового собственника
Космические прогнозы оказались под угрозой обвала: необычное поведение потока напугало астрофизиков
Рекордные результаты выпускников: 12 студентов Архангельского лицея получили 100 баллов
Сербский секрет сочного картофеля с мясом: рецепт блюда, которое невозможно испортить
Поездка в школу больше не лотерея: власти закрывают пути для халатности на дорогах
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Продление приема заявок на PROбренд-2026: туристическая индустрия готовится к грандиозному финалу

Голые ногти — это модно: как добиться дорогого эффекта в педикюре без покрытия

Моя семья » Красота и стиль

Отказ от плотного декоративного слоя на ногтях ног перестает быть признаком спешки и превращается в осознанный выбор. Все чаще в салонах просят просто привести стопы в порядок, не доставая палитру с флаконами. Чистые и здоровые ногти без лака выглядят дорого, но такая простота требует куда более тщательной проработки деталей.

Маникюр розовый
Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр розовый

Эстетика натуральности: форма и длина

Для создания аккуратного вида ногти стоит оставлять короткими. Прямой срез с едва заметным скруглением по углам считается эталоном, так как это предотвращает врастание пластины в боковые валики. Использование стеклянных или лазерных инструментов позволяет избежать расслоения, если двигаться в одном направлении. Подобный вариант обработки сохраняет целостность края даже при ношении закрытой обуви.

"В эстетическом педикюре без покрытия мы работаем не с цветом, а с текстурой. Важно добиться того, чтобы ногтевая пластина была гладкой и имела здоровый розоватый оттенок, а кутикула оставалась тонкой и увлажненной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Кутикулу в этом сезоне рекомендуют не обрезать под корень, а аккуратно отодвигать после размягчения. Это исключает появление заусенцев и воспалений, которые на "голых" ногтях выглядят особенно неопрятно. Регулярность процесса здесь важнее радикальных мер: чем чаще вы уделяете время мелочам, тем меньше усилий требуется в будущем.

Уход за кожей стоп

Без яркого лака стопы приковывают к себе больше внимания, поэтому кожа должна быть идеальной. Еженедельное отшелушивание с помощью скрабов или пилок на сухую кожу помогает избавиться от огрубевших участков. Важно подбирать решение индивидуально: для очень сухой кожи лучше подходят кремы с высоким содержанием мочевины, которые удерживают влагу внутри тканей.

Для ежедневной поддержки мягкости стоит использовать масла жожоба или миндаля. Они впитываются быстрее плотных баттеров и не оставляют жирных следов, что удобно в летний период. Если смотреть на вещи проще, то секрет ухоженности кроется в привычке наносить питательное средство каждый вечер перед сном.

Здоровье и безопасность

Отказ от искусственных покрытий часто обоснован желанием восстановить ногти. Постоянное нахождение под полимерным слоем лишает возможности диагностировать грибковые поражения или отслойки на ранних стадиях. В чистом виде пластина отдыхает и постепенно возвращает свою природную прочность. Это грамотный процесс глубокой регенерации, который полезно проводить хотя бы раз в несколько месяцев.

"Натуральные ногти требуют дисциплинированного домашнего ухода. Часто именно под прозрачным покрытием или вовсе без него мы видим, в каком реальном состоянии находятся ткани, и можем вовремя назначить укрепляющую терапию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

С этим стоит быть аккуратнее: отсутствие лака не означает, что можно забыть о чистоте инструментов. Безопасность процедуры в салоне остается на первом месте, так как микротравмы при обработке кожи возможны даже без использования аппарата. Профессиональный взгляд на состояние ногтей помогает избежать многих проблем еще до их появления.

Тот самый секрет: финальный блеск

Важный нюанс, который делает натуральный педикюр завершенным, заключается в легкой полировке. Использование мягкого бафа создает сатиновый отсвет, имитирующий здоровое сияние ногтя. Это не зеркальный глянец, а спокойное, благородное свечение. Такой результат выглядит гораздо выигрышнее, чем просто подстриженные ногти.

"Главный тренд сегодня — это холеность. Мы уходим от декора в сторону качества самой пластины. Она должна выглядеть так, будто на нее вообще не тратили усилий, хотя за этим стоит продуманный ритуал", — отметила в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Серова Инна.

На деле же выходит, что минимализм обходится не дешевле классики, но дарит ощущение легкости и чистоты. Педикюр без покрытия уместен в любой ситуации — от прогулки по пляжу до деловой встречи в открытых босоножках, подчеркивая статус через естественность.

Элемент ухода Рекомендация
Форма ногтя Прямой срез, мягкие углы
Инструменты Стеклянные или лазерные пилки
Кожа стоп Кремы с мочевиной, еженедельный пилинг
Финиш Полировка бафом до сатинового блеска

Ответы на популярные вопросы о педикюре без лака

Как часто нужно делать такой педикюр?

Для поддержания аккуратного вида достаточно одного профессионального посещения в 4–5 недель, при условии ежедневного нанесения крема и масла для кутикулы дома.

Можно ли использовать прозрачный лак?

Да, один слой лечебного или укрепляющего прозрачного состава допустим, но тренд подразумевает именно чистую, хорошо отполированную пластину без лишних химических слоев.

Не будет ли кожа грубеть быстрее без покрытия на ногтях?

Связи между отсутствием лака и состоянием кожи нет. Скорость огрубения стоп зависит от обуви, походки и регулярности увлажнения, а не от цвета ногтей.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, дерматокосметолог Илья Руднев, нейл-эксперт Серова Инна 
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Сырье
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Московская область
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Космос
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Последние материалы
Космические прогнозы оказались под угрозой обвала: необычное поведение потока напугало астрофизиков
Рекордные результаты выпускников: 12 студентов Архангельского лицея получили 100 баллов
Сербский секрет сочного картофеля с мясом: рецепт блюда, которое невозможно испортить
Поездка в школу больше не лотерея: власти закрывают пути для халатности на дорогах
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Голые ногти — это модно: как добиться дорогого эффекта в педикюре без покрытия
Продление приема заявок на PROбренд-2026: туристическая индустрия готовится к грандиозному финалу
Даже пара таблеток создаёт риск: АТОР разъяснила правила перевозки лекарств в самолёте
Чёрная жемчужина вашего сада: как вырастить самую темную гвоздику в мире
Алушта осталась без света: бизнес меняет правила игры в энергетическом кризисе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.