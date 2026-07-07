Солнце против цвета: почему волосы тускнеют на солнце и что с этим делать

Летнее солнце беспощадно к окрашенным волосам: всего за две недели отпуска на побережье тщательно подобранный в салоне оттенок может превратиться в тусклую "ржавчину" или выцветшую солому. Ультрафиолет разрушает искусственный пигмент гораздо активнее натурального, лишая пряди блеска и делая их структуру пористой.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Окрашивание волос

Почему окрашенные волосы выгорают и теряют яркость на солнце

Волосы, в отличие от кожи, не способны вырабатывать меланин для самозащиты. Под воздействием UVA и UVB-лучей кератин разрушается, а чешуйки кутикулы приподнимаются и отслаиваются. Для окрашенных прядей это критично: краска удерживается внутри волоса именно за счет гладкой кутикулы. Как только солнце делает ее шершавой, пигмент начинает окисляться и буквально "высыпаться" из структуры.

"Ультрафиолет вытягивает влагу прямо из стержней, из-за чего волосы хуже преломляют свет и выглядят "пыльными". Морская соль и хлор в бассейнах дополняют этот процесс, окончательно разрушая защитный липидный слой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Как покрасить волосы перед отпуском, чтобы минимизировать потери

Стойкость летнего образа напрямую зависит от выбранного оттенка. Тонкие нюансы холодного блонда и яркие медные тона — самые уязвимые перед жарой. Красные и рыжие пигменты разрушаются быстрее всего, поэтому любительницам ярких цветов стоит подготовиться к частому тонированию. Осветленные волосы из-за высокой пористости склонны быстро приобретать нежелательный желтый или оранжевый отлив.

Если вы хотите, чтобы прическа выглядела аккуратно даже через месяц, отдавайте предпочтение базовым оттенкам, близким к натуральным, или используйте красители с ламинирующим эффектом. Они создают на поверхности волоса дополнительную пленку, удерживающую влагу и цвет. Важно помнить, что даже актуальный уход за волосами при наличии седины летом требует усиленного внимания к защитным факторам.

Правила ухода: SPF-защита и глубокое увлажнение

Базовый шампунь и кондиционер летом должны уступить место продуктам с пометкой "Sun" или SPF. Эти средства содержат фильтры, которые отражают лучи, не позволяя им разрушать молекулы краски. Помимо внешней защиты, критически важно питание: увлажняющие компоненты (пантенол, растительные экстракты) замещают испарившуюся влагу.

"Несмываемые спреи и флюиды с УФ-фильтрами — это обязательный щит. Они остаются на прядях до следующего мытья, предотвращая окисление пигмента. Наносите их перед каждым выходом на улицу", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Физическая защита в виде шляп или панам остается самым надежным методом. Головной убор не только спасает волосы, но и бережет кожу головы от солнечных ожогов и пересушивания, что особенно актуально для проборов. При использовании стайлинга выбирайте стойкие текстуры, специально адаптированные для работы в условиях зноя.

Ошибочное действие Результат / Рекомендация Оставлять морскую соль на волосах Срочно промыть пресной водой, чтобы соль не вытягивала влагу Использование термоинструментов без SPF Наносить термозащиту с солнечными фильтрами для двойного барьера Отказ от головного убора Фотостарение стержня волоса и риск ожога кожи головы

Стильное окрашивание с эффектом выгоревших волос

Для тех, кто предпочитает естественность, существуют техники, которые солнце только улучшает. Например, AirTouch создает мягкие переливы, имитирующие натуральное обесцвечивание на солнце. Переход от темных корней к светлым кончикам позволяет не беспокоиться об отрастании прядей в течение всего лета.

"Калифорнийское мелирование с карамельными или пшеничными нюансами — идеальный вариант для отпуска. Даже если пряди выгорят еще сильнее, это будет выглядеть как задуманный дизайнерский элемент", — отметила в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Ответы на популярные вопросы о защите волос

Нужно ли использовать SPF-спрей, если я ношу шляпу?

Желательно. Шляпа защищает макушку, но концы волос часто выглядывают из-под полей и остаются уязвимыми. Спрей обеспечит защиту всей длины.

Как быстро солнце портит цвет волос в городе?

В условиях загазованного мегаполиса и активного индекса УФ изменения визуально заметны уже через 10-14 дней регулярного пребывания на улице без защиты.

Влияет ли хлорированная вода на цвет волос?

Да, хлор агрессивно вымывает пигмент и может придать блонду зеленоватый оттенок. Всегда ополаскивайте волосы чистой водой до и после бассейна.

Можно ли использовать обычное масло для защиты от солнца?

Нет, чистое масло на солнце может "закипать", ускоряя разрушение структуры. Используйте только специальные косметические масла с интегрированными УФ-фильтрами.

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