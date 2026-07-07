Лаконичность с характером: 5 конструктивных приемов с юбками, которые делают образ дорогим

В сезоне лето-2026 фокус внимания в дизайне юбок сместился с внешнего декора на архитектуру самого изделия. Если раньше выразительность вещи зависела от яркости принта или цвета, то теперь лидируют модели, где эффектность достигается за счет сложной конструкции: асимметричных срезов, многослойности и необычных силуэтов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain асимметричная юбка

Переосмысление А-силуэта: асимметрия и многослойность

Традиционная трапеция в 2026 году лишается строгой симметрии. Дизайнеры заменяют ровный подол диагональными линиями и ниспадающими полотнами ткани, которые создают эффект естественной текучести. Важно, что асимметрия здесь не выглядит инородным декоративным элементом, а является логичным продолжением кроя.

Многослойность реализуется через использование легких тканей, таких как шифон или органза, поверх плотной основы. Это добавляет юбке глубины и пластики при ходьбе. Наряду с этим возвращаются крупные складки в стиле преппи, однако в современной интерпретации они становятся шире, выполняются из плотного денима и уходят в длину миди, избавляясь от ассоциаций со школьной формой.

Возвращение удлиненной кокетки

Конструкция с удлиненной кокеткой, популярная в начале 2000-х, снова стала актуальной. В сезоне-2026 этот элемент используется как инструмент для создания плавного перехода от талии к расширяющемуся низу. Кокетка позволяет избежать лишнего объема в области живота и бедер, сохраняя при этом общую пышность подола. Это идеальное решение для тех, кто хочет примерить модные джинсы или юбки в стиле ретро, не искажая пропорции фигуры.

Прямой крой и новые формы запаха

Прямые юбки становятся выразительными за счет фактурных швов, контрастных вставок и переосмысленного запаха. Вместо жестких геометрических линий в тренде мягкий запах с округлыми краями и легкой драпировкой. В некоторых моделях линия запаха фиксируется крупными пряжками или переходит в объемный узел на бедре, что добавляет динамики даже однотонным вещам из хлопка или льна.

"При выборе юбки с запахом важно следить, чтобы драпировка не создавала лишнего объема там, где он не нужен, — лучше выбирать модели из пластичных, хорошо спадающих тканей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Силуэт-кокон и архитектурный объем

Одним из самых заметных трендов стал силуэт-кокон — модель с овальным объемом, который плавно расширяется к середине и немного сужается к низу. Такой архитектурный крой требует плотных материалов (поплин, тяжелый хлопок), которые держат форму. Для повседневности бренды предлагают варианты на кулисках по низу, позволяющие регулировать степень "закрытости" кокона.

Прозрачность как элемент дизайна

В отличие от экстремальных "голых" трендов прошлых лет, лето-2026 предлагает умеренное использование прозрачных тканей. Дизайнеры используют органзу не для всего изделия, а в качестве широких вставок по подолу или многослойных воланов. Это позволяет включить вещь в обычный гардероб, сочетая её с плотными верхами, и при этом сохранить ощущение легкости образа.

"Прозрачные детали по краю юбки — отличный способ добавить образу нарядности без использования антитрендов макияжа, перегружающих лицо в жару", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Тип конструкции Визуальный эффект и совет по стилю Асимметричный подол Добавляет вертикаль, делает походку более легкой. Удлиненная кокетка Плотно прилегает к бедрам, минимизирует объем на талии. Силуэт-кокон Создает архитектурный акцент, требует лаконичного верха. Крупные складки до миди Придает графичность, лучше всего сочетается с кедами или лоферами.

Ответы на популярные вопросы о выборе юбок

Кому подходит юбка с удлиненной кокеткой?

Эта модель идеальна для фигур типа "песочные часы" и "груша", так как она подчеркивает талию и фиксирует объем бедер, не расширяя их визуально сразу от пояса.

Как носить юбку-кокон, чтобы не казаться ниже?

Выбирайте модели с высокой посадкой и дополняйте их обувью на каблуке или платформе. Важно, чтобы щиколотка оставалась открытой — это создаст необходимый "просвет" в массивном силуэте.

Не выглядит ли асимметричная юбка неряшливо?

Нет, если асимметрия заложена в крой. Чтобы образ был собранным, сочетайте такую сложную юбку с максимально простым, облегающим или структурным верхом.

С чем сочетать прозрачные вставки на юбке в офисе?

Если прозрачность начинается ниже колена, такая модель допустима в деловом гардеробе. Носите её с закрытыми жакетами или строгими рубашками, чтобы сбалансировать игривость низа.

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