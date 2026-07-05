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Между жарой и кондиционером всего одна дверь: именно поэтому летний дресс-код так часто подводит

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Летний дресс-код требует баланса между профессиональным видом и физическим комфортом. Когда температура на улице поднимается выше 30 градусов, а в офисе работают кондиционеры, спасает только грамотный выбор материалов и многослойность. Основой гардероба становятся лен, хлопок и шелк.

Гардероб
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гардероб

Приоритет натуральных тканей

В жару состав ткани важнее фасона. Натуральные волокна обеспечивают терморегуляцию и отводят влагу, предотвращая перегрев. Синтетические материалы создают дискомфорт и могут провоцировать неприятные запахи, поэтому их содержание в одежде должно быть минимальным.

Для деловых встреч подходят льняные костюмы светлых оттенков. Они выглядят достаточно строго, но позволяют коже дышать. Льняные брюки в сочетании с шелковыми блузами или качественными рубашками станут универсальным решением для рабочих будней.

Форматы офисного стиля

Подход к выбору вещей зависит от корпоративных правил компании. В финансовом или юридическом секторах сохраняются требования к закрытым плечам и сдержанным расцветкам. Здесь на помощь приходят облегченные пиджаки без подкладки и юбки миди из вискозы или хлопка.

В креативной среде и IT-секторе допустимы более свободные трендовые брюки, включая фасоны палаццо или широкие модели. Главным требованием остается опрятность и отсутствие открытых пляжных элементов, таких как короткие шорты или прозрачные топы.

Базовые элементы гардероба

Платья прямого кроя или легкого приталения считаются наиболее удобным вариантом для офиса. Они позволяют чувствовать себя комфортно и на улице, и в помещении. Дополнив образ легким жакетом, можно защититься от прохлады кондиционеров и придать образу формальности.

"Летом важно избегать излишне обтягивающих силуэтов. Свободная посадка создает воздушную прослойку, которая помогает организму легче переносить высокие температуры", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Светлая палитра — бежевый, песочный, голубой — меньше нагревается на солнце. Если внешняя среда требует темных цветов, стоит выбирать максимально тонкие полотна. Правильно подобранный летний гардероб избавит от необходимости переодеваться перед вечерними встречами.

Обувь и аксессуары

Обувь должна быть выполнена из натуральной кожи. Закрытый носок остается стандартом для большинства офисов, однако в менее формальной обстановке допустимы открытые модели. Оптимальным выбором станут лодочки на среднем каблуке или элегантные лоферы.

Аксессуары летом должны быть лаконичными. Массивные украшения могут создавать дополнительный дискомфорт при контакте с кожей. Качественная сумка для офиса и классические часы завершат образ без излишней нагрузки.

"При использовании парфюма в жару стоит перейти на легкие цитрусовые или травяные ароматы. Плотные мускусные композиции при высокой температуре могут звучать слишком навязчиво для коллег", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о летнем дресс-коде

Нужно ли носить колготки в офис летом?

В большинстве современных компаний это требование отсутствует. Если регламент строгий, выбирайте ультратонкие модели плотностью 8–15 ден телесного оттенка.

Допустимы ли шорты в деловом стиле?

Только в формате костюмных шорт-бермуд длиной до колена и при условии отсутствия строгого корпоративного запрета. Пляжные шорты в офисе недопустимы.

Как защититься от холода кондиционера?

Держите на рабочем месте легкий жакет из льна или вискозы. Это практичное дополнение к летнему платью или топу, которое легко снять при выходе на улицу.

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Экспертная проверка: эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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