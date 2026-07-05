Лето 2026 возвращает культовые очки: они снова становятся главным акцентом образа

Солнцезащитные очки в 2026 году перестали быть только средством защиты сетчатки. Сегодня это функциональный инструмент коррекции имиджа, способный сбалансировать черты лица или расставить недостающие акценты в строгом гардеробе.

Фото: Pravda.Ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнцезащитные очки

Популярные формы сезона

Геометрия оптики в текущем году тяготеет к двум крайностям: либо подчеркнутый минимализм, либо избыточный объем. В топе остаются классические авиаторы с каплевидными линзами и вайфареры, которые подходят большинству людей. Для тех, кто следит за трендами аксессуаров, актуальными стали узкие прямоугольные модели, вдохновленные эстетикой девяностых.

"Акцентными очками можно разбавить монохромный образ. Они становятся базовым элементом, который превращает обычный набор одежды в продуманный комплект", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Круглые оправы в стиле ретро также вернулись на подиумы. Они особенно востребованы в эстетике бохо, которая предполагает использование натуральных материалов и мягких линий. Особое внимание стоит уделить клабмастерам — оправам с усиленной верхней частью, которые эффектно подчеркивают линию бровей.

Материалы и палитра линз

Технологические решения 2026 года сфокусированы на комфорте. Легкие титановые каркасы и ацетат высокого качества вытесняют тяжелый металл. Популярностью пользуются безободковые очки, которые практически не ощущаются при длительном ношении и создают футуристичный вид.

Цветовая гамма линз стала более сдержанной. На смену агрессивному зеркальному напылению пришли мягкие градиенты коричневого, винного и графитового оттенков. Такие линзы обеспечивают качественную передачу изображения и снижают нагрузку на зрение при переменной облачности.

Тип оправы Главная особенность Массивный пластик Эффект роговой оправы или черепаховый принт Тонкий титан Минимальный вес и долговечность конструкции Цветной прозрачный ацетат Легкий визуальный акцент без перегруза лица

Подбор оправы по типу лица

Грамотный выбор формы способен визуально сузить или расширить лицо. Для обладателей круглого типа подходят угловатые оправы — квадраты или вытянутые прямоугольники. Они создают необходимые вертикальные линии, приближая форму к эталонному овалу.

Квадратному лицу с выраженной челюстью необходимы мягкие очертания. Лучшим решением станут авиаторы или оправы кошачий глаз, которые уводят внимание к вискам. Тем, кто ищет способы подобрать очки профессионально, стоит учитывать и масштаб черт: крупные линзы противопоказаны мелкому лицу.

Советы по созданию образа

Современный этикет позволяет интегрировать спортивные очки-маски в повседневные городские комплекты. Эти модели плотно прилегают к лицу и обеспечивают максимальную защиту от боковых бликов. Они одинаково уместны как с худи, так и с легкими летними платьями в стиле кэжуал.

Тренд на гиперобъемные формы оверсайз сохраняется для тех, кто предпочитает драматичные образы. Такие очки закрывают значительную часть скул, создавая эффект загадочности. Важно, чтобы верхняя граница оправы не полностью перекрывала линию бровей, иначе лицо потеряет выразительность.

"В 2026 году мы видим возвращение к архитектурным формам. Очки становятся частью конструкции всего наряда, а не просто прикладным предметом", — рассказала Pravda.Ru имидж-стилист Алия Садыкова.

Тонкости сочетания с одеждой

При выборе аксессуаров важно учитывать общую стилистику модной обуви и одежды. Кошачий глаз идеально гармонирует с приталенными жакетами и юбками миди, а прямоугольные узкие оправы дополнят кожаные куртки или деним. Цветовое решение оправы не обязательно должно дублировать цвет сумки или туфель.

Для деловых встреч под открытым небом лучше выбирать спокойные варианты в темном пластике или металле. Яркие линзы и необычный декор лучше оставить для отдыха и фестивалей, где уместны смелые эксперименты с имиджем.

Ответы на популярные вопросы о солнцезащитных очках

Как проверить наличие защиты от ультрафиолета?

На дужке должна быть маркировка UV400. Это означает, что линзы блокируют световые волны длиной до 400 нанометров, обеспечивая полную безопасность для глаз.

Что такое поляризация и нужна ли она в городе?

Поляризационный фильтр отсекает блики от горизонтальных поверхностей — воды, мокрого асфальта или капотов машин. В городе это повышает зрительный комфорт, особенно при вождении.

Можно ли носить очки оверсайз при мелких чертах лица?

Стилисты рекомендуют избегать слишком массивных моделей в таких случаях, так как они могут визуально "растворить" лицо, сделав его карикатурным.

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