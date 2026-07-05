Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Онкологи не зря требуют сумрака: в какой период лечения солнечные ванны будут под запретом
Голодные звёзды сошлись в схватке: кто из мировых актрис претендует на роль Бритни Спирс
Бешено вращающиеся лопасти под землей: странные ливни привели к сбою в критических системах связи
Сбежала от блеска эстрады в глушь: Анна Asti реализовала мечту, идущую из глубокого детства
Северные трассы больше не "уплывут": бюджетный реагент превратит нестабильную мерзлоту в монолит
Турция вне системы все включено: три традиции, которые влюбляют в себя каждого
Бурые пятна — это не фитофтора: почему вы зря травите томаты химией и что делать
Не сахар оказался главным врагом фигуры: эти продукты чаще всего мешают похудению
Природа скрывала правду десятилетиями: реальное число обитателей Земли шокировало экспертов

Лето 2026 возвращает культовые очки: они снова становятся главным акцентом образа

Моя семья » Красота и стиль

Солнцезащитные очки в 2026 году перестали быть только средством защиты сетчатки. Сегодня это функциональный инструмент коррекции имиджа, способный сбалансировать черты лица или расставить недостающие акценты в строгом гардеробе.

Солнцезащитные очки
Фото: Pravda.Ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнцезащитные очки

Геометрия оптики в текущем году тяготеет к двум крайностям: либо подчеркнутый минимализм, либо избыточный объем. В топе остаются классические авиаторы с каплевидными линзами и вайфареры, которые подходят большинству людей. Для тех, кто следит за трендами аксессуаров, актуальными стали узкие прямоугольные модели, вдохновленные эстетикой девяностых.

"Акцентными очками можно разбавить монохромный образ. Они становятся базовым элементом, который превращает обычный набор одежды в продуманный комплект", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Круглые оправы в стиле ретро также вернулись на подиумы. Они особенно востребованы в эстетике бохо, которая предполагает использование натуральных материалов и мягких линий. Особое внимание стоит уделить клабмастерам — оправам с усиленной верхней частью, которые эффектно подчеркивают линию бровей.

Материалы и палитра линз

Технологические решения 2026 года сфокусированы на комфорте. Легкие титановые каркасы и ацетат высокого качества вытесняют тяжелый металл. Популярностью пользуются безободковые очки, которые практически не ощущаются при длительном ношении и создают футуристичный вид.

Цветовая гамма линз стала более сдержанной. На смену агрессивному зеркальному напылению пришли мягкие градиенты коричневого, винного и графитового оттенков. Такие линзы обеспечивают качественную передачу изображения и снижают нагрузку на зрение при переменной облачности.

Тип оправы Главная особенность
Массивный пластик Эффект роговой оправы или черепаховый принт
Тонкий титан Минимальный вес и долговечность конструкции
Цветной прозрачный ацетат Легкий визуальный акцент без перегруза лица

Подбор оправы по типу лица

Грамотный выбор формы способен визуально сузить или расширить лицо. Для обладателей круглого типа подходят угловатые оправы — квадраты или вытянутые прямоугольники. Они создают необходимые вертикальные линии, приближая форму к эталонному овалу.

Квадратному лицу с выраженной челюстью необходимы мягкие очертания. Лучшим решением станут авиаторы или оправы кошачий глаз, которые уводят внимание к вискам. Тем, кто ищет способы подобрать очки профессионально, стоит учитывать и масштаб черт: крупные линзы противопоказаны мелкому лицу.

Советы по созданию образа

Современный этикет позволяет интегрировать спортивные очки-маски в повседневные городские комплекты. Эти модели плотно прилегают к лицу и обеспечивают максимальную защиту от боковых бликов. Они одинаково уместны как с худи, так и с легкими летними платьями в стиле кэжуал.

Тренд на гиперобъемные формы оверсайз сохраняется для тех, кто предпочитает драматичные образы. Такие очки закрывают значительную часть скул, создавая эффект загадочности. Важно, чтобы верхняя граница оправы не полностью перекрывала линию бровей, иначе лицо потеряет выразительность.

"В 2026 году мы видим возвращение к архитектурным формам. Очки становятся частью конструкции всего наряда, а не просто прикладным предметом", — рассказала Pravda.Ru имидж-стилист Алия Садыкова.

Тонкости сочетания с одеждой

При выборе аксессуаров важно учитывать общую стилистику модной обуви и одежды. Кошачий глаз идеально гармонирует с приталенными жакетами и юбками миди, а прямоугольные узкие оправы дополнят кожаные куртки или деним. Цветовое решение оправы не обязательно должно дублировать цвет сумки или туфель.

Для деловых встреч под открытым небом лучше выбирать спокойные варианты в темном пластике или металле. Яркие линзы и необычный декор лучше оставить для отдыха и фестивалей, где уместны смелые эксперименты с имиджем.

Ответы на популярные вопросы о солнцезащитных очках

Как проверить наличие защиты от ультрафиолета?

На дужке должна быть маркировка UV400. Это означает, что линзы блокируют световые волны длиной до 400 нанометров, обеспечивая полную безопасность для глаз.

Что такое поляризация и нужна ли она в городе?

Поляризационный фильтр отсекает блики от горизонтальных поверхностей — воды, мокрого асфальта или капотов машин. В городе это повышает зрительный комфорт, особенно при вождении.

Можно ли носить очки оверсайз при мелких чертах лица?

Стилисты рекомендуют избегать слишком массивных моделей в таких случаях, так как они могут визуально "растворить" лицо, сделав его карикатурным.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова,  стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Битва за наследство началась заранее: Ксения Собчак предрекла крах брака сына с девушкой из региона
Шоу-бизнес
Битва за наследство началась заранее: Ксения Собчак предрекла крах брака сына с девушкой из региона
Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе
Мир. Новости мира
Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе
Популярное
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине

Неожиданная тактика российской делегации на ключевом саммите привела к системному сбою в аппарате Белого дома и радикальной смене курса западных стратегов.

Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Последние материалы
Бешено вращающиеся лопасти под землей: странные ливни привели к сбою в критических системах связи
Сбежала от блеска эстрады в глушь: Анна Asti реализовала мечту, идущую из глубокого детства
Лето 2026 возвращает культовые очки: они снова становятся главным акцентом образа
Северные трассы больше не "уплывут": бюджетный реагент превратит нестабильную мерзлоту в монолит
Турция вне системы все включено: три традиции, которые влюбляют в себя каждого
Бурые пятна — это не фитофтора: почему вы зря травите томаты химией и что делать
Не сахар оказался главным врагом фигуры: эти продукты чаще всего мешают похудению
Природа скрывала правду десятилетиями: реальное число обитателей Земли шокировало экспертов
Профессия превращается в проходной двор: актёр из "Папиных дочек" жёстко прошёлся по медийным лицам без диплома
Индийские ученые создали модель плаценты на чипе для изучения репродуктивного здоровья человека
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.