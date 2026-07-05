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Просто бикини стало скучным: удивительные преображения пляжного стиля в 2026 году

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Лето 2026 года вступило в активную фазу, и тысячи россиян устремились на морские курорты. Вместе с отпускным настроением традиционно возвращается вопрос подбора гардероба для пляжа. В этом сезоне индустрия моды делает ставку на свободу самовыражения и отказ от строгих рамок.

Слитный купальник
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слитный купальник

Нынешние тренды позволяют смешивать стили и экспериментировать с фактурами. Пляжная одежда перестала быть чисто утилитарным элементом, превратившись в способ подчеркнуть индивидуальность. От классических трендов 2026 до смелых дизайнерских решений — разбираемся, что взять с собой в отпуск.

Самые модные фасоны купальников

Фаворитом сезона стали монокини — модели, где верх и низ соединены декоративными элементами: кольцами или тонкими перемычками. Дизайнеры дополняют их 3D-цветами, ракушками и фурнитурой. Стоит помнить, что для активного плавания такие конструкции подходят меньше, чем для отдыха у кромки воды или фотосессий.

Асимметрия прочно закрепилась в топе. Купальники с вырезами на одно плечо создают динамичный силуэт и подходят практически любому типу фигуры. Адептам ретро-стиля стилисты предлагают классические плавки с высокой талией, которые визуально удлиняют ноги и гармонично сочетаются с укороченными топами, как в винтажных образах.

Для сторонниц минимализма актуальны узкие бикини с тонкими завязками. Однако в 2026 году даже такие лаконичные вещи принято украшать пайетками или цепочками. Тем, кто совмещает спорт с отдыхом, пригодятся комплекты в стиле спорт-шик из плотных материалов, подходящие и для пробежки, и для заплыва.

"Выбор фасона — это не только дань эстетике текущего сезона, но и вопрос комфорта. Качественная синтетика с высокой плотностью плетения лучше держит форму при частом контакте с хлорированной или соленой водой", — отметила в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Цветовые решения и фактуры

В этом году цветовая гамма строится на контрастах. Спокойные природные тона — оливковый, песочный и шоколадный — соседствуют с яркими "электриками" и фиолетовым. Чтобы не запутаться в выборе, можно ориентироваться на базу, которую легко обыграть летней обувью ярких оттенков.

Важную роль играет текстура тканей. Популярностью пользуются жатка, "кроше" с эффектом ручной вязки и рельефный рубчик. Такие ткани создают объем и добавляют образу глубины. Принты в виде мелкой клетки или абстрактных тропических узоров остаются востребованными среди приверженцев бохо-эстетики.

Трендовая палитра Применение
Молочно-белый Для подчеркивания ровного загара
Фисташковый Для легкости и нежности в образе
Металлик/Шиммер Для вечерних выходов на пляжных вечеринках

Для создания гармоничного внешнего вида важно следить не только за пляжными атрибутами, но и за ежедневными гигиеническими привычками, которые обеспечивают свежесть в условиях жары.

Что носить поверх купальника

Эффектным дополнением купальника станут накидки из шифона или шелка с принтами. Для тех, кто ценит минимализм, идеальным выбором будет льняная рубашка оверсайз. Она не только защищает от активного солнца, но и выглядит уместно при походе в прибрежное кафе.

Вязаные платья-коконы и комплекты из рубашек с шортами стали знаковыми вещами этого сезона. Такие ансамбли легко адаптировать под разные задачи: днем их носят расстегнутыми на пляже, а вечером застегивают, превращая в полноценный аутфит.

"Многослойность на пляже — это возможность быстро сменить образ. Льняные рубашки и натуральные ткани позволяют коже дышать, что необходимо в условиях высокой влажности и температур", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам Анна Морозова.

Аксессуары сезона

Плетеные баулы из соломы или ротанга — главные спутники отпуска. В пару к ним отлично подходят широкополые шляпы, которые сегодня носят как в естественном цвете, так и в сочных контрастных оттенках. Солнцезащитные очки в массивах "кошачий глаз" или цветные авиаторы дополняют завершенный вид.

Украшения из дерева, ракушек и натуральных камней помогают поддержать природную концепцию стиля. Если же хочется добавить строгости, стоит выбрать минималистичные изделия из металла, которые будут деликатно поблескивать на солнце, не утяжеляя образ.

"При выборе аксессуаров важно помнить о балансе материалов. Если купальник уже богато украшен пайетками, лучше остановиться на сдержанных украшениях, чтобы избежать перегруженности образа", — добавила в беседе с Pravda.Ru байер Яна Климова.

Ответы на популярные вопросы о пляжной моде

Можно ли носить купальники с 3D-декором на купание в открытом море?

Дизайнеры рекомендуют использовать модели с объемным декором для фотосъемок или отдыха в шезлонге. При активном плавании такие элементы могут перекручиваться или создавать дискомфорт.

Какие материалы лучше выбрать для пляжной одежды?

В жару предпочтительнее лен, легкий шифон или тонкий трикотаж. Они быстро сохнут и обеспечивают хорошую вентиляцию.

Модно ли сейчас носить парео?

Да, это универсальный аксессуар. Его можно трансформировать в юбку, накидку или даже головной убор, что делает его незаменимым в поездках.

Как сочетать яркую обувь с нейтральным пляжным комплектом?

Яркая обувь станет отличным акцентом. Главное правило: не перегружать образ лишними деталями того же цвета, пусть это будет единственный сочный элемент в аутфите.

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Экспертная проверка: байер Яна Климова, эксперт по трендам индустрии моды Анна Морозова, дизайнер одежды Ксения Малышева
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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