Крем как крышка на пустой банке: почему вы увлажняете лицо, а оно сохнет сильнее

Нередко случается так, что даже самый плотный и дорогой слой косметики на лице не приносит облегчения. Кожа продолжает посылать сигналы дискомфорта, а привычные утренние ритуалы превращаются в бесполезную трату времени. Если после использования средства лицо все равно кажется стянутым, причина кроется не в качестве тюбика, а в нарушении физиологии.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Нанесение крема

Почему вода не задерживается под кремом

Важно четко разделять два процесса: насыщение влагой и создание защитной пленки. Подавляющее большинство косметических продуктов лишь удерживает имеющуюся жидкость, но не добавляет ее извне. Если внутри клеток наблюдается дефицит, использование плотных текстур напоминает попытку закрыть пустую канистру герметичной крышкой. Снаружи все выглядит надежно, но внутри пусто.

"Многие путают сухой и обезвоженный типы кожи. Если сухой не хватает жиров, то обезвоженной — именно воды. Обычный жирный крем в такой ситуации лишь забьет поры, но не уберет чувство стянутости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Чтобы исправить ситуацию, стоит обратить внимание на состав. Ищите гумектанты — это вещества вроде гиалуроновой кислоты или глицерина, которые умеют притягивать молекулы воды. Но они работают только в связке с закрывающим этапом. Тот самый секрет заключается в том, что увлажнители без липидов (керамидов) быстро испаряются, забирая с собой даже те остатки влаги, которые были в тканях изначально.

Главная ошибка при умывании

Нанесение ухода на абсолютно сухое лицо — прямой путь к потере эластичности. Когда влага полностью испаряется после полотенца, поверхность кожи становится менее проницаемой. Важный нюанс: сыворотки и легкие эмульсии нужно распределять по чуть влажной поверхности. Это создает своего рода водный депо-эффект, позволяя активным частицам проникать глубже и работать продуктивнее.

"Чаще всего мы сами провоцируем проблемы, используя слишком агрессивное очищение. Мыло или спиртовые лосьоны разрушают естественную мантию, и тогда даже люксовый уход не справляется с задачей", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Если смотреть на вещи проще, то избыточная гигиена вредит не меньше, чем ее отсутствие. Постоянное использование жестких скрабов или кислотных пилингов лишает клетки естественной защиты. В результате получается замкнутый круг: кожа сохнет, человек усиливает уход, лицо раздражается еще сильнее. В такой вариант событий лучше не ввязываться и вовремя остановиться.

Как вернуть коже способность дышать

Когда лицо начинает реагировать покалыванием даже на привычные средства, пора переходить в режим реабилитации. На время стоит исключить ретинол, сильные кислоты и любые механические воздействия. Основной упор делается на восстановление барьерных функций. Подойдут средства с пантенолом, скваланом и натуральными маслами, которые имитируют кожный себум.

"Грамотный уход — это не количество баночек на полке, а понимание того, как работает ваш организм. Иногда достаточно изменить температуру воды при умывании, чтобы заметить первые улучшения", — подчеркнула эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Часто корень беды кроется в бытовых мелочах: пересушенный воздух в помещении или недостаточное употребление чистой воды. На деле же выходит, что косметика — это лишь верхушка айсберга. Если внутренний процесс обмена веществ нарушен, внешние атрибуты красоты будут давать лишь временную маскировку. Правильное сочетание мягкого очищения и качественного питания даст результат уже через пару недель.

Если вспомнить прошлые методы поддержания тонуса, то умеренность всегда была в приоритете. Сегодняшнее обилие предложений заставляет нас покупать лишнее, забывая о базе. Простое решение — вернуться к основам и дать коже возможность восстановиться самостоятельно, лишь аккуратно поддерживая ее в этом. Такое решение всегда оказывается самым верным в долгосрочной перспективе.

Ответы на популярные вопросы о сухости кожи

Поможет ли дорогая косметика, если кожа сильно шелушится?

Цена не всегда гарантирует результат. Главное — смотреть на состав. При сильном шелушении нужны восстанавливающие компоненты, а не просто увлажнители, которые в такой ситуации могут вызвать раздражение.

Как часто нужно менять увлажняющий крем?

Смену средства диктует не привыкание кожи, а время года. Зимой нужны более плотные, защитные текстуры, летом — легкие гели и флюиды на водной основе.

Правда ли, что жирную кожу не нужно увлажнять?

Это миф. Жирная кожа часто страдает от обезвоженности из-за подсушивающих средств. Без должного увлажнения она начинает вырабатывать еще больше жира, пытаясь защититься от сухости.

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