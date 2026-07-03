Крем оказался не главным: пятки становятся мягче благодаря одному средству

Огрубевшая кожа стоп и трещины становятся серьезной проблемой в летний сезон. Традиционные методы борьбы с натоптышами часто провоцируют защитную реакцию организма, из-за чего эпидермис нарастает быстрее. Косметологи предлагают сменить тактику и использовать аптечные составы для деликатного очищения.

Фото: www.freepik.com by jcomp is licensed under Free More info Уход за ногами

Опасность агрессивного педикюра

Привычка использовать жесткие терки и пемзу на сухой коже часто приводит к травмам. Организм воспринимает интенсивное трение как сигнал к экстренному восстановлению, запуская механизмы уплотнения рогового слоя. Вместо гладкости человек получает еще более грубую поверхность через несколько дней. Такой уход за пятками летом только усугубляет ситуацию, создавая риск инфицирования через микротрещины.

"Механические повреждения при использовании наждачных пилок заставляют кожу защищаться, что провоцирует еще большее ороговение", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Специалисты рекомендуют отказаться от физического воздействия в пользу химического растворения мертвых клеток. Это позволяет вернуть пяткам младенческую мягкость без стресса для тканей. Главное — выбрать правильную концентрацию активных веществ, которые будут воздействовать только на омертвевшие участки.

Работа кератолитиков с мочевиной

Оптимальным средством для борьбы с гиперкератозом признана мочевина. Это вещество естественным образом присутствует в коже, отвечая за ее увлажнение. В высокой концентрации (от 10 процентов до 20 процентов) она способна разрушать связи между чешуйками эпидермиса, обеспечивая безопасный пилинг ног. При этом здоровые слои кожи остаются нетронутыми, так как мочевина притягивает влагу к живым клеткам.

Многие аптечные средства на основе мочевины стоят недорого, но показывают результат, сравнимый по эффективности с салонными манипуляциями. Если регулярно использовать гладкость без салона становится реальностью. Для домашнего применения лучше выбирать гелевые формы или специальные растворы-кератолитики, которые выпускаются в удобных флаконах.

Концентрация мочевины Эффект и назначение 5-10 процентов Ежедневное увлажнение и поддержка эластичности 15-20 процентов Размягчение натоптышей и удаление ороговевшего слоя Свыше 30 процентов Лечение выраженных мозолей (использовать с осторожностью)

Пошаговый алгоритм домашней процедуры

Для проведения сеанса потребуются ватные диски, перчатки и выбранный состав. Жидкость наносится локально только на проблемные зоны: пятки и боковые поверхности пальцев. Время воздействия обычно составляет три минуты, после чего размягченная масса легко убирается. Важно не передерживать средство, чтобы избежать раздражения чувствительных участков кожи.

"После завершения аппликации остатки состава нужно тщательно смыть водой, а затем нанести плотный крем для удержания влаги", — подчеркнула эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Такой подход помогает устранить здоровье стоп и восстановить защитную функцию кожи. Если процедура выполняется впервые, можно использовать мягкую пилку без нажима, чтобы убрать излишки размягченного слоя. После очищения кожа становится восприимчивой к питательным компонентам косметики.

Профилактика появления натоптышей

Поддержание мягкости требует системности. Помимо регулярного глубокого очищения, необходимо обратить внимание на качество обуви и ежедневную гигиену. Использование косметики, в составе которой есть пантенол и натуральные масла, помогает предотвратить средство от натоптышей в долгосрочной перспективе. Это минимизирует риск появления глубоких трещин, причиняющих боль при ходьбе.

"Для закрепления результата можно использовать метод окклюзии — наносить питательную смесь под носок на ночь", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Часто сухость провоцируется недостатком витаминов или эндокринными нарушениями. Если даже профессиональный домашний педикюр не дает стабильного эффекта, стоит проверить состояние организма. Однако в большинстве случаев корректно подобранный крем и отказ от терок решают проблему эстетики стоп за несколько применений.

Ответы на популярные вопросы о мягкости стоп

Как часто можно использовать кератолитики с мочевиной?

Для глубокого очищения достаточно одного раза в неделю. В качестве ежедневного ухода лучше использовать кремы с пониженной концентрацией мочевины до 10 процентов.

Можно ли наносить средство на открытые раны?

Нет, использование кератолитиков на поврежденной коже с кровоточащими трещинами запрещено. Сначала необходимо заживить раны регенерирующими мазями.

Что делать, если кожа на пятках желтеет?

Пожелтение часто указывает на сильное ороговение или развитие грибковой инфекции. В этом случае стоит проконсультироваться с дерматологом перед началом домашних процедур.

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