Даже хороший макияж может старить: четыре приёма помогут вернуть лицу ухоженный вид

Возрастные изменения кожи после 50 лет диктуют новые правила работы с цветом и текстурами. Визажист Яна Панфиловская выделила четыре базовых этапа, которые позволяют замаскировать следы усталости и визуально подтянуть овал лица без применения радикальных косметических методик.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина наносит макияж

Выбор тональной основы

После 50 лет плотные гримирующие средства подчеркивают микрорельеф и собираются в складках. Оптимальным решением становятся эмульсии с золотистым или персиковым пигментом. Такие оттенки нейтрализуют серый подтон кожи и создают эффект мягкого фокуса.

"Важно понимать, что избыток косметики визуально добавляет лишние годы, поэтому лучше выбирать средства, которые обеспечивают макияж, который дышит, не создавая плотного слоя на поверхности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Для коррекции контуров используется техника V-line. Темный оттенок наносится по нижнему краю челюсти от подбородка к мочкам ушей. Это создает четкую границу и скрывает изменения в нижней трети лица, сохраняя при этом естественность в центральной зоне.

Скульптурирование и румяна

Утрата объемов в области скул требует возвращения цветовых акцентов. Кремовые продукты предпочтительнее сухих, так как они лучше сливаются с кожей. Нанесение румян на верхнюю точку скуловой кости с последующей растушевкой к вискам обеспечивает механический лифтинг-эффект.

Цветовая гамма подбирается под температурный тип внешности. Коралловые тона освежают теплую кожу, а пыльно-розовые подходят для холодного типажа. Главное ограничение касается шиммера: крупные блестки подчеркивают неровности, поэтому текстура должна быть сатиновой или матовой. Правильный домашний уход за лицом подготавливает базу для такой коррекции.

Работа с сиянием

Хайлайтер в зрелом возрасте используется дозировано. Его задача — имитировать отражение света от увлажненной кожи. Наносить средство следует на скуловую кость и центр подвижного века, избегая морщинок во внешних уголках глаз. Для гармоничного образа стоит учитывать, как подобрать очки по форме лица, чтобы аксессуар не перекрывал световые акценты.

"Избегайте серебристых хайлайтеров, которые часто выглядят инородно на коже с возрастными изменениями. Отдавайте предпочтение бежевым или нежно-песочным вариантам", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Акцент на взгляде

Светлые и редкие ресницы делают взгляд плоским. Проработка межресничного пространства гелевым карандашом возвращает глазам четкость без использования тяжелых подводок. Дополнительно рекомендуется использовать водостойкую тушь, которая удерживает изгиб волосков в течение дня.

Особое внимание уделяется бровям. Чрезмерно тонкая или слишком графичная форма может придать лицу суровое выражение. Современный тренд на пушистые брови позволяет сохранить мягкость черт, если соблюдать умеренность в коррекции. Грамотная архитектура бровей визуально раскрывает веко.

"Взгляд становится более открытым, если использовать оттенки туши и карандаша, близкие к натуральному цвету волос, избегая угольно-черного", — добавила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Сравнение текстур для разного возраста

Тип средства Рекомендация для 50+ Тональное средство Легкие флюиды с влажным финишем Румяна и корректоры Кремовые составы, сливающиеся с кожей Тени для век Матовые и сатиновые пастельные оттенки

Ответы на популярные вопросы о макияже 50+

Какие оттенки губной помады старят?

Темные матовые винные и коричневые оттенки часто подчеркивают кисетные морщины. Для освежающего эффекта лучше использовать увлажняющие помады натуральной ягодной гаммы.

Нужно ли использовать пудру?

Компактные пудры могут пересушивать кожу. Достаточно нанести небольшое количество рассыпчатой прозрачной пудры на Т-зону, чтобы убрать лишний блеск, не перегружая лицо.

Как скрыть нависшее веко?

Помогает техника мягкой растушевки нейтральных коричневых теней чуть выше естественной складки века. Это создает иллюзию тени и визуально приподнимает бровь.

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