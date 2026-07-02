Окрашивание без вреда: как один шаг может изменить ваш образ, не испортив пряди

Желание освежить образ часто наталкивается на страх испортить качество волос или получить слишком стойкий результат, который будет сложно скорректировать. Тонирование становится спасением для тех, кто ищет мягких перемен без использования агрессивных химических составов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain тонирование волос

Тонирование против окрашивания: в чем принципиальная разница

Главный секрет тонирования заключается в отсутствии аммиака. Если стойкая краска буквально "взламывает" кутикулу волоса, чтобы внедрить пигмент внутрь, то тонирующие составы действуют деликатно, обволакивая стержень снаружи. Это делает процедуру более безопасной, но ограничивает её стойкость: молекулы цвета постепенно вымываются, возвращая волосам исходный вид через несколько недель.

"Тонирование — это идеальный инструмент для нейтрализации нежелательных нюансов, например, желтизны после осветления, или для того, чтобы подчеркнуть глубину натурального цвета без вреда для структуры", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер Оксана Селиверстова.

Важно помнить, что тонирование не является заменой полноценному изменению цвета. Оно не способно превратить брюнетку в блондинку, поскольку составы не обладают осветляющей силой. Однако для тех, кто выбирает стрижки, не требующие укладки, тонирование станет отличным дополнением, придавая прядям фактурность и блеск за счет косметического слоя пигмента.

Кому подходит процедура: блонд, брюнет и натуральный цвет

Для обладательниц темных волос тонирование — это способ добавить благородные блики. Например, каштановый цвет можно увести в холодный шоколад или добавить медных искр. Натуральные волосы после процедуры выглядят более ухоженными, исчезает тусклость, которая часто появляется из-за воздействия жесткой воды и солнечных лучей.

"На осветленных волосах пигмент всегда проявляется ярче и чище, но из-за пористой структуры он может вымываться быстрее, поэтому блондинкам поддержка цвета требуется чаще", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Для поддержания здоровья кожи головы и качества полотна волос важно следить и за питанием, ведь натуральный йогурт эффективнее любого крема и внешних манипуляций, когда речь идет о внутреннем ресурсе организма для регенерации волос.

Тип волос / Ожидание Совет / Лайфхак / Результат Осветленные (блонд) Используйте фиолетовые пигменты для нейтрализации желтого подтона. Темные натуральные Выбирайте синие или графитовые тона для создания холодного блеска. Пористая структура Сокращайте время выдержки, так как пигмент впитывается мгновенно. Первая седина Прикорневое тонирование мягко замаскирует единичные седые волоски.

Виды и техники: от маскировки седины до цветных экспериментов

Тонирование бывает разным по интенсивности. Существуют оттеночные шампуни и бальзамы, которые смываются за два-три приема душа. Они идеальны для тех, кто хочет примерить розовые или лавандовые пряди на выходные. Более серьезный результат дают безаммиачные кремовые красители — они держатся до полутора месяцев и обеспечивают ровное покрытие.

Прикорневое тонирование часто используется как "скорая помощь", когда нужно скрыть границу между отросшим корнем и окрашенной длиной. Это позволяет отложить визит к мастеру на неделю-другую без ущерба для эстетики образа.

"Важно понимать, что тонирование не перекроет 100% плотной седины, оно лишь создаст легкую вуаль, которая сделает седые волосы менее контрастными", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей и волосами Ирина Воронцова.

Домашнее использование и сохранение пигмента

Для самостоятельного обновления цвета важно соблюдать алгоритм: очистить волосы от стайлинга, нанести состав на влажные (но не мокрые) пряди и строго следовать инструкции по времени. Чтобы результат радовал дольше, стоит пересмотреть привычки ухода. Горячая вода — главный враг пигмента, она чешуйки волоса и "вымывает" цвет. Тёплая вода и шампуни с пометкой "для окрашенных волос" помогут сохранить насыщенность.

Ответы на популярные вопросы о тонировании

Можно ли осветлить волосы с помощью тонирования?

Нет, тонирующие средства не содержат компонентов, разрушающих натуральный меланин. Они могут лишь изменить оттенок имеющейся базы, сделать её темнее или насыщеннее, но не светлее.

Как быстро смывается тонировка?

В среднем результат держится от 2 до 6 недель. Срок зависит от пористости волос и частоты использования очищающих шампуней.

Портит ли тонирование волосы?

Напротив, многие профессиональные составы содержат ухаживающие компоненты и воски, которые заполняют пустоты в кутикуле, делая волосы более эластичными и блестящими.

Нужно ли использовать термозащиту?

Обязательно. Высокие температуры утюжков и фенов не только сушат структуру, но и буквально "выжигают" нестойкий пигмент тонировки, заставляя цвет тускнеть в разы быстрее.

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