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Карие, голубые, зеленые: ваш идеальный оттенок карандаша для выразительного взгляда

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Черная подводка долгое время считалась безальтернативным стандартом, однако визажисты все чаще классифицируют ее как слишком тяжелую для повседневных образов. Использование классического черного цвета часто делает взгляд плоским, в то время как цветные карандаши работают на усиление природного пигмента радужки.

Макияж глаз
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Макияж глаз

Карие глаза: магия фиолетового и синего

Карие глаза обладают самым сложным набором скрытых пигментов — от оливкового до золотистого. Чтобы "вытянуть" эти искры, профессионалы рекомендуют использовать холодную часть спектра. Фиолетовый и лавандовый цвета находятся на противоположной стороне цветового круга относительно желтого и коричневого. Это соседство заставляет радужку буквально светиться.

"Фиолетовый карандаш — это секретное оружие для обладательниц карих глаз. Он нейтрализует тусклость и подчеркивает янтарные нотки, делая взгляд более глубоким и выразительным без избыточной драмы", — отметила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Для дневного выхода идеально подойдет сливовый каял, нанесенный по межресничному контуру. Тем, кто стремится к более дерзкому образу, стоит попробовать бирюзовые или глубокие синие стрелки. Такой контраст не только выделяет глаза, но и визуально отбеливает белок, придавая лицу отдохнувший вид. Также важно учитывать архитектуру бровей, так как яркий акцент на веках требует четкого обрамления.

Голубые глаза: тепло бронзы и персика

Голубая радужка легко "пропадает", если окружить ее холодными серыми или графитовыми тонами — глаз становится водянистым и бесцветным. Главная цель здесь — создать температурный контраст. Теплые оттенки охры, терракоты и меди работают как идеальный фон для холодного голубого пигмента.

"Обладательницам светлых глаз я советую полностью заменить черный карандаш на шоколадный или бронзовый. Теплый подтон моментально "подсвечивает" небесный оттенок глаз, избавляя от эффекта усталости", — подчеркнула эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Золотистые и персиковые тона, которые часто использует актриса Мишель Пфайфер, — отличный пример того, как мягкие цвета делают взгляд "дорогим". Бронзовый карандаш можно растушевать по всему подвижному веку, создавая мягкую дымку. При этом важно помнить, что интенсивный макияж подчеркивает микрорельеф кожи. Чтобы избежать акцента на мелких морщинках, стоит использовать современные методы увлажнения кожи для поддержания ее эластичности.

Зеленые глаза: вишня и медь против серости

Зеленый цвет глаз — самый редкий и капризный. Его антагонистом на цветовом круге является красный. Конечно, использовать в чистом виде алый не стоит (это создаст эффект воспаленных век), но его производные творят чудеса. Вишневый, марсала, розовато-лиловый и медный — это те оттенки, которые заставляют зеленые глаза сиять.

"Именно оттенки красного дерева и вишни максимально проявляют травянистые пигменты в радужке. Даже тонкая линия цвета марсала на нижнем веке способна изменить восприятие цвета глаз с серо-зеленого на изумрудный", — разъяснила эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Для ежедневного использования лучше выбирать приглушенные оттенки бордо или меди. Если вы планируете вечерний выход, можно добавить немного сияния. При этом аккуратность важна не только в растушевке теней, но и в подборе аксессуаров. Неправильно выбранная оправа для очков может перекрыть все старания визажиста, поэтому баланс важен во всем.

Сводная таблица подбора оттенков

Цвет глаз Рекомендованные оттенки Результат
Карие Сливовый, лавандовый, индиго Подчеркивает золото и глубину
Голубые Бронза, охра, медь, терракота Делает цвет глаз более ярким и чистым
Зеленые Марсала, вишневый, розовато-лиловый Выделяет изумрудные и травяные искры
Серые Темно-синий, стальной, бордовый Меняет оттенок в зависимости от контура

Ответы на популярные вопросы о цветном макияже

Какие ошибки чаще всего совершают при выборе цветного карандаша?

Основная ошибка — использование цвета, идентичного цвету радужки. Например, голубой карандаш для голубых глаз "съедает" их яркость. Нужно работать на контрасте температур: теплый контур для холодного пигмента и наоборот.

Как сделать макияж с ярким карандашом стойким?

Используйте гелевые текстуры или каялы, которые фиксируются в течение 30-60 секунд. Для максимальной стойкости можно слегка продублировать линию карандаша сухими тенями того же оттенка — это создаст эффект "цемента".

Можно ли использовать цветной карандаш женщинам 50+?

Да, и это даже рекомендуется. Черная подводка в элегантном возрасте может подчеркивать морщины и делать взгляд суровым. Более мягкие тона — оливковый, коричневый или темная слива — освежают лицо и выглядят благороднее.

Как вписать яркий синий или зеленый карандаш в офисный дресс-код?

Достаточно нанести яркий цвет только на слизистую нижнего века или прокрасить им межресничный контур верхнего века, оставив основную стрелку классической коричневой или графитовой. Это создаст едва заметный, но стильный акцент.

Экспертная проверка: визажист Анастасия Коршунова, эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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