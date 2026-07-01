Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одного кусочка всегда мало: эта запеканка легко заменит полноценный ужин для всей семьи
Скованность начнёт отступать: 15-минутная тренировка поможет вернуть спине лёгкость
Трамп готов нажать на курок: Вэнс нагло пригрозил Ирану возобновлением боевых действий
Сталинские секреты: почему наши предки строили квартиры с высокими порогами
Новые лампы могут оказаться пустой тратой денег: яркость фар крадёт другая проблема
Нефть летит в пропасть: мир на пороге колоссального избытка сырья к 2027 году
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Байкал уже переписывает карту Земли: самое глубокое озеро станет новым океаном
Доброе намерение оставит клумбу без бутонов: этим цветам удобрения только вредят

Секреты "открытого" взгляда: почему ваши брови опускаются и как их остановить

Моя семья » Красота и стиль

С годами многие женщины сталкиваются с проблемой "уставшего" взгляда: брови постепенно опускаются, веки становятся тяжелыми, а выражение лица — хмурым. Это происходит из-за гравитационного птоза и мышечного дисбаланса, когда лобная мышца ослабевает, а мышцы-депрессоры, напротив, уходят в гипертонус. 

Выраженный взгляд девушки
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Выраженный взгляд девушки

Почему брови опускаются: анатомические причины

Положение надбровных дуг зависит от баланса сил в верхней трети лица. Лобная мышца — единственный леватор, который тянет ткани вверх. Противостоят ей мышцы-депрессоры: круговая мышца глаза, мышца гордецов и мышцы, сморщивающие бровь. С возрастом этот баланс нарушается. Гравитация в сочетании со снижением выработки коллагена приводит к провисанию кожи, а истончение жировых пакетов в области лба лишает ткани необходимой опоры.

"Основная сложность заключается в хроническом спазме мышц-депрессоров. Когда мы хмуримся, эти мышцы буквально "приковывают" бровь к глазнице, из-за чего хвостики бровей ползут вниз", — объяснила в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Гимнастика для лифтинга верхней трети лица

Фейсфитнес помогает вернуть лобной мышце рабочий тонус. Регулярные тренировки укрепляют мышечный каркас, что особенно важно при нависшем веке, когда лишний объем тканей утяжеляет взгляд. Эффективный комплекс включает фиксацию лба ладонями с одновременным поднятием бровей через сопротивление. Также полезно упражнение на "раскрытие взгляда": широкое открывание глаз при полностью расслабленном лбе. Эти манипуляции приучают мышцы удерживать ткани в приподнятом положении.

Техники массажа от спазмов и отеков

Мануальные методики направлены на расслабление зажимов. Скульптурный самомассаж начинают с поглаживаний от межбровья к вискам, используя специальный гель или масло. Важно прорабатывать надбровную дугу пальцами-"крючками", двигаясь от переносицы к периферии. Это улучшает лимфодренаж и снимает рефлекторное напряжение, которое визуально опускает брови. Чтобы закрепить результат и улучшить состояние возрастной кожи, специалисты рекомендуют антивозрастной уход на основе натуральных масел и пептидов-миорелаксантов.

"Массаж эффективно устраняет застойные явления, но важно не растягивать кожу, а работать именно с мышечным слоем. Тщательное разминание центральной части брови помогает естественным образом 'приподнять' взгляд", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Аппаратные методы: микротоки и RF-лифтинг

Для достижения быстрого и стойкого лифтинга ручного воздействия часто бывает недостаточно. Микротоковая терапия осуществляет "мышечное переобучение": импульсы расслабляют межбровье и тонизируют растянутую лобную мышцу. В свою очередь, RF-лифтинг воздействует на дермальный матрикс, заставляя растянутые коллагеновые волокна сжиматься и стимулируя синтез новых. Это позволяет уплотнить кожу и приподнять хвостики бровей без инъекций. Однако стоит помнить, что косметологические процедуры летом требуют осторожности из-за риска гиперпигментации.

"Аппаратные методики дома — это полноценная альтернатива салонному уходу. Главное — использовать сертифицированные приборы, которые сочетают в себе микротоки и RF-энергию для комплексного воздействия на мышцы и кожу", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Проблема / Ошибка Совет / Результат
Постоянное вскидывание бровей для "открытия" глаз Миостимуляция лобной мышцы и тейпирование для снятия спазма
Игнорирование осанки и зажимов в шее Расслабление плечевого пояса возвращает тканям лица опору
Опущение хвостиков бровей из-за мимики Архитектура бровей с хвостиком, направленным к вискам
Снижение плотности кожи лба RF-лифтинг для уплотнения коллагенового каркаса

Распространенные ошибки в погоне за лифтингом

Главная ошибка — попытка приподнять брови за счет постоянного напряжения лба. Это приводит к формированию глубоких горизонтальных морщин, при этом реального лифтинга не происходит. Также многие забывают о связи лица с осанкой: спазм мышц затылка и шеи буквально тянет скальп назад и вниз, увлекая за собой брови. Лифтинг должен начинаться с работы над осанкой и расслабления воротниковой зоны.

Ответы на популярные вопросы о коррекции бровей

Поможет ли тейпирование поднять брови?

Да, эластичные ленты фиксируют мышцы в расслабленном состоянии. Наложение тейпа на ночь помогает тканям запомнить правильное положение и предотвращает появление заломов.

Как быстро виден результат от упражнений?

Первые изменения заметны через 2-3 недели регулярных занятий. Мышцы приходят в тонус, уходит лишняя отечность, взгляд становится более открытым.

Можно ли скорректировать асимметрию бровей дома?

Если асимметрия вызвана привычкой спать на одном боку, стоит уделять больше внимания зажатой стороне при выполнении массажа и микротоковой терапии.

Почему хвостики бровей опускаются первыми?

В этой зоне кожа тоньше, а поддерживающая лобная мышца заканчивается раньше, чем круговая мышца глаза, которая тянет ткани вниз.

Читайте также

Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Экономика и бизнес
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Рецепт пышного цветения: как победить желтизну и увядание петунии за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Рецепт пышного цветения: как победить желтизну и увядание петунии за несколько шагов
Корейский метод ухода за стопами: как за 15 минут вернуть пяткам младенческую мягкость
Красота и стиль
Корейский метод ухода за стопами: как за 15 минут вернуть пяткам младенческую мягкость
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России
Эта переправа была ключевой: один удар изменил движение на трассе Донецк — Мариуполь
Эта переправа была ключевой: один удар изменил движение на трассе Донецк — Мариуполь
Последние материалы
Секреты "открытого" взгляда: почему ваши брови опускаются и как их остановить
Одного кусочка всегда мало: эта запеканка легко заменит полноценный ужин для всей семьи
Скованность начнёт отступать: 15-минутная тренировка поможет вернуть спине лёгкость
Трамп готов нажать на курок: Вэнс нагло пригрозил Ирану возобновлением боевых действий
Сталинские секреты: почему наши предки строили квартиры с высокими порогами
Новые лампы могут оказаться пустой тратой денег: яркость фар крадёт другая проблема
Нефть летит в пропасть: мир на пороге колоссального избытка сырья к 2027 году
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Байкал уже переписывает карту Земли: самое глубокое озеро станет новым океаном
Доброе намерение оставит клумбу без бутонов: этим цветам удобрения только вредят
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.