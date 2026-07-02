Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыба ростом с человека попалась на крючок: открытие навигации в Саратове ознаменовалось сенсацией
Ягоды будут как только что с грядки: самый вкусный способ заготовки клубники на зиму
Копить придется по-новому: россиян лишили привычного выбора ради глобальной цели государства
Скамья за один день и почти без затрат: всё нужное уже осталось после стройки
Вашингтон больше не скрывает брезгливость к НАТО: альянс превратился в неуправляемую коммуналку
Собственников предупредили официально: Киров начал процедуру массового изъятия пустующих земель
Золотистый, хрустящий, невероятно сытный: ваш идеальный обед из простых ингредиентов
Электричество вместо разговоров: Минздрав предложил шокирующий метод лечения депрессии
Золото в банках: как приготовить кабачковую икру, рецепт которой попросят все знакомые

От пастели до кружева: гид по самым желанным топам, вдохновленным романтикой деревни

Моя семья » Красота и стиль

Когда городская суета утомляет, в гардеробе инстинктивно ищутся вещи, напоминающие о спокойной загородной жизни. Свободные топы с оборками и кружевом стали ответом на внутренний запрос на комфорт и возможность замедлиться, превратившись в классику летнего сезона. Использование натуральных тканей и летящих силуэтов позволяет чувствовать себя уверенно даже в самый сильный зной.

Девушка у машины
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка у машины

Материал и цветовые решения

Для жаркой погоды критически важен состав ткани. Хлопок и лен остаются фаворитами, так как они обеспечивают микровентиляцию и позволяют коже дышать. В глаза бросается текстура: небольшая помятость льна в данном стиле считается не недостатком, а признаком благородства и естественности. Это тот случай, когда естественный процесс износа вещи лишь добавляет ей очарования.

"Белоснежные ткани всегда смотрятся выигрышно, но в этом сезоне стоит присмотреться к мелким цветочным принтам или пастельным оттенкам. Это создает нужную атмосферу спокойствия без лишнего пафоса", — отметила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Садыкова Алия.

Цветовая гамма не ограничивается молочно-белым цветом. Травянистые, небесно-голубые и нежно-розовые оттенки помогают создать мягкий образ. Если смотреть на вещи проще, то выбор принта с мелкими ягодами или полевыми цветами станет прямой отсылкой к природным истокам, что идеально подходит для летних выходов.

С чем сочетать крестьянский стиль

Чтобы образ не казался слишком "деревенским", его необходимо уравновешивать современными или строгими вещами. Контраст объемов — верный союзник. Пышный топ с рукавами-фонариками лучше всего дополнять чем-то лаконичным снизу. Широкие брюки из легкой ткани или прямые джинсы без лишнего декора помогут найти золотую середину.

Тот самый секрет заключается в использовании аксессуаров. Кожаный ремень или структурированная сумка мгновенно превращают расслабленный наряд в городской комплект. Тонкое решение в выборе нижнего слоя также играет роль: кружевные вставки требуют аккуратности в подборе белья, чтобы не нарушать целостность силуэта. Правильный выбор кроя позволит избежать лишнего объема там, где он не нужен.

"Крестьянский топ — это не просто одежда, это игра в романтику. Сочетайте его с грубыми джинсами для создания динамичного городского образа, где нежность встречается с силой", — объяснила специально для Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Подбор обуви и аксессуаров

Обувь должна поддерживать настроение легкости. Плоский ход — самый логичный вариант. Плетеные сандалии, кожаные шлепанцы или лаконичные слингбэки подчеркнут изящество щиколоток. В прохладные вечера можно добавить легкий кардиган или жакет мужского кроя, который создаст необходимую многослойность.

Отдельное внимание стоит уделить украшениям. Крупные золотые серьги или многослойные цепочки добавят лоска. С этим стоит быть аккуратнее: перебор со сложными деталями может испортить общее впечатление от чистых линий. Маникюр и общая ухоженность рук становятся важной деталью, завершающей образ.

Пять актуальных моделей сезона

Рынок предлагает разные ценовые категории, от массовых брендов до люксового сегмента. Интересно наблюдать, как одна и та же идея интерпретируется дизайнерами. В таблице ниже представлены характеристики популярных решений текущего лета.

Бренд и модель Особенности исполнения
LIME Лаконичный белый хлопок с открытыми плечами
ERMANNO SCERVINO Премиальное кружево и ручная вышивка
GUESS Мелкий цветочный принт и акцент на талии
MANGO Укороченный силуэт с объемными завязками
SANDRO Смесовый лен в пастельной гамме

Ответы на популярные вопросы о летних топах

Как ухаживать за топами из натуральных тканей

Стирка в деликатном режиме при температуре не выше 30 градусов поможет сохранить форму и цвет. Лен лучше гладить слегка влажным, а изделия с кружевом — только с изнанки через защитную ткань.

Подходят ли такие топы для офиса

Если дресс-код не слишком строгий, топ можно сочетать с классическими брюками палаццо и удлиненным жилетом. Это приглушит романтичность наряда и добавит ему деловитости.

С какими сумками носить крестьянский стиль

Идеально подойдут плетеные корзинки, тканевые шоперы или небольшие кожаные сумки кросс-боди. Избегайте слишком жестких деловых портфелей, которые вступят в конфликт с мягкостью ткани.

Читайте также

Экспертная проверка: стилист-имиджмейкер Садыкова Алия, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Куба пошла на самый нервный маневр за десятилетия: остров готовит ответ, которого не ждали в США
Мир. Новости мира
Куба пошла на самый нервный маневр за десятилетия: остров готовит ответ, которого не ждали в США
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Мир. Новости мира
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Мир. Новости мира
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России
Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России
Последние материалы
Золотистый, хрустящий, невероятно сытный: ваш идеальный обед из простых ингредиентов
Электричество вместо разговоров: Минздрав предложил шокирующий метод лечения депрессии
Золото в банках: как приготовить кабачковую икру, рецепт которой попросят все знакомые
Последний шанс красиво закрыть лето: эти направления особенно хороши в августе
Армия ФРГ трещит по швам: возвращение запрещенных лозунгов в казармы напугало Берлин
Окрашивание без вреда: как один шаг может изменить ваш образ, не испортив пряди
Не спешите выкорчёвывать смородину: старый куст ещё сможет щедро плодоносить
Его не разрушили и не разграбили: великий город инков превратился в одну из главных загадок мира
Минимализм, который покорил подиумы: эта обувь вызывает споры, но ее хотят все
Людей ловят как скот: на Украине вскрылась пугающая правда о содержании мобилизованных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.