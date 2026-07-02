Минимализм, который покорил подиумы: эта обувь вызывает споры, но ее хотят все

Когда привычные балетки начинают казаться слишком предсказуемыми, гардероб требует свежего взгляда на комфорт. Сейчас на смену открытым тапочкам приходят так называемые джазовые туфли — обувь, которая десятилетиями служила профессиональным танцорам, а теперь стала частью повседневного стиля. Эти модели узнаются по тонкой подошве, мягкому корпусу и коротким шнуркам, которые плотнее фиксируют стопу.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джазовые туфли

Откуда пришел тренд на мягкую кожу

Обувь для джазовых танцев всегда создавалась с одной целью — обеспечить максимальную гибкость стопы. Кожа здесь используется выделанная и тонкая, чтобы танцор мог чувствовать поверхность пола. В городской среде эта особенность превратилась в преимущество: туфли занимают минимум места и подстраиваются под анатомию ноги быстрее, чем любой другой материал, используемый в массовом производстве.

"Джазовые туфли — это логичное продолжение любви к балеткам, но с мужским характером. Они выглядят чуть строже за счет шнуровки, но остаются такими же невесомыми, что крайне важно для активного ритма жизни", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Сейчас популярность модели подогревается общим движением моды в сторону тонких подошв. После затяжного периода массивных платформ и грубых форм, лаконичный силуэт кажется чем-то новым и необычным. Дизайнеры предлагают не только классические черные и белые варианты, но и яркие оттенки, которые делают обувь точкой притяжения во всем образе.

С чем сочетать джазовые туфли

Главный риск при покупке такой пары — выглядеть так, будто вы забыли переобуться после репетиции. Чтобы этого избежать, стоит играть на контрастах объемов. Облегающая обувь требует свободы в одежде. Хорошо смотрятся широкие брюки, которые частично прикрывают шнуровку, или прямые джинсы с необработанным краем, открывающим щиколотку.

Предмет одежды Эффект сочетания Широкие брюки Создают правильный баланс объемов Структурный блейзер Придает собранность расслабленному стилю Юбка миди Подчеркивает легкость и женственность образа

Важный нюанс заключается в том, что джазовые туфли визуально не обрывают линию ноги, если подобраны в тон брюкам или коже. Это помогает сохранить правильные пропорции фигуры, даже если вы не носите каблук. Добавление строгого жакета с четкой линией плеч поможет сбалансировать мягкость обуви и сделает общий вид более статусным и завершенным.

Почему обувь вызывает споры

Далеко не все готовы принять джазовые туфли как элемент элегантности. Критики часто указывают на их специфический вид, который напоминает тапочки или чешки. Однако именно эта необычность привлекает внимание. В мире, где мода стремится к упрощению, функциональные вещи из прошлого часто становятся лидерами списков популярности.

Ситуация с этой моделью напоминает путь, который уже прошли балетки несколько лет назад. Сначала их воспринимали как исключительно домашнюю или сценическую обувь, но со временем они стали базой. Тот самый секрет успеха джазовых туфель скрыт в их универсальности: они подходят и к платьям, и к строгим костюмам, если подобрать качественную кожаную деталь образа.

Как не ошибиться с выбором

При покупке стоит обратить внимание на качество кожи. Поскольку подошва очень тонкая, основная нагрузка ложится на верхнюю часть туфель. Если кожа слишком грубая, она будет натирать, если чересчур мягкая — быстро потеряет форму. Оптимально выбирать модели с небольшим усилением в области пятки и носка, чтобы обувь прослужила дольше одного сезона.

"Важно помнить, что тонкая подошва не предназначена для долгих прогулок по брусчатке или гравию. Это городская обувь для ровных поверхностей и помещений, где на первом месте стоит эстетика и личный комфорт", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Садыкова Алия.

Цветовая гамма также играет роль. Черные туфли считаются самыми практичными, но цветные варианты, например, красные или металлизированные, позволяют превратить простую комбинацию одежды в стильное решение. Главное — следить за тем, чтобы обувь оставалась чистой и аккуратной, так как мягкая форма быстро выдает небрежность хозяина.

Ответы на популярные вопросы о джазовых туфлях

Можно ли носить их с носками?

Да, это один из самых актуальных приемов. Сочетание с белыми или контрастными носками придает образу ироничности и делает его более современным. Однако для строгого дресс-кода лучше выбирать следки, которые не видны из-под обуви.

Подходят ли джазовые туфли для дождливой погоды?

Нет, из-за очень тонкой подошвы и мягкой кожи они быстро промокают и могут потерять форму. Эту обувь лучше оставить для сухих дней или использовать в качестве сменной пары в офисе.

Насколько они долговечны?

Срок службы зависит от интенсивности носки. В среднем, при правильном уходе за кожей, профессиональные модели выдерживают два-три сезона активного использования в городе.

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