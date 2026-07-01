Красота или ожоги? Почему ваш поход к косметологу летом может обернуться катастрофой

Летний период заставляет кожу работать на пределе возможностей: избыток ультрафиолета, жара и пыль критически перегружают эпидермис. Попытки сохранить привычный график косметологических процедур в это время часто оборачиваются тяжелыми ожогами и стойкой пигментацией вместо ожидаемого омоложения.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка с ухоженной кожей

Почему солнечная активность меняет правила ухода

Большинство процедур в кабинете косметолога направлено на контролируемое повреждение кожи для её последующего обновления. Снятие рогового слоя или микропроколы делают ткани беззащитными. Летом, когда интенсивность UVA и UVB-излучения возрастает в разы, поврежденный эпидермис пропускает радиацию в глубокие слои, что приводит к хаотичной выработке меланина.

"В условиях агрессивного солнца критически важно подобрать надежное средство с SPF-фактором и бережное очищение, которое поддержит защитную мантию кожи, не травмируя её дополнительно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Лазерные технологии: риски шлифовки и эпиляции

Лазерная шлифовка буквально "стирает" верхние клетки, запуская синтез новой ткани. Процесс реабилитации занимает около месяца, и всё это время кожа остается сверхчувствительной. Даже кратковременный контакт с солнцем в этот период гарантирует появление поствоспалительной пигментации, избавиться от которой крайне сложно.

С лазерной эпиляцией ситуация аналогичная. Прибор настроен на поиск пигмента меланина в волосе, но на загорелой коже лазер начинает "видеть" меланин во всем эпидермисе. Это в разы повышает риск термических ожогов и образования белых пятен. Оптимально завершать курс эпиляции в середине весны, а летом использовать более щадящий уход за кожей и классические методы депиляции.

Пилинги в жару: опасность глубокого обновления

Химические составы на основе гликолевой или салициловой кислот — строжайшее табу для солнечных дней. Они лишают лицо естественного барьера, провоцируя появление пятен даже при использовании защитных кремов. Врачи рекомендуют отложить глубокие и срединные пилинги до стабильного снижения температуры.

"Для поддержания идеального тона без риска ожогов лучше перейти на мягкие ферментативные составы или энзимы, которые действуют деликатно, не оголяя глубокие слои дермы", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Инъекции и лето: что перенести на осень

Солнце и жара ускоряют метаболизм и кровообращение, что может негативно сказаться на результате "уколов красоты". Например, избыточное тепло провоцирует отеки в местах введения филлеров, особенно в области губ и скул. К этому добавляется риск микрогематом (синяков), которые под воздействием ультрафиолета могут превратиться в стойкую пигментацию (эффект татуажа).

Рискованная процедура Рекомендуемая замена / Результат Лазерная шлифовка Кислородная терапия и увлажняющие маски Химический пилинг Энзимный пилинг или легкий ультразвук Лазерная эпиляция Шугаринг или ваксинг с SPF-защитой Филлеры в жару Биоревитализация (глубокое увлажнение)

Безопасная альтернатива для жаркого сезона

Летнее посещение косметолога должно быть направлено на увлажнение и антиоксидантную защиту. Особенно актуально очищение пор щадящими методами, такими как ультразвук или мягкая мануальная чистка. Хороший эффект дают альгинатные маски и криолифтинг, которые моментально снимают отечность и тонизируют сосуды.

"В жару кожа теряет влагу огромными темпами, поэтому процедуры биоревитализации становятся настоящим спасением. Введение гиалуроновой кислоты и аминокислот помогает клеткам пережить оксидативный стресс и предотвратить фотостарение", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-косметолог Мария Полякова.

Ответы на популярные вопросы о летней косметологии

Через сколько дней после биоревитализации можно выходить на солнце?

Минимальный срок составляет 3-5 дней до полного заживления мест вколов. После этого выход на улицу разрешен только при условии нанесения крема с SPF 50+, чтобы избежать появления пигментных пятен в точках инъекций.

Можно ли делать чистку лица перед поездкой на море?

Крайне нежелательно делать любую чистку менее чем за 7-10 дней до вылета. Морская соль, песок и пот на недавно очищенной коже могут спровоцировать сильное воспаление и инфицирование открытых пор.

Чем опасен ботокс в сильную жару?

Высокие температуры способствуют расширению сосудов и ускорению лимфотока. Это может привести к более быстрой диффузии препарата в соседние мышцы, увеличивая риск нежелательных эффектов, или же к сокращению срока действия ботулотоксина.

Как ухаживать за лицом, если после пилинга все же пришлось выйти на солнце?

Необходимо использовать средства с пантенолом и антиоксидантами, носить широкополую шляпу и обновлять SPF-защиту каждые 1.5-2 часа. При первых признаках потемнения кожи срочно обратитесь к специалисту.

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