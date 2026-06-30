Салонный уход дома: 10 минут на удаление кутикулы без единого движения ножницами

Многие привыкли, что аккуратные руки требуют обязательного использования острых инструментов, которые часто оставляют микротравмы. На практике же кутикула начинает расти еще интенсивнее, когда ее постоянно срезают, создавая замкнутый цикл бесконечной коррекции. Существует способ привести ногти в порядок быстро и без риска порезов, заменив привычные кусачки на мягкое химическое воздействие.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Желейный маникюр медвежата

Почему необрезной метод работает лучше

Классическая техника часто провоцирует появление заусенцев из-за неравномерного среза кожи. Когда используется ремувер, край остается идеально ровным, что замедляет нарастание кутикулы. Это особенно заметно, если завести привычку делать такой вариант ухода регулярно.

"При использовании ремуверов мы исключаем механическое давление на зону роста ногтя, что часто случается в руках новичка с кусачками. Это бережет пластину от появления неровностей и волн", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

При переходе на европейскую технику кожа постепенно привыкает к отсутствию травматизма. Со временем она становится тоньше и эластичнее, из-за чего необходимость в глубокой чистке возникает все реже.

Как выбрать подходящий состав

На полках магазинов встречаются два основных типа средств: на основе кислот и на основе щелочи. Кислотные варианты действуют мягко, они предпочтительны для тонкой и чувствительной кожи. Щелочные составы справляются с грубой, интенсивно растущей кутикулой за считанные минуты, но требуют строгого соблюдения тайминга.

Тип состава Кому подходит Фруктовые кислоты Чувствительная и тонкая сухая кожа Щелочной компонент Плотная, быстро нарастающая кутикула

Тот самый секрет заключается в том, чтобы не передерживать средство дольше положенного времени. Если инструкция требует смыть ремувер через две минуты, следует сделать это именно вовремя, чтобы избежать раздражения на руках.

Пошаговый алгоритм безопасной работы

Процедура проводится только на сухих руках. Ремувер наносится тонким слоем строго на зону кутикулы. Через некоторое время размягченная ткань аккуратно отодвигается апельсиновой палочкой. Тянуть или сильно давить на ноготь не нужно — лишняя кожа должна отходить практически сама.

"Лучше всего использовать палочку из апельсинового дерева, она обладает оптимальной мягкостью и не царапает поверхность. Это позволяет сохранить естественный блеск без лишних усилий", — подчеркнула специально для Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Остатки состава важно тщательно удалить влажной салфеткой или смыть водой. Если оставить химические вещества на коже, они продолжат действовать, что может привести к чрезмерной сухости боковых валиков вокруг ногтя.

Важный нюанс: секрет долговечного результата

Основная ошибка новичков — забывать об увлажнении после обработки. Химический состав обезжиривает поверхность, поэтому питание крайне необходимо. Использование масла или насыщенного крема сразу после процедуры закрепляет эффект и не дает коже грубеть.

Если правильно подобрать форму свободного края, руки будут выглядеть эстетично еще дольше. Грамотное решение в выборе очертаний ногтей поможет скрыть мелкие недостатки строения пальцев и добавить кисти утонченности.

Ограничения и предосторожности

Несмотря на безопасность, у этого метода есть свои табу. Нельзя наносить ремувер, если в зоне обработки имеются мелкие царапины, заусенцы или воспаления. Активные вещества попадут в ранку и вызовут сильное жжение и отек.

Для создания безупречного стиля можно добавить необычные визуальные эффекты. Например, сейчас популярны сложные фактуры, напоминающие материал морских раковин, которые придают образу благородную свежесть.

Ответы на популярные вопросы о маникюре

Как часто нужно использовать ремувер

Оптимальный интервал составляет один раз в полторы-две недели. Более частое применение может истончить защитный слой кожи и сделать ее слишком ранимой.

Можно ли использовать метод при наличии гель-лака

Да, химическое удаление кутикулы никак не вредит стойкому покрытию и даже помогает освежить внешний вид ногтей между походами в салон.

Что делать, если кожа все равно остается грубой

В таких случаях стоит добавить ежедневный массаж с маслом для кутикулы. Это смягчит ороговевшие слои и облегчит работу ремувера во время очередной процедуры.

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