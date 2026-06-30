Макияж, который дышит: 8 приемов против жирного блеска, которые не перегружают кожу

Летний зной диктует свои правила: привычный многослойный макияж и плотные текстуры кремов в жару превращаются в "плывущую" маску, которая не только портит внешний вид, но и забивает поры. Главная ошибка в этот период — игнорирование изменившихся потребностей кожи и использование зимнего арсенала косметики.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain уход за лицом летом

База для всех зон лица

Стойкость образа в жару закладывается на этапе подготовки. Матирующие праймеры становятся спасением для Т-зоны: они сдерживают выработку себума и фиксируют последующие слои косметики. Однако ограничиваться только лицом не стоит. Праймеры для век предотвращают скатывание теней в складках, а база для губ не дает помаде растекаться. Важно соблюдать умеренность — избыток даже самого качественного средства под действием тепла даст обратный эффект.

"При выборе летней базы обращайте внимание на пометку "oil-free". Это критически важно, чтобы не перегружать кожу лишними жирами, которые в сочетании с потом могут спровоцировать воспаления", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Переход на сыворотки и легкие флюиды

Насыщенные питательные кремы при высокой температуре создают на поверхности кожи непроницаемую пленку. В результате лицо начинает блестеть уже через полчаса после выхода из дома. Решение — замена тяжелых текстур на водные сыворотки, эссенции или гелевые лосьоны. Эти средства обеспечивают необходимое увлажнение, но мгновенно впитываются, позволяя правильному утреннему умыванию и последующему уходу работать на результат, а не на создание жирного блеска.

Секреты использования стиков

Жидкие консилеры часто мигрируют по лицу из-за жары. Более стабильный вариант — средства в стиках или плотных бальзамах. Их преимущество в том, что ими можно работать локально: замаскировать только покраснения или темные круги, отказавшись от нанесения тонального крема на все лицо. Точечная коррекция выглядит естественнее и значительно снижает риск того, что макияж "поплывет" под ярким солнцем.

"Для надежной фиксации макияжа в зной используйте технику впечатывания консилера подушечками пальцев — тепло рук поможет текстуре слиться с кожей, сделав покрытие максимально стойким", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Матирование без эффекта маски

Попытки перекрыть жирный блеск новыми слоями пудры приводят к тому, что косметика забивается в поры и подчеркивает текстуру кожи. Вместо этого стоит использовать матирующие салфетки, которые деликатно впитывают излишки жира, не разрушая макияж. Только после этого можно нанести минимальное количество прозрачной пудры на лоб и нос, оставляя естественное сияние на скулах.

Зимняя привычка Летняя альтернатива / Результат Плотный питательный крем Увлажняющая сыворотка: кожа дышит, нет пленки Многослойное припудривание Матирующие салфетки: чистое лицо без лишней графики Жидкий консилер на все зоны Стик точечно: маскировка несовершенств без миграции средства Горячая укладка феном Свободные косы: сохранение здоровья волос и естественных волн

Роль освежающих спреев

В течение дня кожа теряет влагу из-за сухого воздуха и кондиционеров. Мелкое распыление термальной воды или увлажняющего миста помогает "осадить" пудру и вернуть лицу свежесть. Главное — распылять средство на расстоянии вытянутой руки, чтобы крупные капли не повредили рисунок макияжа, особенно если вы делаете акцент на область глаз или используете специальные средства для бровей.

Уход за волосами и анти-фриз прически

Летом волосы страдают от ультрафиолета и влажности, становясь ломкими и пушистыми. Чтобы минимизировать вред, стоит заранее использовать несмываемые маски и масла для кончиков. Если влажность воздуха зашкаливает, бороться с пушистостью бессмысленно — лучше использовать естественную текстуру, заплетая свободные косы или делая небрежные пучки. Это не только практично, но и бережет полотно волоса от перегрева стайлерами.

"В жаркий период структура волоса становится более пористой. Использование несмываемых кондиционеров с SPF-фильтрами — это база, которая предотвратит выгорание пигмента и пересушивание прядей", — отметил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о макияже в жару

Нужно ли использовать SPF, если в тональном креме уже есть фильтр?

Для полноценной защиты слой тонального средства должен быть очень плотным, что летом нежелательно. Поэтому лучше наносить полноценный санскрин под легкий макияж отдельно.

Как быстро убрать жирный блеск, если нет салфеток и пудры?

Можно аккуратно промокнуть кожу чистым бумажным платком, прикладывая его к лицу без трения. Это уберет лишний себум, не повредив основу.

Какие тени лучше держатся в жару — сухие или кремовые?

На веках, склонных к жирности, сухие тени поверх базы держатся лучше. Кремовые текстуры без фиксации часто скатываются при высокой температуре.

Как часто можно использовать освежающий спрей для лица?

По мере необходимости, когда чувствуется стянутость или перегрев. Однако важно не давать воде испаряться полностью — через минуту после распыления можно слегка промокнуть остатки салфеткой.

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