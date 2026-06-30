Корейский метод ухода за стопами: как за 15 минут вернуть пяткам младенческую мягкость

Грубая кожа стоп часто становится результатом защитной реакции организма на постоянное трение, поэтому привычное использование пемзы лишь провоцирует нарастание новых слоев эпидермиса. Когда традиционные способы перестают приносить результат, стоит обратить внимание на более деликатные методы воздействия, которые исключают травматизацию тканей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Педикюр с нежным розовым лаком для ногтей

Принцип работы двухфазного комплекса

Современные наборы для домашнего ухода за ногами работают по принципу глубокого размягчения, а не спиливания. Вместо того чтобы соскабливать ороговевшие частицы, составы воздействуют на связи между клетками. Обычно комплекс разделен на два этапа. Первый содержит мочевину в умеренной концентрации и морскую соль, которые мягко подготавливают кожу к обновлению. Этот процесс исключает появление микротрещин, которые часто возникают после ошибки в технике классического педикюра.

"Главный плюс такого подхода в том, что мы не даем коже сигнал к усиленной регенерации, как это бывает при активном трении. Когда вы используете терку, мозг воспринимает это как травму и начинает наращивать защитный слой еще быстрее", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Последовательность проведения процедуры

Для начала содержимое первого пакетика растворяют в теплой воде. Через пару минут жидкость превращается в плотный гидрогель. Ноги погружают в этот состав примерно на двадцать минут. В это время активные вещества проникают в глубокие слои, увлажняя даже самые плотные участки. После этого добавляется второй состав — стабилизатор, возвращающий гелю жидкое состояние. Если не игнорировать подобные советы по выдержке времени, кожа успевает впитать максимум полезных микроэлементов.

"Использование гидрогеля вместо обычной воды позволяет дольше сохранять тепло и концентрировать полезные вещества непосредственно у кожи. Это своего рода барьерная терапия в домашних условиях", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Тот самый секрет заключается в использовании охлаждающего состава в конце процедуры. Растительные экстракты успокаивают стопы и сужают поры, закрепляя эффект увлажнения. На деле же выходит, что кожа остается гладкой гораздо дольше, так как природный липидный барьер не нарушается механическим воздействием. Правильное решение проблемы натоптышей всегда кроется в системности, а не в разовой силовой обработке.

Ограничения и важные нюансы

Процедуру стоит проводить не чаще одного раза в неделю. Этого достаточно для поддержания стоп в идеальном состоянии. Однако стоит быть аккуратнее, если на коже есть видимые повреждения. Мочевина при попадании на открытые раны вызывает жжение и может замедлить заживление. Также подобный уход не заменит вариант профессиональной аппаратной обработки при запущенных случаях, когда требуется помощь подолога.

Привычка / Ошибка Правильный подход / Результат Использование металлической терки Химическое размягчение (гладкость без нарастания новой кожи) Ежедневное распаривание в кипятке Ванночки комнатной температуры (сохранение защиты эпидермиса) Игнорирование мелких трещин Нанесение восстанавливающего липидного комплекса

Ответы на популярные вопросы о педикюре

Как понять, что пемза больше вредит, чем помогает?

Если через два-три дня после чистки кожа становится еще грубее и начинает «цепляться» за носки, значит, воздействие было слишком агрессивным. Организм ускорил деление клеток, чтобы защитить поврежденное место.

Можно ли использовать гелевые носочки при диабете?

При наличии системных заболеваний, влияющих на чувствительность стоп и заживление тканей, любые эксперименты с мочевиной и кислотами нужно согласовывать с лечащим врачом.

Почему гель в ванночке превращается обратно в воду?

Второй реагент в составе набора — это специальный разрушитель структуры полимера. Он нужен для того, чтобы состав было удобно смыть в канализацию без риска засора.

Поможет ли ленивый педикюр от трещин на пятках?

Если трещины глубокие и болезненные, мочевина вызовет сильное раздражение. В этом случае сначала нужно использовать заживляющие мази, и только после восстановления целостности кожи переходить к размягчителям.

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