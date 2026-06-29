Тайный черный список визажиста: что нужно немедленно выкинуть из косметички в 2026 году

В 2026 году индустрия красоты окончательно отказывается от гипертрофированной "идеальности" в пользу живой эстетики и индивидуальных особенностей. На смену плотным маскам из тонального крема и фанатичному сиянию пришел тренд на естественность, где главной задачей становится не маскировка недостатков, а подчеркивание уникальности лица.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain естественный макияж

Тон лица: прощание с "глазурью" и плотными текстурами

Эффект "глазированной кожи", подразумевающий многослойное увлажнение и глянцевый блеск, официально признан антитрендом. В условиях реальности, особенно в жаркий период, такое покрытие быстро превращается в жирный лоск, создавая неопрятный вид. Кроме того, дерматологи отмечают, что избыток косметических слоев нарушает защитный барьер эпидермиса.

"Сегодня мы уходим от крайностей — ни жирного блеска, ни глухой матовости. Кожа должна иметь сатиновый финиш, через который просматривается её естественная текстура", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для коррекции дефектов теперь рекомендуется использовать легкие флюиды или тинты, а точечные несовершенства перекрывать консилером. Это позволяет коже "дышать" и сохраняет визуальную молодость. Вместо пудры на все лицо лучше использовать матирующие салфетки только в Т-зоне.

Румяна и контуринг: почему четкие линии больше не работают

Сложное скульптурирование, меняющее геометрию лица, осталось в прошлом вместе с театральным гримом. Основная ошибка — нанесение темного корректора или румян по скуловой впадине, что часто придает лицу изможденный и неестественный вид. В моде техника sun-kissed: мягкое нанесение продукта на яблочки щек, переносицу и виски, создающее эффект легкого загара.

"Для создания современного образа выбирайте кремовые текстуры румян натуральных оттенков. Они лучше сливаются с кожей и исключают эффект "нарисованного" лица", — отметила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Хайлайтер также требует дозировки. Использование шиммера с крупными блестками подчеркивает расширенные поры и морщины. Современное сияние — это влажный блик на скулах и арке над губой, созданный за счет мелкодисперсных светоотражающих частиц.

Брови и глаза: естественный объем против агрессивных форм

Графичные брови с четким контуром и градиентом "омбре" лишают лицо индивидуальности. Визажисты призывают сохранять природную форму, лишь слегка корректируя её. В арсенале должны остаться маркеры для прорисовки отдельных волосков и фиксирующие гели.

"Главный антитренд — брови как самый яркий акцент на лице. Они должны гармонировать с общим образом, а не доминировать над ним", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за внешностью Ирина Воронцова.

В макияже глаз стоит избегать тяжелых черных смоки и "паучьих лапок" на ресницах. Если вы хотите сделать взгляд выразительнее, попробуйте стойкие текстуры в коричневых, тауповых или пыльно-розовых тонах с тщательной растушевкой границ.

Макияж губ: отказ от сухости и жестких контуров

Матовые помады, которые подчеркивают шелушения и визуально уменьшают объем губ, окончательно вышли из моды. Вместе с ними ушел и темный контрастный контур в стиле 2000-х. Актуальные решения — бальзамные помады, масла и тинты сочных оттенков.

Было (Антитренд) Стало (Тренд 2026) Плотный матовый тон-маска Легкие флюиды и точечный консилер Геометричные брови-омбре Техника "волосок к волоску", фиксация гелем Жесткий контуринг скул Мягкий дрейпинг и "солнечный" румянец Матовая помада и четкий контур Эффект зацелованных губ, блески и масла

Ответы на популярные вопросы о трендах 2026

Как скрыть недостатки без плотного тонального крема?

Используйте легкий ВВ-крем для выравнивания общего оттенка, а прыщики или пигментацию маскируйте плотным консилером локально. Это сохранит легкость макияжа и не создаст "эффект маски".

Что делать, если кожа быстро начинает блестеть?

Откажитесь от многослойных "сияющих" баз. Вместо пудры, которая может забиваться в поры, используйте матирующие салфетки в течение дня для удаления излишков себума.

Как выбрать правильный оттенок румян?

Ориентируйтесь на свой природный румянец после прогулки. Как правило, это персиковые или нежно-розовые тона, которые всего на полтона темнее или ярче вашей кожи. Важно подобрать ту же температуру цвета (теплую или холодную), что и ваш подтон.

Можно ли использовать хайлайтер в дневном макияже?

Да, но только деликатный. Выбирайте средства без видимых блесток с липидным сиянием. Наносите его только на выступающие части скул и под бровь, избегая зон с активной мимикой и расширенными порами.

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