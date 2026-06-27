Выглядеть на 10 лет моложе просто: 5 деталей прически, от которых пора избавиться

Прическа способна моментально изменить восприятие внешности, причем иногда эффект оказывается прямо противоположным ожиданиям. Часто привычка укладывать волосы определенным образом сохраняется годами, хотя после сорока лет кожа и черты лица требуют уже совсем других визуальных решений. Неудачный выбор формы или цвета создает ненужную строгость и акцентирует внимание на тех изменениях, которые хочется скрыть. Тезис прост: важно вовремя заметить детали, которые визуально добавляют лишние годы.

Фото: https://pixabay.com by Engin_Akyurt is licensed under Free Фен и круглая расческа в процессе укладки

Контраст и глубина цвета

Когда природный пигмент начинает меняться, попытка вернуть волосам "радикальный" цвет часто оборачивается провалом. Слишком насыщенный темный тон подчеркивает бледность кожи и делает взгляд усталым. В глаза бросается не яркость волос, а контраст, который выявляет малейшие мимические морщины. Чтобы избежать такого эффекта, стоит выбирать окрашивание на полтона или тон светлее привычного варианта. Это смягчает черты и придает коже здоровое сияние.

"Плотный монохромный цвет всегда выглядит тяжелее, чем многомерное окрашивание. Грамотное распределение светлых бликов позволяет визуально скинуть несколько лет без радикальных перемен в имидже", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Важно обращать внимание не только на основной оттенок, но и на состояние полотна волос в целом. Пересушенные концы и отсутствие блеска сводят на нет усилия даже самого талантливого колориста. Качественный материал в виде здоровых и ухоженных волос является основой любого омолаживающего эффекта.

Застывшая форма и лишний объем

Неподвижные, сильно зафиксированные лаком прически — верный путь к прибавлению возраста. Плотная "шапка" из волос делает облик статичным и лишает его естественной динамики. С этим стоит быть аккуратнее, так как чрезмерная аккуратность часто считывается как старомодность. Легкая небрежность и подвижность прядей, напротив, всегда ассоциируются с молодостью и энергией.

Тот самый секрет кроется в правильном распределении объема. Многие по привычке стараются максимально поднять макушку, что нарушает пропорции головы и визуально вытягивает лицо вверх. На деле же выходит, что гораздо выгоднее смотрятся стрижки с градуировкой, где пышность распределена равномерно. Это позволяет скрыть естественное истончение волос и придает образу необходимую легкость.

Деталь прически Омолаживающая альтернатива Однотонный черный/темный Сложное окрашивание с бликами Сильный начес на макушке Равномерный объем по всей длине Густая прямая челка Удлиненная челка-шторка

Профессиональный подход к текстуре помогает решить проблему "тяжелого" низа лица. Если волосы одной длины заканчиваются на уровне подбородка, они визуально тянут овал вниз. Слоистая стрижка переносит акцент на скулы и глаза, создавая эффект лифтинга. Выбранное решение в пользу структуры всегда оправдывает себя в долгосрочной перспективе.

Челка и гладкие укладки

Густая челка, закрывающая брови, часто кажется хорошим способом спрятать морщины на лбу. Однако на практике она создает ненужную тень на глазах, из-за чего взгляд кажется более тяжелым и хмурым. Вместо этого лучше использовать удлиненные варианты, которые плавно переходят в основную массу волос. Такие пряди мягко обрамляют лицо, не скрывая его достоинств.

"Идеально прилизанные волосы обнажают малейшие несовершенства кожи. Чтобы этого избежать, стоит оставлять естественную текстуру или добавлять легкие волны, которые визуально смягчают овал лица", — объяснила имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Если смотреть на вещи проще, любая чрезмерная "правильность" в укладке добавляет строгости. Это касается и идеального пробора, и гладко зачесанных хвостов. Маленькая деталь в виде выбившейся пряди может полностью изменить восприятие лица, сделав его более открытым и дружелюбным.

Баланс света в образе

Светлые оттенки вокруг лица работают безотказно. Они действуют по принципу мягкого освещения в фотостудии, рассеивая тени и отвлекая внимание от возрастных изменений. Важно найти ту самую золотую середину, когда цвет волос гармонирует с подтоном кожи. Слишком холодные или, наоборот, чересчур желтые оттенки могут придать лицу нездоровый вид.

"Омолаживающий эффект всегда строится на гармонии. Здоровый блеск волос и правильно подобранная геометрия стрижки значат гораздо больше, чем следование мимолетным трендам", — отметила специально для Pravda.Ru преподаватель парикмахерского искусства Оксана Селиверстова.

Своевременная коррекция формы и цвета — залог успеха. Даже небольшая правка контура стрижки способна освежить вариант привычного образа. Главное — не бояться перемен и доверять профессионалам, которые видят структуру волос и особенности лица в комплексе.

Ответы на популярные вопросы о прическах

Помогает ли короткая стрижка выглядеть моложе?

Не всегда. Слишком короткие, "мужские" стрижки могут подчеркнуть поплывший овал лица и шею. Оптимальным выбором считаются стрижки средней длины, такие как каре или боб, которые позволяют сохранить женственность и динамику.

Как часто нужно обновлять окрашивание после 40?

Если есть седина, корни стоит подкрашивать раз в 3–4 недели. Чтобы избежать пересушивания волос по длине, лучше использовать щадящие техники тонирования, которые поддерживают блеск и насыщенность цвета.

Нужно ли отказываться от длинных волос в зрелом возрасте?

Длина не имеет прямого отношения к возрасту, значение имеет только качество волос. Если они густые и ухоженные, длинные пряди с мягкой градуировкой только украсят образ. Проблемы создают тонкие, "уставшие" концы, которые лучше вовремя состригать.

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