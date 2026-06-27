Лицо потеряло гармонию из-за аксессуара: 5 золотых правил выбора очков, которые избавят от сомнений

Очки давно перестали быть просто функциональной вещью для коррекции зрения или защиты от солнца. Сегодня это фундаментальный элемент персонального имиджа, способный мгновенно изменить восприятие черт лица. Неправильно подобранная оправа может исказить пропорции или добавить лишний визуальный возраст, в то время как грамотный выбор подчеркивает индивидуальность и скрывает мелкие недостатки.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка в солнечных очках

Круглое лицо: добавляем графичности

Лица круглой формы характеризуются мягкими скулами и практически равной длиной и шириной. Основная задача здесь — визуально удлинить силуэт и добавить четких линий. Геометричные оправы с острыми углами создадут необходимый контраст с округлыми чертами.

Отличным решением станут прямоугольные модели или "кошачий глаз" с приподнятыми внешними углами. Это визуально подтягивает лицо вверх, создавая эффект лифтинга. Также можно обратить внимание на многоугольные оправы, которые выглядят свежо и оригинально, не перегружая образ.

"При выборе очков важно следить за тем, чтобы оправа не перекрывала линию бровей полностью и не лежала на щеках, иначе при улыбке очки будут постоянно смещаться, вызывая дискомфорт", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Квадратная форма: смягчаем углы

Для квадратного лица характерны выраженная челюсть и широкий лоб. Чтобы сбалансировать облик, стоит выбирать оправы с плавными, скругленными краями. Идеальный вариант — классические авиаторы, которые за счет своей каплевидной формы нивелируют жесткость линий. Также уместны круглые очки в стиле ретро, придающие образу легкость.

Если вы хотите выглядеть более современно, присмотритесь к овальным минималистичным оправам. Этот тренд родом из девяностых отлично справляется с визуальной коррекцией широких скул, делая лицо более нежным.

Вытянутый овал: работаем с объемом

Удлиненная форма требует добавления визуальной ширины. Мелкие и узкие очки здесь противопоказаны, так как они еще сильнее вытянут лицо. Выбирайте массивные, акцентные модели, которые выходят за границы висков.

Квадратные очки оверсайз или широкие "маски", напоминающие спортивную экипировку, станут лучшим выбором. Такие аксессуары горизонтально "разрезают" лицо, делая его пропорции более гармоничными. При этом помните, что даже в массивных очках оправа должна гармонировать с общим стилем, как и подходящие летние куртки должны соответствовать вашему силуэту.

"Для вытянутого лица критически важна высота линзы: чем больше пространства она закрывает по вертикали, тем компактнее кажется лицо. Крупный декор на дужках также помогает визуально расширить зону глаз", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Треугольник и "сердечко": балансируем пропорции

Широкий лоб в сочетании с узким подбородком требует деликатного подхода. Цель — не утяжелять верхнюю часть лица. Для этого подходят очки с тонкими металлическими оправами или вовсе без них (безободковые модели).

Хорошо смотрятся авиаторы и "вайфареры" с прозрачным пластиком. Если вы выбираете яркую оправу, следите, чтобы её нижняя часть была шире верхней — это поможет визуально сбалансировать острый подбородок. Гармония в деталях лица так же важна, как и общая визуальная коррекция фигуры при помощи одежды.

Овальное лицо: правила примерки

Овальная форма считается универсальной, ей подходят практически любые эксперименты. Однако важно соблюдать технические параметры посадки. Очки не должны сдавливать виски или постоянно сползать на кончик носа.

Правильная посадка подразумевает, что ширина очков соответствует ширине лица в самой широкой его части. Заушники должны мягко облегать ушную раковину, не оставляя красных следов. Даже если форма вам идеально подходит, плохая посадка испортит всё впечатление и приведет к головным болям.

Форма лица Рекомендованная оправа Круг Прямоугольные, узкие "кошачьи глазки", геометрия Квадрат Авиаторы, круглые тишейды, овальные мягкие формы Вытянутый овал Оправы оверсайз, массивные дужки, очки-маски Треугольник (сердечко) Тонкий металл, светлый пластик, авиаторы

Ответы на популярные вопросы о подборе очков

Как понять, что очки велики? Если при наклоне головы вперед очки начинают сползать к кончику носа или вы чувствуете, что между дужкой и виском свободно проходит палец — оправа слишком широкая. Со временем она разболтается еще сильнее. Должны ли очки закрывать брови? По классическим канонам верхняя линия оправы должна повторять изгиб бровей или находиться чуть ниже. Полностью закрытые брови могут сделать выражение лица более тяжелым или "хмурым". Какой цвет оправы универсален? Помимо черного, универсальным считается черепаховый окрас (demi) и прозрачный пластик. Они подходят практически к любому цветотипу и не создают резких границ на лице. Влияет ли прическа на выбор очков? Да, например, густая челка в сочетании с крупной оправой может "съесть" лицо. В таком случае лучше выбирать более лаконичные модели, чтобы оставить лицо открытым.

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