Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Челябинская область приняла 77 тысяч соотечественников за 20 лет работы программы
Энергетический разрыв на Дружбе: позиция Москвы вынудила соседа радикально сменить вектор поставок
Тегеран в ярости после удара США: возмездие в Персидском заливе обещает быть фатальным
Хамство на дороге больше не сойдет им с рук: найден способ наказать лихача через смартфон
Одежда будет сидеть идеально: трехминутная домашняя рутина против дряблого живота
Потрясающий вкус авокадо и томатов: лучшая замена маслу для ваших утренних тостов
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Обычный йод против армии вредителей: этот метод станет спасением для вашего участка
Скелеты в шкафу больше не скрыть: худоба бывшей жены Гуфа оказалась следствием опасного диагноза

Шаг навстречу стилю: какая пара обуви станет вашей "визитной карточкой" этим летом

Моя семья » Красота и стиль

Выбор обуви на каблуке в сезоне весна-лето 2026 перестал быть дилеммой между комфортом и эпатажем. Мировые подиумы предлагают радикальное разнообразие: от возвращения дерзких трендов 90-х в виде вьетнамок на шпильке до "невидимых" сетчатых фактур.

вьетнамки на каблуке
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
вьетнамки на каблуке

Вечная база: слингбэки и лодочки

Классические туфли с закрытым носом остаются фундаментом, однако их стилистическая роль расширилась. Слингбэки (модели с открытой пяткой на ремешке) в нейтральных тонах теперь рассматриваются не только как элемент офисного дресс-кода, но и как дополнение к расслабленным джинсам. Насыщенные оттенки превращают лодочки в центральный акцент вечернего выхода, избавляя от необходимости перегружать образ аксессуарами. Правильно подобранная пара — это не просто обувь к платью миди, а инструмент коррекции пропорций силуэта.

"Классические формы в 2026 году требуют безупречного качества материалов. Если вы выбираете лодочки, обратите внимание на высоту каблука — сейчас в моде либо экстремальная шпилька, либо подчеркнуто низкий kitten heel", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Минимализм и мюли: выбор инфлюенсеров

Мюли без задника неожиданно вырвались в лидеры сезона, получив признание у таких икон стиля, как Кендалл Дженнер. Параллельно с ними укрепляют позиции босоножки в стиле Мэри Джейн и модели с Т-образным ремешком (T-bar). Особое внимание стоит уделить возвращению вьетнамок на каблуке. Тренд, пришедший из эстетики 90-х, уже прочно закрепился в гардеробах Хейли Бибер и Кэти Холмс, доказав свою жизнеспособность в ритме мегаполиса.

Сетки, прозрачность и геометрия мыса

Эксперименты с фактурами привели к популярности "голой" обуви. Прозрачные Jelly shoes и модели из тончайшей сетки стали ответом на запрос о визуальной легкости образа. Одновременно с этим наметился отход от исключительно острых носов в сторону подчеркнуто квадратного мыса. Эта геометрическая строгость позволяет освежить привычные сочетания, делая их более архитектурными и современными.

Устаревшая привычка / модель Актуальная альтернатива / лайфхак
Танкетка и массивная платформа Тонкий каблук или kitten heel для легкости
Скучные базовые расцветки обуви Анималистический принт (леопард, зебра)
Обычные шлепанцы для города Вьетнамки на каблуке (стиль 90-х)
Классический острый мыс Квадратная форма носа для остроты образа

Цвет и декор: красные оттенки и банты

Красный цвет не сдает позиций, трансформируясь из зимних сапог в легкие летние босоножки. Дизайнеры рекомендуют использовать такую обувь как самостоятельный цветовой блок, не требующий дублирования в помаде или сумке. Для любителей романтики предложены модели с сатиновым финишем, рюшами и объемными бантами. Эти детали смягчают строгость костюмов и подчеркивают сочетание платья и жакета в нарядных аутфитах.

"Обувь с активным декором, например, с бантами или цветами, требует умеренности в остальном наряде. Выбирайте лаконичные фактуры одежды, чтобы не превратить образ в карнавальный костюм", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы об обувных трендах

Как носить сетчатую обувь и не выглядеть странно?

Сочетайте прозрачные или сетчатые модели с максимально простыми вещами: денимом, белыми рубашками или лаконичными платьями. Пускай обувь будет единственной "сложной" деталью в комплекте.

Правда ли, что вьетнамки на каблуке подходят для офиса?

Только в случае отсутствия строгого дресс-кода. Они идеально вписываются в стиль smart casual, если сочетать их с широкими брюками-палаццо, закрывающими часть обуви.

С чем лучше всего комбинировать обувь с анималистическим принтом?

Безошибочный вариант — монохромный образ. Черный, бежевый или белый total look станет идеальным фоном для леопардовых или змеиных узоров.

Как выбрать туфли с квадратным мысом, чтобы они не укорачивали ногу?

Выбирайте модели в тон кожи (нюдовые) или с глубоким V-образным вырезом на подъеме стопы — это визуально вытянет силуэт, несмотря на геометрию носка.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Инспектор ДПС ловит водителя на слове: какие фразы на обочине гарантируют вам крупный штраф
Авто
Инспектор ДПС ловит водителя на слове: какие фразы на обочине гарантируют вам крупный штраф
Владивосток: Градостроительный совет одобрил проекты КРТ на Семеновской и Спортивной
Приморский край
Владивосток: Градостроительный совет одобрил проекты КРТ на Семеновской и Спортивной
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Мир. Новости мира
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Популярное
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал

Юный техник из Белова привез на базу спецподразделения в Новокузнецке устройство, которое заставило профессионалов по-новому взглянуть на защиту неба.

Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Морской разбой не останется без ответа: захват российского танкера обернется катастрофой для Европы
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Последние материалы
Челябинская область приняла 77 тысяч соотечественников за 20 лет работы программы
Энергетический разрыв на Дружбе: позиция Москвы вынудила соседа радикально сменить вектор поставок
Тегеран в ярости после удара США: возмездие в Персидском заливе обещает быть фатальным
Шаг навстречу стилю: какая пара обуви станет вашей "визитной карточкой" этим летом
Хамство на дороге больше не сойдет им с рук: найден способ наказать лихача через смартфон
Одежда будет сидеть идеально: трехминутная домашняя рутина против дряблого живота
Потрясающий вкус авокадо и томатов: лучшая замена маслу для ваших утренних тостов
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Обычный йод против армии вредителей: этот метод станет спасением для вашего участка
Скелеты в шкафу больше не скрыть: худоба бывшей жены Гуфа оказалась следствием опасного диагноза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.