Шаг навстречу стилю: какая пара обуви станет вашей "визитной карточкой" этим летом

Выбор обуви на каблуке в сезоне весна-лето 2026 перестал быть дилеммой между комфортом и эпатажем. Мировые подиумы предлагают радикальное разнообразие: от возвращения дерзких трендов 90-х в виде вьетнамок на шпильке до "невидимых" сетчатых фактур.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain вьетнамки на каблуке

Вечная база: слингбэки и лодочки

Классические туфли с закрытым носом остаются фундаментом, однако их стилистическая роль расширилась. Слингбэки (модели с открытой пяткой на ремешке) в нейтральных тонах теперь рассматриваются не только как элемент офисного дресс-кода, но и как дополнение к расслабленным джинсам. Насыщенные оттенки превращают лодочки в центральный акцент вечернего выхода, избавляя от необходимости перегружать образ аксессуарами. Правильно подобранная пара — это не просто обувь к платью миди, а инструмент коррекции пропорций силуэта.

"Классические формы в 2026 году требуют безупречного качества материалов. Если вы выбираете лодочки, обратите внимание на высоту каблука — сейчас в моде либо экстремальная шпилька, либо подчеркнуто низкий kitten heel", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Минимализм и мюли: выбор инфлюенсеров

Мюли без задника неожиданно вырвались в лидеры сезона, получив признание у таких икон стиля, как Кендалл Дженнер. Параллельно с ними укрепляют позиции босоножки в стиле Мэри Джейн и модели с Т-образным ремешком (T-bar). Особое внимание стоит уделить возвращению вьетнамок на каблуке. Тренд, пришедший из эстетики 90-х, уже прочно закрепился в гардеробах Хейли Бибер и Кэти Холмс, доказав свою жизнеспособность в ритме мегаполиса.

Сетки, прозрачность и геометрия мыса

Эксперименты с фактурами привели к популярности "голой" обуви. Прозрачные Jelly shoes и модели из тончайшей сетки стали ответом на запрос о визуальной легкости образа. Одновременно с этим наметился отход от исключительно острых носов в сторону подчеркнуто квадратного мыса. Эта геометрическая строгость позволяет освежить привычные сочетания, делая их более архитектурными и современными.

Устаревшая привычка / модель Актуальная альтернатива / лайфхак Танкетка и массивная платформа Тонкий каблук или kitten heel для легкости Скучные базовые расцветки обуви Анималистический принт (леопард, зебра) Обычные шлепанцы для города Вьетнамки на каблуке (стиль 90-х) Классический острый мыс Квадратная форма носа для остроты образа

Цвет и декор: красные оттенки и банты

Красный цвет не сдает позиций, трансформируясь из зимних сапог в легкие летние босоножки. Дизайнеры рекомендуют использовать такую обувь как самостоятельный цветовой блок, не требующий дублирования в помаде или сумке. Для любителей романтики предложены модели с сатиновым финишем, рюшами и объемными бантами. Эти детали смягчают строгость костюмов и подчеркивают сочетание платья и жакета в нарядных аутфитах.

"Обувь с активным декором, например, с бантами или цветами, требует умеренности в остальном наряде. Выбирайте лаконичные фактуры одежды, чтобы не превратить образ в карнавальный костюм", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы об обувных трендах

Как носить сетчатую обувь и не выглядеть странно? Сочетайте прозрачные или сетчатые модели с максимально простыми вещами: денимом, белыми рубашками или лаконичными платьями. Пускай обувь будет единственной "сложной" деталью в комплекте. Правда ли, что вьетнамки на каблуке подходят для офиса? Только в случае отсутствия строгого дресс-кода. Они идеально вписываются в стиль smart casual, если сочетать их с широкими брюками-палаццо, закрывающими часть обуви. С чем лучше всего комбинировать обувь с анималистическим принтом? Безошибочный вариант — монохромный образ. Черный, бежевый или белый total look станет идеальным фоном для леопардовых или змеиных узоров. Как выбрать туфли с квадратным мысом, чтобы они не укорачивали ногу? Выбирайте модели в тон кожи (нюдовые) или с глубоким V-образным вырезом на подъеме стопы — это визуально вытянет силуэт, несмотря на геометрию носка.

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