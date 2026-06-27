Седина старит лицо? 5 способов забыть о частом окрашивании и выглядеть моложе всех

Седина часто воспринимается как сигнал увядания, однако возраст добавляет не сам серебристый оттенок, а его резкий контраст с кожей. Когда лицо теряет былую яркость, холодный пепельный подтон волос подчеркивает каждую морщинку и неровность рельефа. Вместо бесконечной борьбы с корнями с помощью агрессивных составов, можно выбрать путь гармонизации образа, где цвет волос работает на смягчение черт.

Фото: Pravda.ru by Анастасия Бурова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с пепельно-русым цветом волос

Почему седина меняет восприятие лица

Проблема кроется в изменении структуры. Волос, лишенный пигмента, становится сухим и пористым, он хуже отражает свет и лишается природного блеска. Если при этом кожа лица имеет теплый или смешанный подтон, холодная сталь седины создает визуальный диссонанс. Лицо может казаться бледным или более усталым, чем оно есть на самом деле.

Мягкие способы коррекции цвета

Постоянное использование аммиачных красок каждые три недели утомляет и портит качество полотна. Если седых волос не более половины, разумно перейти на сложные техники. Мелирование с последующим тонированием позволяет создать плавные переливы. При таком подходе отрастающие корни не бросаются в глаза, так как границы между своим цветом и окрашенным максимально размыты. Правильно подобранный вариант окрашивания позволяет посещать колориста раз в три или четыре месяца.

Тот самый секрет: эффект натурального блонда

Важный нюанс заключается в том, что блонд — это не обязательно радикальное обесцвечивание. В колористике под этим понятием подразумевается глубина тона, начиная с уровня восьмерки. Для тех, кто хочет выглядеть свежее, спасением становятся теплые нюансы: песочный, золотистый или медовый. Они словно подсвечивают лицо изнутри, сглаживая тени в области носогубных складок.

"При работе с сединой важно не просто закрасить ее, а интегрировать в общий рисунок прически. Использование теплых пигментов смягчает образ, делая его более молодым и живым, в отличие от плотных и темных монохромных цветов", — объяснил специально для Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Домашний уход для пористой структуры

Когда седина занимает большую часть головы, окрашивание можно заменить грамотным уходом. Пигментированные маски и бальзамы заполняют пустоты в структуре волоса, возвращая ему плотность и сияние. Это простое решение помогает избежать жесткости прядей. Также не стоит забывать о форме стрижки: объем и четкие линии всегда работают в пользу ухоженного вида. Любой выбранный процесс преображения должен начинаться с восстановления липидного слоя волос.

"Седые волосы очень чувствительны к внешним факторам. Чтобы они не желтели и не выглядели тусклыми, необходимо использовать средства с антиоксидантами и регулярно делать глубокое увлажнение", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Проблема или ошибка Решение и результат Плотное закрашивание в темный цвет Сложные техники мелирования — мягкое отрастание без четких границ Использование только холодных тонов Золотистые и песочные оттенки — лицо выглядит свежее Игнорирование пористости седины Пигментированные маски — блеск и послушность каждой прядки

Ответы на популярные вопросы о седине

Почему седина желтеет и как с этим бороться?

Это происходит из-за окисления и накопления примесей из воды. Нейтрализовать нежелательный оттенок помогают специальные шампуни с фиолетовым или синим пигментом, которые стоит использовать раз в неделю.

Можно ли полностью перестать краситься, если седины много?

Да, сейчас это актуальный тренд. Главное — поддерживать ухоженность. Короткая стильная стрижка и использование блесков для волос сделают натуральную седину благородным аксессуаром.

Какая главная ошибка при камуфляже седины дома?

Попытка выбрать краску "тон в тон" к натуральному прошлому цвету. Обычно это дает слишком плотный, неестественный результат, который подчеркивает бледность кожи.

Как часто нужно делать коррекцию сложных окрашиваний?

Благодаря тому, что мастер создает плавную растяжку цвета, радикальных мер не требуется. Достаточно обновлять материал тонирования по длине раз в 2 месяца, а корни трогать еще реже.

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