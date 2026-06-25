Матовый контур — главный антитренд: как сделать зацелованные губы за пару секунд

Лето 2026 года диктует новые правила: прощаемся с тяжелыми матовыми помадами и четкими контурами. В моду возвращается естественность. Какие бьюти-приемы помогут создать тот самый "расслабленный" образ, который сейчас обсуждают все визажисты?

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain макияж губ

Эффект "мягкого фокуса": прощай, четкий контур

Главным техническим приемом лета стала осознанная небрежность. Четкая прорисовка карандашом теперь считается пережитком, уступая место "зацелованным" губам с размытыми краями. Такая дымка достигается путем нанесения основного пигмента в центр и его мягкой растушевки подушечками пальцев к периферии. Это не только упрощает процесс нанесения макияжа "на бегу", но и скрывает мелкие несовершенства рельефа кожи.

"Размытый контур в сочетании с полупрозрачным оттенком — это идеальный способ добавить лицу нежности и расслабленности, что особенно актуально в сочетании с легким загаром", — отметила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Pool lips и "стеклянный" эффект: магия отражений

Техника pool lips имитирует вид губ сразу после выхода из бассейна — это экстремальный блеск с желеобразной текстурой. Корейское влияние здесь прослеживается максимально ярко: многослойное нанесение увлажняющих средств создает зеркальную поверхность, известную как glass lips. Важно, что современные формулы масел и блесков лишены липкости, обеспечивая комфорт даже в жаркую погоду. Чтобы взгляд оставался гармоничным, блестящие губы лучше сочетать с густыми ресницами и минимальным количеством теней.

"Для достижения по-настоящему стеклянного блеска необходимо сначала выровнять текстуру кожи губ мягким пилингом, так как влажный финиш подчеркивает любые шелушения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Возвращение 90-х: холодный шиммер и тауп

Эстетика конца прошлого века возвращается в деликатном исполнении. Вместо плотного коричневого карандаша используются мягкие оттенки какао, сливы или серо-бежевого (тауп) в сочетании с холодным металлическим блеском. Это отличный выбор для вечерних выходов, когда хочется сделать акцент на губах, не используя классический красный цвет.

Фруктовая палитра: актуальные оттенки сезона

Цветовая гамма лета 2026 вдохновлена сочными ягодами и тропическими фруктами. В фаворе коралловый миртин, нежный "баббл-гам" и персиковое масло. Полупрозрачность составов позволяет наслаивать продукт, варьируя интенсивность цвета от едва заметного нюанса до яркого ягодного взрыва. Важно помнить, что любая декоративная косметика ложится лучше, если не забывать про правильное утреннее очищение и увлажнение всего лица.

"Тренды на прозрачность и сочные фруктовые оттенки отражают глобальный запрос на здоровье: губы должны выглядеть не накрашенными, а напитанными и естественными", — резюмировала эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ошибка в макияже 2026 Актуальный совет и результат Четкий контур карандашом другого цвета Растушевка границ пальцем для естественного объема Плотная матовая помада на сухую кожу Использование масел и тинтов для влажного сияния Слишком много слоев продукта Полупрозрачное покрытие для ощущения легкости

Ответы на популярные вопросы о летнем макияже губ

Как сделать размытый контур, чтобы он не выглядел неряшливо?

Нанесите продукт на центр губ, закройте их и слегка потрите друг о друга, затем аккуратно растушуйте края подушечкой пальца, не выходя за естественную границу более чем на миллиметр.

В чем секрет "стеклянных губ" корейских моделей?

Секрет в многослойности: сначала наносится стойкий тинт для цвета, а сверху — густой прозрачный блеск с зеркальным финишем, который создает эффект линзы.

Подойдут ли яркие фруктовые оттенки для офиса?

Да, если выбирать текстуру масла или бальзама. Они дают лишь намек на цвет и выглядят профессионально, подчеркивая ухоженность.

Как быстро превратить дневной макияж губ в вечерний?

Добавьте капсульный акцент: слой блеска с холодным металлическим шиммером или более темный оттенок (например, сливовый) только в глубину смыкания губ.

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