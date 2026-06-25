Шея наконец сможет дышать: самые стильные короткие стрижки созданы для летнего зноя

Летний зной диктует новые правила ухода за внешностью. Когда температура воздуха зашкаливает, длинные локоны становятся обузой, а привычные способы стайлинга теряют смысл. Короткая стрижка позволяет сохранить комфорт и сократить время на сборы, обеспечивая при этом стильный образ в любую жару.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина со стрижкой бикси

Мягкая стрижка бикси

Бикси представляет собой сочетание формы боба и техники пикси. Эта стрижка остается востребованной благодаря своей способности адаптироваться под любую форму лица. В жаркий период эксперты рекомендуют выбирать мягкие варианты с удлиненными прядями на макушке, которые не касаются шеи.

Преимущество бикси в том, что она практически не требует использования фена. Волосы сохнут естественным путем, сохраняя заданную форму. Для фиксации достаточно нанести небольшое количество солевого спрея, создавая эффект легкой небрежности без лишнего утяжеления.

"Бикси идеально подходит для лета, так как открытая шея помогает легче переносить духоту, а сама форма стрижки выглядит законченной даже без сложного стайлинга", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Воздушный пушистый боб

Этот вариант отличается отсутствием четких срезов. Основной акцент делается на создании объема у корней за счет филировки и удаления лишней массы волос. Такая техника позволяет воздуху свободно циркулировать, предотвращая прилипание прядей к коже лица при высокой влажности.

Укладка пушистого боба сводится к использованию легких муссов. Важно избегать избытка косметических средств, чтобы волосы оставались подвижными. Даже если вы привыкли использовать быстрые укладки, эта форма позволит сократить количество шагов до минимума.

Тип стрижки Оптимальная частота коррекции Бикси Раз в 6–8 недель Пушистый боб Раз в 2 месяца Итон-кроп Раз в 4 недели

Классический французский боб

Французский боб длиной до подбородка ориентирован на тех, кто ценит естественность. Техника подразумевает создание внутренних слоев, которые задают направление волосам. Это позволяет прическе выглядеть объемной без применения брашинга или щипцов для завивки.

В летнее время такая стрижка удобна тем, что выбившиеся пряди или легкие волны только дополняют образ. Достаточно нанести увлажняющий несмываемый крем и позволить волосам высохнуть на солнце. Если вы используете натуральные средства для фиксации, французский боб станет для них лучшей базой.

"Главное правило французского боба — не перегружать его воском. Летом лучше выбирать легкие текстурирующие пудры, которые абсорбируют лишний себум", — объяснил специально для Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Ультракороткий итон-кроп

Стрижка в стиле 20-х годов с максимально коротким затылком и боками — радикальное решение для борьбы со зноем. Итон-кроп практически не требует расчесывания. Весь стайлинг заключается в придании текстуры верхним прядям с помощью пальцев и капли моделирующей пасты.

Такой вариант требует регулярного очищения кожи головы, так как любые загрязнения на ультракороткой длине заметны сразу. Правильное очищение волос поможет поддерживать свежесть прически в течение всего дня, даже если вы проводите много времени на улице.

Удлиненный ривьера-боб

Для тех, кто не готов к экстремальной длине, подойдет вариант боба до ключиц. В отличие от строгих геометрических стрижек, ривьера-боб имеет плавные переходы. Пряди легко струятся, не создавая плотного слоя на плечах, что критически важно в жаркие дни.

Стрижка хорошо смотрится как на прямой, так и на пористой структуре. Чтобы добиться зеркального сияния, можно применить проверенный японский уход, который возвращает прядям плотность после воздействия ультрафиолета. Это сохранит здоровый вид кончиков вплоть до следующего визита к мастеру.

"Летом волосы теряют влагу быстрее обычного, поэтому даже самая стильная стрижка померкнет без должной гигиены", — отметила имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Ответы на популярные вопросы о коротких стрижках

Как часто нужно посещать парикмахера летом?

Для поддержания формы коротких стрижек вроде кропа или пикси визит к мастеру должен происходить каждые 4–5 недель. Удлиненные формы боба можно корректировать раз в два месяца.

Можно ли сушить короткие волосы на солнце?

Естественная сушка полезна, но необходимо использовать средства с SPF для волос, чтобы избежать выгорания пигмента и пересушивания структуры, особенно учитывая правила мытья, принятые в южных странах.

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