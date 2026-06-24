Конфетный период: почему этим летом мы меняем серьезное золото на яркий акрил

Возвращение "конфетных" украшений летом 2026 года стало ответом на затянувшееся доминирование строгого минимализма и тяжелых металлов. Полупрозрачный акрил, леденцовые оттенки и массивный пластик перестали быть атрибутами исключительно детских шкатулок, превратившись в мощный инструмент для расслабления современных образов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain акриловая бижутерия

Философия легкого отношения к моде

Долгое время аксессуары находились в заложниках у статуса: золото, серебро и скульптурные формы должны были подчеркивать серьезность намерений своей владелицы. Однако лето 2026 года легализовало "хулиганство". Пластиковые кольца и серьги-подвески цвета фруктовой карамели выбирают не из ностальгии, а ради эмоции беззаботности. Это украшения, которые созданы не для того, чтобы выглядеть дорого, а для удовольствия от процесса наряжания.

"Яркие акриловые аксессуары сегодня выполняют роль психологической разгрузки. Когда база гардероба выверена до мелочей, именно такие детали позволяют сохранить индивидуальность и не превратить стиль в скучную униформу", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

На фоне льняных тканей и приглушенных природных оттенков, характерных для летнего гардероба модниц, прозрачный пластик работает как световой фильтр. Он ловит блики, создает цветные тени на коже и визуально облегчает образ, делая его менее официальным.

Чем современные "леденцы" отличаются от бижутерии нулевых

Хотя корни тренда уходят в эпоху 2000-х, современное исполнение стало гораздо взрослее. Вместо прямолинейных кислотных цветов дизайнеры обратились к сложным, "съедобным" палитрам: масляно-желтому, медовому, оттенку морской воды и клубничному сорбету. Изменилась и фактура — теперь это не дешевая пластмасса, а качественный акрил с мраморными разводами или идеальной прозрачностью стекла.

"При выборе таких украшений важно обращать внимание на чистоту обработки края и вес изделия. Современный акрил должен быть тактильно приятным и иметь глубокий цвет, тогда он будет смотреться актуально, а не инфантильно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Формы стали архитектурными: наряду с классическими кольцами-конго популярны объемные капли, абстрактные геометрические блоки и комбинации пластика с позолоченным металлом. Это позволяет вписать "конфетные" серьги даже в те образы, где раньше царил исключительный консерватизм.

Устаревший подход Актуальный прием 2026 года Кислотные неоновые цвета Сложные пастельные и леденцовые оттенки Сочетание с такой же яркой одеждой Контраст с лаконичным монохромом и льном Мелкие, тонкие детали Массивные формы и гипертрофированный объем Обилие лишнего декора Гладкие глянцевые поверхности и минимализм

Правила сочетания: акцент на контрасте

Главный секрет популярности акриловых украшений — их способность трансформировать повседневность. Если в 2000-х их носили с джинсами на низкой талии и пестрыми топами, то сегодня идеальным фоном станет белая оверсайз-рубашка или простое черное платье на бретелях. Помните, что выразительный оттенок лака, например омолаживающий маникюр мокко, может стать отличным дополнением к полупрозрачным кольцам в теплой гамме.

"Акриловые серьги — это способ добавить цвета в портретную зону без лишнего макияжа. Они подсвечивают лицо и делают общий вид более свежим за счет игры света в прозрачном материале", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Важно помнить и о макияже: когда на ушах крупные цветные акценты, основной фокус лучше оставить на коже и ресницах. Использование профессиональных техник нанесения туши позволит сбалансировать активный аксессуар, не перегружая лицо лишними деталями.

Ответы на популярные вопросы о пластиковых украшениях

С какими тканями лучше всего сочетается акрил?

Идеальными партнерами станут натуральные материалы: лен, хлопок, шелк и тонкий трикотаж. Контраст между природной фактурой ткани и гладким глянцевым пластиком выглядит наиболее стильно.

Как ухаживать за акриловыми серьгами, чтобы они не тускнели?

Пластик боится спиртосодержащих средств, парфюма и лака для волос. Сначала наносите косметику, а затем надевайте украшения. Протирать их стоит только мягкой салфеткой из микрофибры.

Можно ли носить такие украшения в офис?

Да, если выбрать модель в глубоком янтарном, коричневом или прозрачном цвете и сочетать её с классической рубашкой или жакетом мужского кроя. Это смягчит строгий дресс-код без нарушения правил.

Не выглядят ли такие серьги слишком дешево?

Секрет в размере и цвете. Мелкие невзрачные детали действительно могут упростить образ. Выбирайте крупные, уверенные формы с качественной полировкой — они воспринимаются как осознанный дизайнерский выбор.

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