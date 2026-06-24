Секрет волос, "поцелованных солнцем": как добиться живого перелива, не меняя цвет кардинально

Мечта о многогранном цвете волос, который не требует ежемесячного визита к колористу, перестала быть несбыточной. Бразильское окрашивание — это техника, создающая эффект "поцелованных солнцем" прядей, которая позволяет сохранить естественную глубину корней и добавить визуальный объем по всей длине.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain бразильское окрашивание

Что такое бразильское окрашивание волос

Бразильская техника — это метод частичного осветления, при котором пряди изолируются в фольгу или термобумагу. Основная цель — создать плавные блики, имитирующие естественное выгорание на пляже. В отличие от старых методов мелирования, современный подход делает акцент на ювелирной прорисовке света там, где он необходим: у лица, на кончиках и по внешнему контуру прически.

"Техника стала популярной на волне тренда rich girl hair — это волосы, которые выглядят дорого, но при этом максимально естественно. Бразильское окрашивание имитирует игру солнечных лучей, создавая мягкие переливы без резких границ", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Преимущества техники: от экономии до здоровья

Одним из ключевых плюсов является щадящий режим: осветлению подвергается лишь от 30% до 60% общего объема волос. Кожа головы и корни остаются нетронутыми, что исключает риск химического ожога или повреждения фолликулов. Кроме того, мягкий переход позволяет забыть о коррекции на срок от четырех до шести месяцев, так как отрастающая прикорневая зона сливается с общим рисунком.

Варианты для разной базы: брюнетки, русые и блондинки

Для обладательниц темных волос задача мастера — создать карамельные, ореховые или шоколадные нюансы, избегая нежелательной рыжины. Сложность заключается в нейтрализации красного пигмента, поэтому здесь важен точный выбор тонирующего состава. Если в прошлом использовалась хна, от техники лучше отказаться: реакция под фольгой может дать непредсказуемый зеленый оттенок.

"Маркетинговым мифом является утверждение, что состав работает бережнее обычного. Для поднятия тона используется тот же обесцвечивающий порошок, а изоляция в фольге ускоряет реакцию. Здесь все зависит исключительно от профессионализма колориста", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Технология процесса: от теста до финального стайлинга

Процедура начинается с диагностики: если в мокром состоянии волос теряет эластичность и рвется, осветление проводить нельзя. На этапе самого окрашивания мастер выбирает пряди вручную, часто используя легкий начес для бесшовного перехода. После выдержки состава следует обязательное тонирование, которое не только придает нужный оттенок, но и закрывает кутикулу, защищая pH кожи головы и структуру волокна.

Правила домашнего ухода и сохранения цвета

Чтобы усмирить непослушные волосы после осветления, необходимо соблюдать три правила: использование термозащиты, выбор бессульфатных шампуней и отказ от чистых масел (кокосового или арганового) на блондированных участках, так как они вытесняют искусственный пигмент, оставляя лишь желтизну.

"Осветленные пряди крайне чувствительны к внешним агрессорам. Без качественной защиты горячие инструменты буквально выжигают тонирование, превращая благородный цвет в солому. Раз в неделю обязательно используйте маски, восстанавливающие липидный барьер", — отметила в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Сравнение с балаяжем и Airtouch

В отличие от балаяжа, который выполняется открытым способом, бразильская техника дает более глубокий контраст за счет изоляции. Airtouch обеспечивает максимально рассеянный фон, тогда как бразильский метод сохраняет рельефность и читаемость рисунка. Это идеальный выбор для тех, кто хочет видеть явную игру света, а не плоский однотонный блонд. Чтобы закончить образ, важно помнить, что двухэтапное нанесение макияжа и правильные акценты подчеркнут свежесть обновленного цвета.

Тип волос / Проблема Рекомендация и Ожидаемый результат Темная база Карамельные и медовые блики для мягкого контраста без рыжины. Пористые волосы Использование средств с UV-фильтрами и липидным комплексом. Тонкие пряди Бразильская техника визуально увеличивает густоту за счет рельефа. Предыдущее окрашивание хной Процедура противопоказана до полного вымывания растительного пигмента.

Ответы на популярные вопросы о бразильском окрашивании

Как часто нужно обновлять бразильское окрашивание?

Благодаря плавному переходу у корней, коррекция требуется раз в 4-6 месяцев. Однако раз в 1.5-2 месяца рекомендуется делать тонирование, чтобы освежить оттенок и наполнить волосы блеском.

Можно ли делать эту технику на очень поврежденные волосы?

Нет, любое осветление под фольгой — это агрессивный процесс. Если структура волоса нарушена, сначала необходимо пройти курс профессионального восстановления кератином и протеинами.

Поможет ли данная техника замаскировать седину?

Да, светлые блики отлично камуфлируют первые признаки седины, делая ее частью общего рисунка. Однако при большом проценте седых волос (более 50%) может потребоваться комбинированный метод с прокрашиванием корней.

Нужно ли менять домашний уход после процедуры?

Обязательно. Потребуются шампуни со сниженным уровнем pH, кондиционеры со светоотражающими частицами и несмываемая термозащита перед сушкой феном или использованием способов укладки без нагрева.

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