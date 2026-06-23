Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздник без градуса: сорок регионов России приняли жесткое решение ради безопасности выпускников
Нас просто травят как мух: Виктория Боня обнажила пугающие планы глобалистов по зачистке мира
Пятна на телевизоре портят весь сериал? Как легко вернуть экрану блеск и не убить матрицу
Больше никакой накрутки цен на топливо: регулятор внедрил систему, которая лишила посредников прибыли
Шедевр из двух ложек: как превратить обычный растворимый кофе в воздушный десерт
Судьба уже написана в звёздах: Млечный Путь может повторить путь давно погибших галактик
Стыдно за форму ног? 4 упражнения, которые преобразят ваше тело к сезону шорт
Рюкзак вместо ракеты: китайская разработка обнулила стоимость одного выстрела по БПЛА
От неё не скрыться даже на мели: у берегов Папуа-Новой Гвинеи обнаружена ходячая акула

Легкость, вместительность и стиль: как найти ту самую сумку для офиса, прогулок и встреч

Моя семья » Красота и стиль

Выбор повседневной сумки часто превращается в поиск компромисса между эстетикой и функциональностью, однако стилисты настаивают: аксессуар должен подстраиваться под ритм жизни, а не диктовать его. Ошибки в подборе объема, веса или конфигурации отделений приводят к тому, что даже дорогое изделие отправляется на полку уже через неделю.

Девушка с сумкой
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка с сумкой

Размер и жизненный ритм: как не прогадать с объемом

Основная проблема при покупке — выбор в пользу визуального образа вместо практической надобности. Стилисты рекомендуют составить список вещей, которые вы берете с собой ежедневно. Если в него входят документы формата А4, планшет или зонт, модели с мягким каркасом могут быстро деформироваться. Для мобильного офиса лучше подходят сумки с жестким дном и четкими гранями.

"При выборе аксессуара важно учитывать масштаб фигуры и объем верхней одежды. Слишком маленькая модель на фоне зимнего пуховика или оверсайз-пальто создаст визуальный дисбаланс, делая образ непропорциональным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Цветовая палитра: почему база выгоднее трендов

Яркие оттенки сезона быстро утомляют взгляд и требуют сложной комбинации с остальными вещами. Профессионалы советуют инвестировать в "земляную" гамму: шоколадный, графитовый, оливковый или песочный цвета. Они выглядят благороднее классического черного и легче адаптируются под стильные образы с использованием трикотажа или денима. Теплые коричневые тона, такие как кофейный, признаны наиболее универсальными для городского цикла.

Влияние формы на мобильность и силуэт

Геометрия сумки определяет общее впечатление от наряда. Мягкие хобо или тоуты подходят для расслабленного стиля, в то время как жесткие прямоугольные формы добавляют строгости и собранности. В 2026 году особенно востребованы архитектурные силуэты, которые сохраняют презентабельный вид даже при максимальной загрузке внутреннего пространства.

"Для активного передвижения по городу стоит выбирать модели с широким плечевым ремнем. Это не только вопрос удобства, но и способ правильно распределить нагрузку, чтобы избежать дискомфорта в спине к концу дня", — отметила эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Конструктивные особенности удобных моделей

Сумки через плечо (кросс-боди) и шоперы среднего формата остаются фаворитами городских жителей. Важным критерием является наличие внешних карманов для мелочей, к которым нужен быстрый доступ, и качество фурнитуры. Тяжелые цепи и массивные замки могут существенно увеличить вес пустого аксессуара, что станет критичным фактором при длительном ношении.

Минимализм как способ долгосрочной экономии

Очищенный от активного декора дизайн — это гарантия того, что сумка не выйдет из моды через три месяца. Лаконичные линии и отсутствие крупных логотипов позволяют использовать один и тот же аксессуар и в офисе, и на неофициальной встрече. Чистые формы подчеркивают качество материала и проработку швов.

"Современный повседневный образ строится на лаконичности. Сумка без лишних деталей позволяет экспериментировать с одеждой, не перегружая визуальное восприятие лишними акцентами", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Распространенные ошибки при покупке

Помимо чрезмерного увлечения логоманией, покупатели часто игнорируют внутреннюю эргономику. Единый глубокий отсек без разделителей превращает поиск ключей или пропуска в квест. Также критической ошибкой является покупка сумки из марких материалов для осенне-зимнего сезона — светлая замша или текстиль быстро теряют вид при контакте с реагентами или влагой, поэтому для защиты от осадков стоит выбирать практичные аксессуары из обработанной кожи.

Ошибка выбора Рекомендация / Результат
Ориентир только на тренд Выбор под личный ритм жизни (вместимость и комфорт)
Слишком тяжелая фурнитура Легкие сплавы и лаконичный декор для снижения нагрузки
Отсутствие отделений Наличие 2-3 карманов для организации мелких вещей
Маркий материал зимой Гладкая кожа или спецпокрытия, устойчивые к осадкам

Ответы на популярные вопросы о повседневных сумках

Какой размер сумки считается самым универсальным?

Для большинства городских сценариев оптимален средний размер: высота 20-25 см и ширина около 30 см. В такую модель помещаются необходимые гаджеты, косметичка и ежедневник, при этом она не выглядит громоздко.

Как выбрать сумку, которая подойдет и к пальто, и к пуховику?

Делайте ставку на жесткие или полужесткие формы в нейтральных оттенках (коричневый, темно-синий, серый). Такие модели смотрятся органично с классикой и повседневным стилем.

Что практичнее: натуральная кожа или экокожа?

Для ежедневного использования натуральная кожа предпочтительнее за счет износостойкости и способности "красиво" стареть. Современная качественная экокожа допустима, если она имеет высокую плотность и устойчива к перепадам температур.

Нужно ли сочетать цвет сумки с обувью?

Это правило давно перестало быть обязательным. Сумка может быть самостоятельным цветовым пятном или гармонировать с ремнем, шарфом или принтом на одежде.

Читайте также

Экспертная проверка: стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, fashion-блогер Яна Климова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Военные новости
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Происшествия
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Популярное
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.

Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин Любовь Степушова Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Бюрократия в медицине рухнула: новые правила обследования изменят привычный поход к врачу
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Магазинная Фета больше не нужна: делаем ресторанный сыр из кефира за 5 минут
Магазинная Фета больше не нужна: делаем ресторанный сыр из кефира за 5 минут
Последние материалы
Эффект Долиной получил опасное продолжение: добросовестная сделка больше не гарантирует спокойствия
Легкость, вместительность и стиль: как найти ту самую сумку для офиса, прогулок и встреч
От неё не скрыться даже на мели: у берегов Папуа-Новой Гвинеи обнаружена ходячая акула
Тайны лавандовых полей: превращаем спальню в место силы с помощью фиолетовых оттенков
Вас штрафуют за невнимательность: главная ошибка водителей при виде знака пешехода
Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России
Хотите пахнуть дорого и уверенно? Как научиться узнавать фужерные ароматы среди тысяч других
Лесные деликатесы в Нижегородской области: ценники на рынках шокировали даже опытных грибников
Деньги улетают в трубу: расчеты по автокредитам выявили критический порог выгоды
Зола и мыло не помогут: как за два дня полностью очистить томаты от черной мошки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.