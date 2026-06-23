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Секреты морских глубин на ваших руках: как сделать самый стильный маникюр сезона

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Летний сезон традиционно возвращает в моду морскую эстетику, однако в этом году тренд трансформировался из плоскостных рисунков в активный 3D-дизайн. На смену привычному перламутру пришли текстурные "ногти-ракушки", которые имитируют рельеф морских гребешков, спирали улиток и коралловые наросты. Этот нейл-арт стал логичным продолжением стиля Mermaidcore, охватившего индустрию красоты.

маникюр
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
маникюр

Техника создания рельефа

Основой для "ракушек" служит густой конструирующий гель или арт-паста, которые не растекаются при нанесении. Мастер выкладывает веерные линии, создавая характерные бороздки, идентичные поверхности настоящей раковины. После полимеризации рельеф часто дополняется втиркой: жемчужной, зеркальной или "единорогом", чтобы придать ногтям мягкое сияние при попадании солнечных лучей.

"Главный секрет реалистичности такой текстуры — в правильной плотности материала. Гель должен держать четкий бортик, иначе вместо изящной ракушки получится бесформенное нагромождение", — объяснила в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Для создания спиралевидных форм, напоминающих раковины улиток, используются контрастные полосы насыщенных цветов. Золотой декор или мелкий шиммер поверх объема добавляет дизайну глубины. Важно помнить, что летний уход за кожей рук не менее важен, чем сам маникюр, так как активный 3D-декор привлекает повышенное внимание к пальцам.

Цветовая палитра и натуральность

Несмотря на возможность экспериментов с яркими цветами, стилисты настаивают на следовании природной гамме. В таблице приведены наиболее актуальные сочетания текущего сезона:

Стиль ракушки Рекомендуемые оттенки
Классическая жемчужная Молочный, слоновая кость, нюд
Тропический риф Бирюзовый, нежно-голубой, мятный
Песчаный берег Бежевый, терракотовый, какао
Глубоководный коралл Персиковый, бледно-розовый, оранжевый

Использование матового тона в сочетании с глянцевыми объемными каплями воды — еще один способ добавить дизайну динамики. Правильно подобранный оттенок базы помогает скрыть недостатки ногтевой пластины. Тем, кто стремится к идеалу во всем, стоит изучить, как самомассаж лица и уход за собой создают цельный образ ухоженной женщины.

Как адаптировать тренд под разную длину

Объемные элементы могут визуально утяжелять руку, поэтому мастер должен учитывать архитектуру ногтя. На короткой длине лучше смотрятся вертикальные линии гребешка, которые зрительно вытягивают пластину. На длинных ногтях формы "миндаль" или "балерина" можно позволить себе более сложные спиральные конструкции и крупные детали.

"При работе с 3D-дизайном крайне важно использовать качественные полимеры, которые не дают отслоек. Носибельность напрямую зависит от того, насколько профессионально мастер закрепил края объемных элементов", — подчеркнула технолог ногтевых материалов Наталья Белова.

Для офисного дресс-кода подойдет вариант "акцентного" ногтя: когда ракушка выполняется только на безымянном пальце в тон основной базе. Остальные ногти могут оставаться однотонными или быть дополнены классическим френчем. Подобная сдержанность напоминает современные укладки для волос, где ценится легкость и отсутствие перегруженности стайлингом.

Сочетание с гардеробом

Маникюр в стиле "русалки" требует соответствующего окружения. Он идеально гармонирует с натуральными тканями: льном, хлопком и шелком. Рельефные ногти станут удачным дополнением к сарафанам в технике кроше или летним костюмам. Если в одежде присутствуют серебряные акценты, их можно поддержать холодным сиянием втирки на ногтях.

"Морская тема в маникюре — это всегда игра с ассоциациями. Важно, чтобы ногти не "спорили" с общим стилем, а дополняли его, как грамотно подобранная брошь или платок", — отметила нейл-эксперт Инна Серова.

Для вечернего выхода "ракушки" можно дополнить мелкими стразами, имитирующими капли воды, или жемчужинами. В дневное время лучше ограничиться матовым или сатиновым финишем, который выглядит благородно и не броско. Такой подход созвучен тренду на неожиданные акценты в летнем гардеробе.

Ответы на популярные вопросы о маникюре-ракушке

Мешает ли объемный дизайн в быту?

При правильном исполнении края геля сглажены, поэтому он не цепляется за одежду и волосы. Однако к рельефу нужно привыкнуть в течение первых суток.

Можно ли сделать такой маникюр на обычный лак?

Нет, для создания 3D-фактуры необходимы материалы, полимеризующиеся в лампе (гель, база, паста), так как обычный лак не дает нужной плотности и высоты слоя.

Как долго держится рельефная ракушка?

Срок носки составляет стандартные 3-4 недели. Главное — избегать сильных механических ударов, которые могут привести к сколу объемного элемента.

Трудно ли снимать такой дизайн?

Снятие проводится аппаратным методом (фрезой). Мастеру просто требуется чуть больше времени, чтобы аккуратно спилить выступающие части геля.

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Экспертная проверка: мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина, технолог ногтевых материалов Наталья Белова, нейл-эксперт Инна Серова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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