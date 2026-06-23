Ресницы как после наращивания: 5 секретов, которые изменят ваш взгляд навсегда

Добиться эффекта накладных ресниц с помощью одной лишь туши — задача выполнимая, если изменить привычный алгоритм действий. Секрет кроется не в количестве слоев, а в технике распределения пигмента и правильном положении зеркала во время макияжа.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Нанесение туши на ресницы

Ошибка с зеркалом: как положение головы меняет изгиб

Первое правило профессионального макияжа — правильный ракурс. Большинство женщин красятся перед настенным зеркалом, глядя прямо перед собой. В таком положении сложно подобраться к самому основанию волосков, не испачкав веко. Ресницы упираются в надбровную дугу, а щёточка не может задать нужный вектор движения.

"Для идеального разделения держите зеркало в руке ниже уровня подбородка. Так вы будете смотреть вниз, веко максимально расправится, и вы сможете прокрасить ресницы вертикально вверх от самых корней, создавая естественный лифтинг-эффект", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Использование компактного зеркала позволяет контролировать каждое движение. В таком положении щёточка свободно проходит от основания, не встречая препятствий. Это особенно важно для тех, кто хочет скрыть возрастные изменения, ведь четкая линия роста ресниц возвращает взгляду глубину.

Двухфазное нанесение: от корней до кончиков

Чтобы ресницы не выглядели тяжелыми, макияж разделяют на два этапа. Сначала прорабатывают только зону от корней до середины. Чем плотнее ляжет пигмент у основания, тем шире получится "веер". Если сразу тянуть щёточку до концов, объем распределится неравномерно, и волоски просто слипнутся под тяжестью состава.

Прикладывайте щёточку к корням и делайте мелкие зигзагообразные движения на месте. Можно использовать только кончик аппликатора под углом для лучшего контроля. Пока тушь на первом глазу схватывается, переходите ко второму. Это зафиксирует изгиб в нужном положении.

Зона ресниц Техника нанесения Корни и основание 2 слоя, зигзаг на месте для объема От середины до концов 1 тонкий слой, вытягивающее движение

На втором этапе прокрашивают кончики. Здесь важно добиться минимальной толщины — ресницы должны сужаться к краю, имитируя естественный рост. Если нижние ресницы кажутся лишними, их можно не красить вовсе, либо слегка коснуться их кончиком щёточки, чтобы не оставить пятен на коже.

Склейки и комки: как убрать лишнее без иголок

Избыток туши на кончиках мгновенно дешевит образ. Если появились комочки, не нужно использовать иголки — это травмоопасно и нарушает структуру волосков. Также не рекомендуется расчесывать ресницы жестким ершиком для бровей, так как это может сбить заданное направление изгиба.

"Не бойтесь аккуратно снять излишки туши пальцами, пока она не высохла. Просто слегка 'ущипните' кончики — лишний пигмент останется на коже, а макияж станет чище и легче", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Кстати, умеренное склеивание по 2-3 реснички — это современный бьюти-прием. С расстояния вытянутой руки идеально разделенные волоски часто сливаются в невразительную серую дымку, тогда как небольшие "лучики" делают взгляд острым и контрастным. О том, как еще подчеркнуть цвет, читайте в материале о том, как сделать голубые глаза ярче.

Лайфхаки для экстремального объема

Для тех, кому недостаточно стандартного нанесения, существуют профессиональные хитрости. Первое — межресничная стрелка. Заполнение пространства между волосками темным карандашом создает иллюзию густоты даже при редких ресницах. Второе — использование пудры. Это старый метод, заменяющий фибру: нанесите слой туши, припудрите мокрые ресницы кистью и сразу перекройте вторым слоем.

Важную роль играет и общее оформление лица. Если брови остаются "пустыми", ярко накрашенные глаза будут выглядеть инородно и тяжело. Гармония образа зависит от баланса акцентов, включая правильный подбор карандаша для губ, который завершит макияж.

"Для эффекта распахнутых глаз попробуйте добавить микрострелку, направленную чуть вверх. Она визуально продлевает ресничный ряд и сливается с крайними волосками, создавая бесшовный переход", — отметила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Ответы на популярные вопросы о макияже ресниц

Как правильно смывать тушь с ухаживающими компонентами?

Современные формулы с пантенолом и маслами обычно легко растворяются обычной мицеллярной водой. Достаточно приложить ватный диск на 10-15 секунд, чтобы пигмент отошел без трения.

Можно ли красить ресницы после пудры?

Да, пудра работает как фиксатор и утолщитель. Главное — наносить её тонким слоем на первый, еще влажный слой туши, а затем сразу закрывать вторым слоем пигмента.

Зачем красить только корни ресниц?

Это создает каркас. Когда основание плотно прокрашено, оно удерживает изгиб. Кончики при этом остаются легкими, что предотвращает опускание ресниц в течение дня.

Нужно ли красить нижние ресницы?

Это опционально. Для дневного образа достаточно только верхних. Если красите нижние, используйте кончик щёточки, чтобы избежать эффекта "панды" и лишней тяжести внизу.

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