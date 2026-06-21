Платиновый блонд отправили в отпуск: летом 2026 салоны захватят совсем другие оттенки

Летний сезон 2026 года диктует отказ от искусственной платины в пользу мягкой палитры. Стилисты делают ставку на теплое сияние и визуальное здоровье волос, имитируя эффект выгорания на солнце без агрессивного химического воздействия на структуру прядей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка с волосами цвета блонд

Приоритет естественной теплоты

Индустрия красоты окончательно отходит от холодных пепельных тонов. Теперь в тренде цвета, которые подчеркивают загар и выглядят максимально органично. Основная задача мастера — создать многослойный цвет, который не требует ежемесячного визита в салон для коррекции корней.

"Сейчас востребованы техники, создающие мягкие блики. Это позволяет волосам выглядеть живыми даже при минимальной укладке", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Стилисты рекомендуют выбирать оттенки, гармонирующие с подтоном кожи. Популярность набирают укладки для кудрявых волос, на которых теплые переходы цвета смотрятся особенно объемно.

Золотая клубника и кашемир

Лидером сезона стал вариант золотая клубника. Это сложная комбинация розового подтона и медного отлива. Такой цвет долго сохраняет актуальность и красиво вымывается, переходя в благородный бежевый блонд. Для тех, кто предпочитает спокойную гамму, подойдут кашемировый и шампань.

Оттенок 2026 Особенности визуального эффекта Золотая клубника Медно-розовое сияние на светлой базе Кашемировый блонд Мягкий матовый финиш с бежевым подтоном Красная корица Глубокий медный цвет для темных волос

Эти решения помогают визуально увеличить густоту волос. Чтобы сохранить результат, стоит изучить правила ухода после окрашивания, которые предотвращают преждевременную ломкость.

Варианты для брюнеток

Для обладательниц темной базы актуальны техники, создающие объем за счет света. Вариант брюнетка, поцелованная солнцем предполагает добавление золотистых и ореховых прядей в шоколадную основу. Это избавляет от плоского цвета и делает образ легче.

"Важно помнить про липидный барьер. Летом темные пигменты подвержены окислению из-за ультрафиолета", — объяснил специально для Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Для любительниц яркости предлагается розовый личи — пастельный вариант для осветленных волос. Если после процедур локоны стали пористыми, помогут ритуалы для непослушных волос, направленные на восстановление гладкости кутикулы.

Защита цвета в летний период

Солнечная активность и морская вода быстро разрушают пигмент. Основной акцент в домашнем уходе следует сделать на увлажнение и SPF-защиту. Стилисты советуют минимизировать использование термоприборов, отдавая предпочтение естественной сушке.

"Натуральные компоненты позволяют поддерживать эластичность прядей без использования тяжелых силиконов", — подчеркнула эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

В качестве альтернативы дорогостоящим процедурам можно применять японский ритуал очищения, который возвращает волосам плотность. Также эффективны традиционные способы укладки, исключающие термическую нагрузку.

Ответы на популярные вопросы о летнем окрашивании

Почему стоит отказаться от холодных оттенков летом?

Холодные пигменты крайне неустойчивы к ультрафиолету. Желтизна проявляется быстрее, а волосы выглядят сухими. Теплые тона дольше сохраняют глубину и блеск.

Как защитить цвет во время отпуска?

Перед входом в бассейн или море необходимо смачивать волосы пресной водой. Это уменьшает поглощение хлорированной или соленой воды пористой структурой волоса.

Нужно ли менять шампунь после смены цвета?

Да, рекомендуется использовать средства с пониженным pH для закрытия чешуек волоса. Это предотвращает быстрое вымывание теплых нюансов золотистых оттенков.

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