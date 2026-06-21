Балетный комфорт или дерзкий "азиатский" шик? 9 акцентов, которые превратят вас в икону моды

Летний сезон 2026 года диктует отказ от привычного оверсайза в пользу архитектурных форм и неожиданных гибридов. Главная ошибка при составлении гардероба сегодня — это попытка слепо копировать прошлогодние тренды: на смену классическим джинсовкам приходят технологичные ветровки, а женственные балетки срастаются со спортивной подошвой.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка в платье

Архитектурная оптика и акцентные аксессуары

Основой летнего имиджа становятся детали, способные изменить восприятие внешности без косметологических вмешательств. Ключевым инструментом выступают очки-авиаторы. Однако классический размер больше не актуален — в тренде гиперболизированные формы и тяжелые, агрессивные оправу.

"Такие очки — настоящий инструмент архитектурной перестройки лица. С ними оно сразу выглядит более скульптурным и в хорошем смысле маскулинным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

В вопросе украшений также доминирует масштаб. Тонкие, едва заметные изделия уходят на второй план, уступая место "правилу одного касания". Это значит, что достаточно одной гигантской серьги или массивного колье, которые будут не дополнять наряд, а вступать с ним в визуальный спор.

Технологичные ветровки и азиатский стиль

Верхняя одежда летом 2026 года избавляется от тяжелого денима. На смену джинсовкам приходят полупрозрачные ветровки из высокотехнологичных тканей. Характерные черты — воротник-стойка и невесомость. Стилист рекомендует экспериментировать с контрастами: сочетать такие куртки с бельевыми шортами, строгими юбками-карандашами или надевать их прямо на голое тело.

Параллельно с технологичным стилем развивается тренд на восточную эстетику. Самым востребованным элементом становится приталенный жакет в азиатском стиле. Его отличают пуговицы-узелки и воротник-мандарин. Такой крой идеально подчеркивает талию и выглядит гораздо свежее классических европейских блейзеров.

"При выборе жакета или ветровки важно обращать внимание на фактуру — белый больше не выглядит скучно, если сочетать матовые ткани с атласным блеском бельевого стиля, который остается с нами в виде топов и кружевных юбок", — отметила стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Идеальный низ: от белых джинсов до баллонов

Базовым элементом гардероба остаются белые джинсы, но к ним предъявляются жесткие требования: плотный хлопок, идеальная посадка и прямой или чуть расклешенный силуэт. Это "холст", позволяющий собирать образ без лишних раздумий. Для тех, кто ищет большего объема, актуальны два фасона:

Брюки-баллоны: структурные, с защипами, подходящие для офиса.

структурные, с защипами, подходящие для офиса. Шаровары: мягкие, струящиеся, на резинке — оптимальный вариант для отдыха.

Трендовая вещь С чем сочетать (совет стилиста) Технологичная ветровка Романтичные платья и юбки-карандаши Жакет в азиатском стиле Белые джинсы или объемные шаровары Крупные серьги/кольца Минималистичная одежда, "голая" шея Балетные кроссовки Бельевой стиль и укороченные брюки

Балетные кроссовки и городской минимализм в обуви

Самым обсуждаемым гибридом сезона стали балетные кроссовки. Это обувь на сверхтонкой подошве, напоминающей пуанты, но с элементами спортивного дизайна. Такая модель объединяет женственность балеток с комфортом кроссовок, что делает их незаменимыми для длинных городских прогулок.

"Подобная обувь требует безупречного состояния стоп, поскольку тонкая подошва и открытые элементы привлекают внимание к ногам. Красивые ноги начинаются не с педикюра, а с правильного увлажнения, чтобы кожа выглядела здоровой в открытой обуви", — подчеркнула эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Для более формальных или пляжных выходов эксперты советуют выбирать вьетнамки в стиле архитектурного минимализма. В 2026 году это не резиновые тапочки, а изделия из качественной кожи на толстой подошве или даже небольшом каблуке. Их смело сочетают не только с сарафанами, но и с деловыми костюмами.

Ответы на популярные вопросы о летнем стиле 2026

С чем носить объемные брюки-баллоны, чтобы не выглядеть громоздко?

Лучше всего сочетать их с облегающим или приталенным верхом, например, с коротким жакетом в азиатском стиле. Это уравновесит пропорции и подчеркнет талию, не давая фигуре "раствориться" в объеме.

Как носить вьетнамки в городе и не выглядеть слишком расслабленно?

Выбирайте модели из кожи на танкетке или устойчивом каблуке. Сочетайте их с классическими брюками или юбками миди — контраст между пляжной формой обуви и строгой одеждой создает актуальный городской образ.

В чем главная особенность ветровок сезона 2026?

В их технологичности и прозрачности. Это больше не спортивная форма, а стильный верхний слой с воротником-стойкой, который заменяет привычные жакеты и кардиганы в летнюю прохладу.

Обязательно ли подбирать аксессуары комплектом?

Нет, в тренде "спор" между одеждой и украшениями. Вместо гарнитура из сережек и кольца выберите один, но очень крупный и заметный предмет. Сочетание золота и серебра в одном образе также больше не является ошибкой.

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