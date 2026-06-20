Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дети ненавидят овощи? Маленький фокус с огурцом превратит обычный салат в любимое лакомство
Похудение начинается раньше завтрака: утренний ритуал поможет есть меньше без диет
Сделки с недвижимостью станут цифровыми: что важно знать о нововведениях с 1 июля
Когда хорошее поведение должно насторожить: за послушанием собаки может скрываться другая причина
Выезд на природу не ударит по карману: Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"
Деревья уходят под воду без дождей и плотин: загадка озера в самом сердце России
Маленькие хитрости против большого врага: как без пестицидов спасти урожай от колорадского жука
Стерильный белый больше не в моде: пять новых оттенков стен изменят ощущение от квартиры
Не обрезали малинник в апреле? В июне ещё не поздно: как увеличить будущий урожай с помощью секатора

Обычная вода и пена забивают поры: простое правило ухода избавит от черных точек

Моя семья » Красота и стиль

Выбор средства для очищения лица определяет состояние защитного барьера. Ошибка в текстуре провоцирует сальный блеск или шелушение. Разбираемся, как работают гели, кремы, молочко и масла, чтобы подобрать рабочий формат под текущие потребности эпидермиса.

Девушка умывает лицо
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка умывает лицо

Гелевые составы для глубокого очищения

Гели представляют собой водные формулы с активными очищающими веществами. При контакте с водой тягучая субстанция образует пену, которая эффективно удаляет излишки себума и пыль. Это наиболее привычный формат для тех, кто предпочитает ощущение абсолютной чистоты после водных процедур.

Качественный гель должен иметь уровень pH в диапазоне 4.5–5.5. Это позволяет сохранить естественную среду и избежать повреждения оболочки. В состав часто включают компоненты для удержания влаги, такие как алоэ или глицерин. Однако использование горячей воды вместе с агрессивными ПАВ может привести к обратному эффекту — усилению работы сальных желез.

"Гелевые формы наиболее оправданы при повышенной жирности, но важно следить, чтобы средство не вызывало дискомфорта сразу после высыхания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Кремовые текстуры для восстановления

Кремовые средства по консистенции напоминают легкие лосьоны. Они практически не пенится, так как содержат высокую концентрацию смягчающих веществ: церамидов и сквалана. Задача таких продуктов — растворить поверхностные загрязнения, укрепив при этом липидный слой. Это важно, если кожа стянута после умывания стандартными средствами.

Кремы идеальны для использования в периоды применения активных компонентов, таких как ретинол. Они минимизируют риск раздражения. Однако стоит учитывать, что плотные текстуры могут не справиться со сложным макияжем. В таких случаях требуется предварительный этап демакияжа, чтобы обеспечить правильное очищение лица перед основным уходом.

Особенности применения молочка

Молочко — это эмульсия на жировой основе, которая работает максимально деликатно. Оно не нарушает целостность эпидермиса и подходит даже для сверхчувствительных зон. Часто его рекомендуют для зрелой кожи, когда естественная выработка жира замедляется и требуется дополнительная защита уже на этапе очистки.

Для жирной Т-зоны очищающих способностей молочка может быть недостаточно. В этом случае его используют как промежуточный этап. Важно помнить, что остатки молочка нужно тщательно удалять водой или тоником, иначе пленка может блокировать доступ последующих косметических средств.

"Молочко часто недооценивают, хотя это базовый инструмент для сохранения мягкости при возрастных изменениях", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Масляная основа против стойких фильтров

Масляные очистители работают по физическому закону растворения подобных веществ. Они необходимы для удаления плотного грима и солнцезащитных средств. При смешивании с водой масло превращается в эмульсию и легко смывается, забирая с собой все загрязнения из пор.

Существует заблуждение, что масла противопоказаны при склонности к высыпаниям. Напротив, гидрофильное масло эффективно очищает забитые поры, не пересушивая их. Главное — выбирать некомедогенные составы и всегда смывать их вторым этапом с помощью пенки или геля.

Текстура средства Рекомендуемый тип кожи
Гель Жирная, комбинированная
Крем Сухая, обезвоженная
Молочко Чувствительная, зрелая
Масло Любой тип (для SPF и макияжа)

Правила сохранения защитных функций

Выбор текстуры должен зависеть от времени суток и внешних факторов. Утром приоритет отдается самым легким формам, чтобы просто освежить поверхность. Вечером очищение должно быть более тщательным, особенно если в течение дня использовалась защита от солнца. Вместо жестких абразивов лучше использовать мягкие методы, например, умывание морской солью в слабой концентрации для дезинфекции.

Если после контакта с водой появляется покраснение, значит средство слишком агрессивное. Не стоит игнорировать сигналы организма в угоду маркетинговым обещаниям. Своевременная смена геля на крем поможет избежать глубокого обезвоживания и преждевременных морщин.

"Основа здоровья эпидермиса — это баланс. Не стремитесь очистить лицо до скрипа, это лишает его естественной защиты", — объяснила эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о выборе умывалки

Нужно ли менять умывалку в зависимости от сезона?

Зимой из-за сухого воздуха в помещениях и мороза кожа часто теряет влагу быстрее, поэтому рекомендуется переходить на более плотные кремовые текстуры. Летом, при повышенном потоотделении, уместнее возвращаться к гелям.

Можно ли умываться только маслом?

Масло отлично растворяет жиры, но само по себе может оставлять пленку. Чтобы избежать закупорки пор, после масла желательно использовать средство на водной основе для завершения процедуры очищения.

Как понять, что средство не подходит?

Основные признаки — чувство стянутости, шелушение на крыльях носа или внезапное появление мелких высыпаний при отсутствии других изменений в рационе и уходе.

Читайте также

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по домашнему уходу Ирина Воронцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Окрошка за лето уже приелась: простой рецепт холодного супа, чтобы освежиться в зной
Еда и рецепты
Окрошка за лето уже приелась: простой рецепт холодного супа, чтобы освежиться в зной
Маленькая деталь — большой результат: как одна кухонная губка продлит жизнь вашим продуктам
Недвижимость
Маленькая деталь — большой результат: как одна кухонная губка продлит жизнь вашим продуктам
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Еда и рецепты
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Популярное
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке

Создание ярких зимних напитков требует филигранного подхода к ингредиентам, где даже крошечная погрешность способна изменить финал всей заготовки.

Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Ереванский режим заигрался: опасная провокация Пашиняна привела к неожиданному ответу оппозиции
Как отогнать агрессивную стаю: приемы, которые спасут вас при встрече с бродячими собаками
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Их же методы обернулись крахом: десятки тысяч устройств в Европе перешли под наш контроль
Вашингтон в ловушке: иранский лидер публично унизил Трампа после подписания меморандума
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Последние материалы
Генетический взлом кишечника: ученые раскрыли многолетнюю тайну ВЗК
Выезд на природу не ударит по карману: Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"
Деревья уходят под воду без дождей и плотин: загадка озера в самом сердце России
Космический обман: как телескоп "Джеймс Уэбб" перепутал окраину Вселенной с нашим задним двором
Медицинский бюджет Алтая: как 53 миллиарда перепрошьют систему ОМС
Обычная вода и пена забивают поры: простое правило ухода избавит от черных точек
Отложенный взрыв из преисподней: импульс на глубине 2900 км изменил положение страны
Маленькие хитрости против большого врага: как без пестицидов спасти урожай от колорадского жука
Стерильный белый больше не в моде: пять новых оттенков стен изменят ощущение от квартиры
Не обрезали малинник в апреле? В июне ещё не поздно: как увеличить будущий урожай с помощью секатора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.