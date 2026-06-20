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То, что раньше первым делом обновляли к лету: теперь всё чаще оставляют в естественном виде

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Летний сезон принес моду на естественность, заставив многих отказаться от яркого покрытия. Педикюр без лака превратился в символ осознанного ухода, где главную роль играет здоровье ногтевой пластины и мягкость кожи стоп, а не декоративные эффекты.

Педикюр
Фото: Pravda.Ru by Наталья Белова is licensed under publiс domain
Педикюр

Новый стандарт естественности

Отказ от декоративных покрытий перестал быть признаком небрежности. Этим летом чистые ногти стали признаком уверенности и внимания к своему телу. Отсутствие пигмента позволяет вовремя заметить изменения пластины и дает тканям восстановиться после зимнего периода ношения закрытой обуви.

Кроме эстетического аспекта, голые ногти практичны в условиях отпуска. Натуральный педикюр избавляет от поиска салона из-за сколов или отросшей части покрытия. Это решение гармонично сочетается с общим трендом на минимализм, когда внимание направлено на качество кожи и чистоту линий.

"Натуральные ногти требуют не меньше внимания, чем накрашенные. Главное — поддерживать чистоту свободного края и следить за состоянием боковых валиков", — рассказала в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Правильная форма ногтей

Для создания ухоженного вида без использования лака критически важна форма. Ногти на ногах следует подстригать по прямой линии, слегка скругляя углы пилкой, чтобы исключить риск врастания. Слишком большая длина мешает при ходьбе в закрытой обуви и выглядит неаккуратно в открытых босоножках.

Кутикулу в домашних условиях лучше не срезать, а обрабатывать специальными составами. Регулярное увлажнение делает ее эластичной, что позволяет легко отодвигать лишнюю кожу апельсиновой палочкой. Такой подход минимизирует риск травм и попадания инфекции, сохраняя природный защитный барьер пластины.

Основы гигиены стоп

Аккуратный педикюр начинается с ежедневных водных процедур. После посещения бассейна или пляжа важно тщательно очищать пространство между пальцами и под ногтями. Натуральная пластина впитывает влагу активнее, чем покрытая гелем, поэтому гигиене уделяют повышенное внимание в жаркое время года.

Иногда выбор летних решений в обуви провоцирует появление сухости. В таких случаях помогают ванночки с морской солью, которые снимают усталость и подготавливают кожу к нанесению питательных средств. Если заметны признаки огрубения, стоит добавить в уход крем с мочевиной для поддержания эластичности.

"Чистые ногти без покрытия — это не только мода, но и возможность провести диагностику состояния стоп у специалиста", — отметил в разговоре с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Гладкость кожи без салона

Для поддержания мягкости стоп не обязательно посещать аппаратные процедуры каждую неделю. Качественного результата можно добиться дома, используя мягкое скрабирование дважды в неделю. Это удаляет мертвые клетки, предотвращая образование натоптышей и глубоких трещин на пятках.

Действие Результат
Отодвигание кутикулы Опрятный вид лунулы
Увлажнение стоп Профилактика трещин
Полировка поверхности Естественный блеск

Эффективным способом восстановления остаются ночные аппликации. Плотный слой крема и хлопковые носки за несколько часов возвращают комфорт даже сухой коже. Многие используют домашние методы, такие как масляные обертывания, чтобы поддерживать здоровое состояние ног в период активной инсоляции.

"Тренд на отсутствие лака требует идеального состояния кожи. Любое шелушение на голых ногах заметно сильнее, чем рядом с ярким цветом", — объяснила эксперт по домашнему уходу Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о педикюре без лака

Как придать ногтям блеск без использования прозрачного лака?

Для этого используют бафы с минимальной абразивностью. Полировка закрывает чешуйки ногтевой пластины, делая ее гладкой и устойчивой к загрязнениям. Процедуру проводят не чаще одного раза в месяц.

Почему ногти на ногах желтеют без лака?

Основными причинами бывают тесная обувь, недостаток витаминов или грибковые поражения. Если гигиена соблюдена, а цвет изменился, стоит проконсультироваться с врачом для исключения инфекции.

Нужно ли использовать базу, если я не крашу ногти цветом?

Лечебные базы могут быть полезны для укрепления ломкой пластины. Однако в рамках чистого педикюра лучше ограничиться втиранием масел или воска, которые создают естественную защиту.

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Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по домашнему уходу Ирина Воронцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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