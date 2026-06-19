Естественность снова в центре внимания: летний тренд вернёт лицу живой румянец и сияние

Летний сезон диктует отказ от тяжелых пудровых текстур в пользу естественного сияния. Кремовые румяна позволяют создать свежий образ без эффекта маски, сливаясь с кожей и обеспечивая мягкий финиш. Эти средства подходят для быстрого макияжа, заменяя сразу несколько продуктов в косметичке.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Румянец на лице

Преимущества мягких текстур

В отличие от сухих продуктов, кремовые формулы не подчеркивают шелушения и мелкие морщины. Они создают иллюзию здорового румянца, идущего изнутри, что актуально для любого возраста. Такой натуральный макияж занимает минимум времени, так как средство легко распределяется теплотой пальцев.

Профессионалы ценят такие продукты за их многофункциональность. Одно и то же средство можно использовать как тени для век или легкий тинт для губ. Это помогает выдержать монохромный макияж в единой цветовой гамме, что визуально собирает образ и делает его более гармоничным.

"Кремовые румяна идеальны для создания эффекта отдохнувшего лица, особенно когда нужно быстро скрыть последствия недосыпа или перелета", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Выбор удобного формата

На рынке представлены стики, жидкие эмульсии и бальзамы. Стики наиболее практичны для ношения в сумке, они позволяют скорректировать образ буквально на бегу. Жидкие варианты часто обладают более насыщенным пигментом, требуя аккуратной растушевки для получения тонкого покрытия.

Бальзамные текстуры содержат ухаживающие компоненты, такие как масла и витамины. Они лучше всего подходят обладательницам сухой кожи, склонной к чувству стянутости. Правильная дорожная косметика в компактном формате экономит место и позволяет освежить вид за пару минут.

Формат средства Особенности финиша Стик Матовый или умеренно сияющий, высокая стойкость Жидкие румяна Влажный, полупрозрачный эффект "акварели" Кушон / Ролик Максимально тонкое нанесение, удобство дозирования

Подбор оттенка под тип внешности

Для светлой кожи с холодным подтоном рекомендуются нежно-розовые и сиреневатые оттенки. Теплому цветотипу подходят персиковые, абрикосовые и коралловые тона. Оливковая кожа гармонирует с терракотовыми или пыльно-розовыми цветами, которые не выглядят на ней инородно.

Правильно подобранный цвет помогает достичь свежести лица без использования плотных корректоров. Главная цель — чтобы оттенок повторял ваш естественный румянец после прогулки на свежем воздухе. Слишком темные или рыжие тона могут добавить возраста или создать эффект неопрятности.

"При выборе цвета ориентируйтесь на естественный пигмент ваших губ: румяна в этой гамме всегда будут выглядеть максимально органично", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Техники нанесения для разной кожи

Наносить кремовый продукт следует поверх тональной основы или увлажняющего крема до использования пудры. Основная точка нанесения — выступающие части скул. Для лифтинг-эффекта растушевку ведут по направлению к вискам, плавно сводя интенсивность цвета на нет.

Обладательницам жирной кожи стоит избегать слишком маслянистых составов. Им лучше наносить средство синтетической кистью, которая позволяет вбить пигмент в поры, обеспечивая лучшую сцепку с кожей. Использование спонжа дает более мягкий результат, подходящий для дневного выхода.

Ошибки и способы фиксации

Главная ошибка — нанесение крема на пудру, что неизбежно приведет к появлению пятен и скатыванию. Если кожа склонна к жирности, продукт можно закрепить сверху тонким слоем прозрачной пудры. Это сохранит влажный блеск, но предотвратит "сползание" макияжа на жаре.

Важно следить за количеством продукта. Лучше начать с одной маленькой капли и постепенно наслаивать цвет до нужной яркости. Избыток кремового пигмента на щеках бывает трудно растушевать без повреждения нижнего слоя тонального крема.

"Летом особенно важно выбирать формулы с пометкой о стойкости, чтобы макияж не потерял вид через пару часов после нанесения", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о кремовых румянах

Можно ли наносить кремовые румяна на чистую кожу?

Да, это отличный вариант для тех, кто не пользуется тональным кремом. Главное — хорошо увлажнить лицо перед макияжем, чтобы средство распределилось равномерно.

Как смывать такие средства?

Поскольку многие современные формулы обладают высокой стойкостью, для демакияжа лучше использовать гидрофильное масло или мицеллярную воду, а затем умыться привычным гелем.

Подойдут ли кремовые текстуры для проблемной кожи?

При наличии активных воспалений лучше выбирать средства без комедогенных масел в составе. Также рекомендуется наносить румяна чистой кистью, а не пальцами, чтобы не распространять бактерии.

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