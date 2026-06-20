Седина — не приговор, а повод для творчества: как безупречно закрасить её дома

Первые серебряные нити у висков часто становятся поводом для паники и визита к колористу, однако профессионально скрыть возрастные изменения можно и в домашних условиях. Главная проблема самостоятельного окрашивания — неправильный выбор состава и нарушение технологии, из-за чего волосы приобретают неопрятный вид или страдают от сухости.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с седыми волосами

Как оценить масштаб и выбрать краситель

Прежде чем открывать упаковку с краской, необходимо критически осмотреть пробор и височные зоны. Если "серебра" на голове больше трети, легкие тонирующие средства не справятся. В таких случаях требуется стойкая краска, на которой указано стопроцентное закрашивание седины. Это не рекламный ход: формулы подобных продуктов содержат повышенную концентрацию пигмента, способную проникнуть в плотную структуру лишенного меланина волоса.

"При выборе оттенка стоит помнить, что седой волос лишен естественного фона осветления, поэтому результат может получиться на тон темнее или холоднее ожидаемого", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Техника работы: сухие корни против влажной длины

Распространенная ошибка — нанесение сильного состава на все волосы сразу. Стойкий краситель предназначен для сухих корней, где сосредоточена основная масса седины. Повторное агрессивное воздействие на уже окрашенную ранее длину приводит к ломкости и потере блеска. Для освежения цвета по полотну волос лучше использовать щадящие методы. Чтобы летний уход за внешностью был комплексным, не забывайте, что структура волоса так же уязвима, как и кожа.

"Для обновления цвета по длине идеально подходят полуперманентные составы на низком проценте оксида — до 1,9%. Они работают как интенсивный кондиционер, наполняя волос пигментом и закрывая чешуйки без повреждений", — разъяснила эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Секреты естественности при небольшом проценте седины

Если седина распределена равномерно и ее объем не превышает 30%, нет смысла использовать "тяжелую артиллерию". Безаммиачные красители создают эффект мягкой ретуши. В этом случае серебристые волоски не закрашиваются наглухо, а лишь слегка тонируются, создавая благородные блики. Это избавляет от резкой границы при отрастании корней и выглядит максимально естественно. Подобный подход напоминает современную моду на лаконичность, когда свадебная мода меняет старые правила в пользу практичности и возможности носить наряд годами.

Базовые правила и профилактика ошибок

Домашнее окрашивание требует дисциплины. Использование перчаток защитит руки от въедливого пигмента, а таймер не даст передержать состав, что чревато ожогом кожи головы. Важно использовать специальную кисть с тонким концом — это позволяет аккуратно разделять пряди и прокрашивать каждый миллиметр в труднодоступных зонах.

"Спешка — главный враг качественного результата. Плохо прокрашенные участки у лица всегда выдают домашнюю работу, поэтому вискам нужно уделять в два раза больше времени", — отметила парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Проблема или ошибка Решение и результат Нанесение стойкой краски на всю длину Красьте только корни; длину освежайте бальзамом или полуперманентом. Игнорирование процента седины При седине >30% выбирайте только красители с пометкой "100% закрашивание". Нанесение состава на влажные волосы Стойкий пигмент наносится строго на сухие пряди для максимальной адгезии. Отсутствие контроля времени Используйте таймер: недодержка оставит пятна, передержка испортит структуру.

Ответы на популярные вопросы о домашнем окрашивании

1. Можно ли закрасить седину безаммиачной краской? Да, если седых волос немного (до 30%) и они тонкие. При жесткой, "стеклянной" седине безаммиачные составы могут не справиться, оставив прозрачный или слишком светлый результат. 2. Почему после окрашивания седина проступила уже через неделю? Вероятно, был выбран слишком слабый оксид или недостаточное время выдержки. Также причиной может быть использование шампуней для глубокой очистки сразу после процедуры. 3. Нужно ли мыть голову прямо перед процедурой? Нет, седину лучше красить на волосы через 1-2 дня после мытья. Естественный липидный слой защитит кожу головы от раздражения агрессивными компонентами краски. 4. Как избежать пятен на коже по линии роста волос? Перед началом нанесите по контуру лица жирный крем или вазелин. Это создаст барьер, и случайно попавшая краска легко смоется водой.

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