Стиль в эпицентре стихии: 5 вещей, которые превратят дождливый день в модный триумф

Летние ливни часто застают врасплох, превращая тщательно продуманный образ в катастрофу: промокшая обувь, испорченная укладка и безнадежно испачканные светлые ткани. Однако капризы погоды — не повод переходить на бесформенные спортивные костюмы и прятаться под громоздкими зонтами.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain летний гардероб в дождь

Резиновая обувь: от практичности к стилю

Главная ошибка в дождливую погоду — попытка спасти кожаную или замшевую обувь. Вместо того чтобы рисковать любимой парой, стоит обратить внимание на современные резиновые модели. Для лета идеально подходят укороченные варианты — челси или лаконичные сапожки до середины икры. В актуальной цветовой палитре (графит, хаки, молочный) они выглядят как полноценный элемент дизайна, а не вынужденная мера защиты от луж.

Верхняя одежда: дождевики и технологичные ветровки

Зонт часто оказывается бесполезным при сильном ветре или косом дожде. Альтернативой становятся современные дождевики с четким силуэтом. Вместо прозрачных полиэтиленовых накидок лучше выбирать модели в формате классического тренча с поясом и капюшоном. Если же эстетика плащей вам не близка, выручит непромокаемая ветровка свободного кроя. Она легко интегрируется в стильный гардероб, сочетаясь как с широкими брюками, так и с легкими платьями.

"Технологичные ткани с водоотталкивающей пропиткой позволяют коже дышать, в отличие от дешевого винила, что критически важно для сохранения комфортной температуры тела в летний зной", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Синтетическая кожа как спасение от влаги

Одежда из качественной эко-кожи — один из самых практичных трендов для переменчивого лета. Капли воды просто стекают с поверхности, не впитываясь и не оставляя разводов. Рубашка из тонкой синтетической кожи может заменить жакет, а кожаная юбка миди в сочетании с футболкой станет базой для выхода в город. При этом важно обратить внимание на безопасность состава и мягкость материала, чтобы одежда не сковывала движения и не создавала "парниковый эффект".

Аксессуары для защиты прически

Влажность — главный враг укладки. Даже если вы используете качественные натуральные средства для волос, прямой контакт с водой разрушит форму прически. Спасением станут головные уборы из непромокаемых тканей. Кепки и панамы из нейлона или винила защищают волосы и лицо, избавляя от необходимости постоянно поправлять макияж. Для создания дорогого образа выбирайте аксессуары в спокойных природных тонах: шоколадном, оливковом или темно-синем.

"Головной убор в дождь — это не просто защита, а способ избежать пушистости волос, с которой потом сложно справиться даже профессиональными стайлингами", — резюмировала парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Ошибка в образе Стильное решение Тканевые кеды или балетки Резиновые челси или лоферы Брюки-палаццо длиной в пол Брюки из эко-кожи или юбка миди Тонкий хлопок и лен Технологичные ткани, нейлон, винил Массивный зонт-трость Дождевик-тренч или панама

Ответы на популярные вопросы о летнем гардеробе в дождь

Как выглядеть в дождевике женственно?

Выбирайте модели с выраженной талией (поясом) или фасоны, напоминающие классические пальто. Избегайте слишком коротких и бесформенных вариантов, которые визуально утяжеляют фигуру.

Можно ли носить резиновую обувь весь день?

Нет, резина не пропускает воздух, что вредно для кожи стоп. Используйте её только для перемещений по улице, а в помещении обязательно имейте сменную пару.

Как уберечь макияж от высокой влажности?

Помогут фиксирующие спреи и водостойкая тушь. Также полезно заранее подготовить область глаз, чтобы тушь не осыпалась и не отпечатывалась из-за сырости.

Какие цвета лучше выбирать для дождливой погоды?

Светлые ткани (белый, бежевый) мгновенно пачкаются от брызг. В дождь практичнее темные или насыщенные природные оттенки, на которых капли воды и случайная грязь менее заметны.

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