Цветовая терапия: 5 приемов, чтобы добавить красок в гардероб и не совершить модных ошибок

Яркие оттенки фуксии, кобальта и сочного лайма часто вызывают опасения: риск превратить продуманный образ в аляпистый наряд слишком велик. Однако именно цвет становится главным инструментом "дофаминового гардероба", способным мгновенно освежить внешность и поднять настроение.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain сочетание цветов в одежде

Температурный режим: как подружить разные оттенки

Самый простой способ не ошибиться при составлении комплекта — подбирать вещи с похожими характеристиками. Цвета делятся на теплые и холодные, чистые и приглушенные. Новичкам стоит придерживаться правила подобия: теплое сочетать с теплым, а холодное — с холодным. Например, коралловый гармонично смотрится с карамельным или теплым зеленым. В то же время холодный розовый составит отличную партию голубому, сиреневому или серому.

"Старайтесь не повторять один цвет в одном образе слишком часто — двух раз вполне достаточно, иначе наряд выглядит нарочитым", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Роль контрастности в выборе палитры

Выбор насыщенности напрямую зависит от типа внешности. Интенсивные сочетания, такие как белый с синим или желтый с фиолетовым, идеально подходят обладателям высокой контрастности (например, темные волосы при светлой коже). Если же черты лица мягкие, лучше отдать предпочтение спокойным переходам. В этом случае выручат пудровые, шалфейные и небесно-голубые тона, которые не "забивают" естественную красоту.

Работа с цветовым кругом: от классики до смелых пар

Классический цветовой круг подсказывает наиболее выигрышные контрастные пары: синий и оранжевый, красный и зеленый. Однако их не обязательно использовать в предельной концентрации. Яркость можно адаптировать под себя: заменить кричащий фиолетовый на лаванду, а агрессивный алый — на глубокий бургунди. Подобная рокировка сохраняет динамику образа, но делает его более благородным. Даже сочетание красного и коричневого может выглядеть свежо, если правильно сбалансировать их насыщенность.

"Если полностью цветной образ кажется избыточным, используйте один крупный акцент — сумку, обувь или массивные серьги", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист Алия Садыкова.

Практические приемы: от аксессуаров до принтов

Переходить к яркой палитре лучше постепенно. Начать можно с базовых вещей в необычном исполнении. Например, заменить привычный синий деним на розовые, хаки или нежно-желтые модели. Такие яркие вещи в летней моде всегда привлекают внимание, оставаясь при этом максимально комфортными.

Ошибка Стильное решение Повтор цвета в 4-5 деталях (туфли, сумка, помада, украшения) Использование 1-2 ярких акцентов для эффекта легкости Смешивание чистых неоновых цветов с грязными припыленными Соблюдение однородности: яркое к яркому, мягкое к мягкому Резкий цветовой контраст при мягкой внешности Выбор пастельных и разбеленных оттенков (мята, молочный)

Еще один профессиональный секрет — использование принта как готовой шпаргалки. Достаточно выбрать многоцветный шелковый аксессуар или юбку с узором и добавить к ним однотонную одежду в тех же оттенках, что уже присутствуют в рисунке. Это гарантирует визуальную целостность комплекта.

"Цветная оправа или яркая обувь способны мгновенно "собрать" образ из простой майки и брюк, делая его актуальным без лишних усилий", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Ксения Малышева.

Ответы на популярные вопросы о ярком гардеробе

Можно ли сочетать в одном образе более трех цветов? Да, если использовать готовые схемы принтов или подбирать оттенки одной насыщенности. Главное — определить один доминирующий цвет, а остальные оставить в качестве дополнений. Как носить яркое, если я предпочитаю минимализм? Используйте технику цветового пятна: полностью монохромный серый или бежевый образ дополните одной деталью — например, оранжевым платком или лаймовыми босоножками. Как понять, "теплый" или "холодный" передо мной цвет? Посмотрите на подтон: у теплых цветов он желтоватый или золотистый, у холодных — синеватый или ледяной. Прикладывание вещи к лицу при дневном свете часто дает быстрый ответ. Подходят ли яркие джинсы для офиса? При отсутствии строгого дресс-кода приглушенные оттенки бордо, хаки или нежно-желтого вполне уместны в сочетании с белой рубашкой и структурированным жакетом.

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