Солнце находит лазейку даже через SPF: одна привычка сводит защиту кожи почти к нулю

Покупка солнцезащитного крема с высоким SPF кажется гарантией безопасности, но на деле кожа всё равно часто страдает от пигментации, сухости и ожогов. Высокий индекс на флаконе не сработает, если допускать ошибки в дозировке, нанесении или хранении средства. Как правильно использовать SPF?

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Нанесение крема

Правила дозировки и времени

Основная причина солнечных ожогов при использовании косметики — жесткая экономия средства. Для полноценного покрытия лица и шеи требуется объем, равный длине двух пальцев. Для всего тела необходимо использовать не менее 30 миллилитров состава. Если наносить крем тонким слоем, реальный уровень защиты снижается в несколько раз относительно цифр на упаковке.

Начинать использование защиты нужно за 15 минут до выхода на улицу. Компонентам состава требуется время, чтобы зафиксироваться на поверхности и распределиться равномерно. Важно помнить, что фильтры теряют активность примерно через два часа непрерывного нахождения на открытом воздухе, поэтому слой требует регулярного обновления.

"Многие полагаются на высокий индекс, однако главная ошибка пляжного сезона заключается в недостаточном объеме нанесенного средства", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Слепые зоны и тип средств

Существуют участки тела, про которые забывают чаще всего: ушные раковины, задняя поверхность шеи, кожа головы в области пробора и тыльная сторона кистей. Именно здесь чаще всего фиксируют признаки фотостарения и повреждения тканей. Использование системного подхода к защите помогает избежать появления пигментации в этих зонах.

Облачная погода также не является поводом для отказа от косметики. Ультрафиолетовое излучение типа А проходит сквозь тучи и оконные стекла, провоцируя разрушение коллагена. Использование средств с фактором ниже 30 в летний период считается малоэффективным в долгосрочной перспективе.

Заблуждения о макияже и одежде

Тональные основы с защитными фильтрами редко обеспечивают заявленный индекс, так как их наносят слишком тонко. Оптимальный вариант — использовать полноценный крем в качестве базы. Также стоит учитывать, что обычная одежда пропускает часть лучей, поэтому в часы пиковой активности лучше выбирать ткани с пометкой UPF.

Хранение тюбика на жаре или в машине быстро выводит формулу из строя. Компоненты расслаиваются и теряют стабильность. Если текстура продукта изменилась или срок годности подошел к концу, средство необходимо заменить, чтобы избежать раздражений и ожогов.

"Правильный летний уход за кожей в 2026 году исключает агрессивные методики, отдавая приоритет защите барьерных функций", — подчеркнула специально для Pravda.Ru врач-косметолог Мария Полякова.

Сравнение эффективности защиты

Выбор между различными типами средств зависит от условий эксплуатации и времени пребывания на солнце. Водостойкие формулы дольше остаются на поверхности при потоотделении, но все равно требуют коррекции после каждого купания.

Показатель SPF Процент блокировки лучей SPF 15 93% SPF 30 97% SPF 50 98%

Важно обращать внимание не только на цифры, но и на спектр действия. Качественное средство должно защищать от лучей групп А и Б одновременно.

Особенности типов кожи и акне

Обладатели смуглой кожи часто игнорируют защиту, ошибочно полагая, что меланин полностью предотвращает повреждения. Однако ультрафиолет воздействует на глубокие слои тканей вне зависимости от фототипа. Для проблемной кожи разработаны специальные некомедогенные эмульсии, которые не провоцируют воспаления.

Особую осторожность стоит проявлять перед поездкой на море. Некоторые привычные процедуры могут сделать эпидермис гиперчувствительным, что приведет к появлению стойких пятен. Ошибки в уходе перед отпуском часто обходятся дорогой реабилитацией у косметолога.

"Если неправильно смывать солнцезащитное средство, это приведет к серьезному загрязнению пор", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о защите от солнца

Нужно ли использовать крем дома или в офисе?

Да, если вы находитесь рядом с окнами в течение длительного времени, так как UVA-лучи беспрепятственно проникают в помещение.

Как часто нужно обновлять защиту в городе?

Если вы находитесь в офисе весь день и выходите только на обед, достаточно нанести крем один раз утром. При активном движении на улице обновление требуется каждые два часа.

Можно ли использовать прошлогодний крем?

Срок годности после вскрытия упаковки обычно составляет от 6 до 12 месяцев. Если этот срок истек, фильтры могут не работать.

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