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Мода развернулась на тридцать лет назад: обувь в духе 90-х снова собирает восхищённые взгляды

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Модная индустрия в 2026 году совершила разворот к холодному металлическому блеску и минимализму конца прошлого века. Серебряная обувь вытесняет золото, становясь базовым элементом городского гардероба. Этот тренд объединяет футуристические настроения с эстетикой Кэролин Бессетт-Кеннеди.

Серебристые балетки
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Серебристые балетки

Почему серебро сменило золото

Долгое время теплые металлические оттенки считались эталоном вечерней классики. Однако в текущем сезоне дизайнеры сделали ставку на стальной блеск. Серебро выглядит нейтральнее, что позволяет интегрировать такую обувь в повседневные комплекты без излишнего пафоса. Холодный металл ассоциируется с технологиями и чистотой линий.

"Металлизированная кожа в серебряном исполнении работает как зеркало: она отражает цвета остальной одежды, визуально подстраиваясь под образ", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Переход к серебру обусловлен общей тягой к минимализму. В отличие от золота, которое требует соответствующего сопровождения в аксессуарах, стальные туфли или кеды гармонично сосуществуют с простыми тканями вроде хлопка или денима. Это делает выбор в пользу металла практичным решением для мегаполиса.

В список обязательных покупок вошли балетки с тонкими перемычками и классические лоферы. Форма обуви остается подчеркнуто простой, акцент смещен исключительно на фактуру материала. Для вечерних выходов актуальны слингбэки — туфли с открытой пяткой на небольшом устойчивом каблуке, которые надевают со строгими костюмами.

Модель обуви Стиль использования
Балетки Повседневный, романтичный
Слингбэки Деловой, вечерний
Мюли Отпускной, расслабленный
Лоферы Офисный дрес-код

Спортивный сегмент также не остался в стороне от металлической лихорадки. Дизайнеры переосмысливают архивные силуэты кроссовок из кожи с напылением. Такая обувь перестает быть исключительно функциональной, превращаясь в ключевое звено имиджа. Белые кроссовки теперь конкурируют с зеркальными моделями на городских улицах.

"Серебряная поверхность требует бережного обращения, так как малейшие царапины на ней заметнее, чем на матовой коже", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Правила сочетания с одеждой

Наиболее выигрышно серебро смотрится с монохромными комплектами. Белая рубашка и серые брюки — идеальный фон для блестящей обуви. Металлический оттенок способен освежить даже самый скучный офисный образ, не нарушая при этом правил приличия. Часто достаточно одной пары туфель, чтобы сменить настроение всего гардероба.

Важно обращать внимание на состояние стоп при ношении открытых моделей. Летом кожа подвергается повышенной нагрузке, и уход за пятками становится необходимым условием для эстетичного вида. Блестящая поверхность обуви притягивает внимание к ногам, поэтому любые несовершенства станут очевидны.

"Не стоит перегружать лицо макияжем, если в образе уже есть активный металлический акцент на ногах", — отметила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Влияние эпохи девяностых

Возврат к стилистике 90-х годов диктует спрос на конкретные фактуры. Это не просто копирование прошлого, а адаптация под современные требования комфорта. Вместе с блеском в моду вернулась кружевная юбка и платья-комбинации, которые отлично дополняются серебристыми босоножками. Этот контраст грубого металла и нежных тканей создает актуальный динамичный силуэт.

Для тех, кто ищет максимальное удобство в жару, альтернативой могут стать веревочные сандалии, однако они относятся к другому направлению — экологичному шику. Серебряная же обувь остается прерогативой сторонников индустриального стиля и интеллектуальной моды. Ее выбирают за способность структурировать образ, придавая ему жесткость и завершенность.

Ответы на популярные вопросы о модной обуви

С какими цветами лучше всего сочетать серебряную обувь?

Она идеально работает с палитрой холодного спектра: голубым, серым, мятным и классическим белым. Для создания контраста можно использовать глубокий темно-синий или черный цвет.

Уместны ли серебристые туфли в офисе?

Да, если форма обуви лаконична. Лоферы или балетки в металлическом исполнении вполне вписываются в деловой стиль, если остальная одежда выдержана в спокойных тонах.

Нужно ли подбирать сумку в цвет серебряной обуви?

Сегодня это правило считается устаревшим. Лучше выбрать сумку другой фактуры, например, матовую кожаную или тканевую, чтобы не превращать образ в костюм из фольги.

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Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина, визажист Анастасия Коршунова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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