Летний уход начинается не с крема: 6 правил помогут коже пережить жаркий сезон

Летний период требует пересмотра привычного набора косметики из-за высокой солнечной активности и температуры. Средства, которые защищали лицо в холодный сезон, становятся слишком плотными, что провоцирует закупорку пор и раздражение при контакте с ультрафиолетом.

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Защита открытых участков тела

Солнцезащитные фильтры необходимы не только лицу. Часто без внимания остаются уши, кисти рук и кожа головы, которые получают ожоги значительно быстрее. Для защиты волос и проборов удобно использовать легкие спреи или минеральные пудры с SPF, которые не утяжеляют пряди.

Обычная декоративная косметика не создает барьер достаточной плотности. Губы нуждаются в специализированных бальзамах с фотозащитой, так как их тонкая кожа лишена естественного жирового слоя. Комплексный летний уход за кожей 2026 подразумевает нанесение фильтров на все открытые зоны за 20 минут до выхода на улицу.

"Солнце провоцирует незаметное глазу воспаление, которое ускоряет разрушение волокон коллагена", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Охлаждение и восстановление тканей

После пребывания на жаре даже при отсутствии видимых ожогов ткани испытывают тепловой стресс. Составы с экстрактом алоэ или огурца обеспечивают быстрое снижение температуры поверхности и снимают легкое покраснение. Хранение таких гелей в холодильнике усиливает дренажный эффект и помогает справиться с утренней отечностью.

Если возникло чувство стянутости, стоит обратить внимание на продукты с пантенолом или гиалуроновой кислотой. Качественное натуральное средство на основе масел может восстановить барьерные функции, если наносить его на влажную поверхность. Это поможет избежать шелушения и сохранит ровный тон на длительный срок.

Бережное очищение пор

Смесь пота, пыли и себума летом забивает протоки сальных желез активнее. Традиционные скрабы с грубыми частицами могут травмировать разгоряченную кожу, поэтому приоритет отдается химическим методам. Оптимально работают молочная или миндальная кислоты, которые действуют мягче гликолевой и не повышают чувствительность к солнцу так сильно.

Тип очищения Рекомендуемая частота Энзимная пудра 2-3 раза в неделю Миндальный пилинг 1 раз в 10 дней Очищающая маска По мере необходимости

Для глубокого очищения в домашних условиях подходит энзимная пудра, которая растворяет белковые загрязнения без трения. Регулярная эксфолиация позволяет последующим увлажняющим компонентам проникать глубже и работать эффективнее, предотвращая появление черных точек.

"Летом важно вовремя убирать излишки кожного сала, чтобы избежать воспалений, но не пересушивать при этом эпидермис", — объяснил специально для Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Использование антиоксидантов и сывороток

Витамин С остается главным компонентом для борьбы с фотостарением. Он нейтрализует свободные радикалы, возникающие под действием лучей типа А. Нанесение сыворотки утром перед использованием защитного крема усиливает сопротивляемость тканей внешним факторам и предотвращает появление пигментных пятен.

Ниацинамид также полезен в летней рутине, так как он регулирует работу сальных желез и укрепляет защитный слой. Для зрелой кожи актуальна своевременная коррекция бровей и уход за периорбитальной зоной, где мимические морщины от солнца проявляются в первую очередь. Сочетание внутренних и внешних факторов требует системного подхода.

Переход на многофункциональные средства

Многослойный макияж в жару вызывает дискомфорт, поэтому профессионалы рекомендуют использовать гибридные продукты. Увлажняющие флюиды с тонирующим эффектом и встроенными фильтрами позволяют сократить количество наносимых слоев. Это снижает риск перегрева тканей и закупорки пор продуктами распада косметики.

При выборе декоративных средств стоит обращать внимание на их стойкость и состав. Например, правильно подобранная косметика для бровей не должна расплываться при высокой влажности. Использование одежды с маркировкой UPF станет надежным дополнением к кремам, блокируя до 98 процентов вредного излучения без химического воздействия.

"Выбирая крем, ориентируйтесь на легкие текстуры флюидов и эмульсий, чтобы кожа могла свободно дышать", — добавила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Ответы на популярные вопросы о летнем уходе

Заменяет ли тональный крем с SPF полноценную защиту?

Нет, декоративная косметика обычно наносится слишком тонким слоем. Для надежного барьера требуется отдельное солнцезащитное средство в объеме около половины чайной ложки на лицо.

Нужно ли использовать антиоксиданты вечером?

Вечернее применение помогает восстановить ткани после дневного стресса, однако максимальную пользу витамин С приносит именно при утреннем нанесении, создавая щит против активного солнца.

Как часто нужно обновлять защиту в городе?

Если вы находитесь в офисе, достаточно утреннего нанесения. При постоянном пребывании на улице слой фильтров необходимо обновлять каждые два-три часа.

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